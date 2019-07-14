Валерий Рейнгольд: Я бы не засчитал гол Жиго - Советский спорт
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14 июля 2019 08:00ФутболУсачев Владислав

Валерий Рейнгольд: Я бы не засчитал гол Жиго

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (1:0).

– Никакого удовольствия от игры. Что я могу сказать? За исключением последних пяти минут первого тайма я «Спартак» на поле не видел. Жалко «Сочи». На ничью гости наиграли. Не говорю про победу, хотя только в первом тайме «Сочи» мог забить два-три мяча. Согласны?

– Да.
– Вот и все. Во втором тайме «Спартак» игру выровнял, но не более того. Победила команда, которую решил наградить футбольной бог. Только за что? Не знаю. Может, аванс на будущее. Если не кривить душой, «Спартак» всю игру выглядел безобразно. В чем дело? Не мне решать. Пусть решает тренер, а я понял только одно: «Спартаку» играть некем и нечем.

И еще я возмущен комментарием Константина Генича. Николай Рассказов нормальным приемом выбивает мяч на угловой, а Генич говорит: «Был пенальти». Наконец-то появился независимый судья. Зато пенальти был, когда защитник «Сочи» сыграл рукой. Именно сыграл. Генич сделал вид, что ничего не было.

– Зелимхан Бакаев был хорош в товарищеских матчах, а сегодня?
– Моментами пытался что-то делать, но до конца не доводил. Не пойму, почему. И я разбираю команду по линиям. Ладно, Бакаев, а как сыграл Рассказов? А Айртон? Хорошо, что в «Спартаке» оказались два защитника, которые более-менее сыграли правильно: Самуэль Жиго и Георгий Джикия.

Что на поле делали Александр Ломовицкий и Джано Ананидзе? «Спартак» вчистую проиграл центр поля в первом тайме. И как играть в нападении? Все полузащитники выбыли из игры, может быть, за исключением Фернандо. И то, это большой вопрос. Кем и чем играть? Естественно, что нагрузка легла на заднюю линию.

Поэтому нужно отметить еще одного игрока. Александр Максименко. Выручил. Я ему благодарен. Если бы не он, финал был бы печальным для «Спартака».

– А что скажете про забитый гол? Нарушал ли правила Жиго?
– 50 на 50. Я внимательно посмотрел повтор. Жиго сел на Песегова. По английским правилам это было бы обычным единоборством. Если дотошно следовать правилам, было нарушение. Нужно было давать свободный. Если бы я был судьей, я бы мог не засчитать этот гол. Все-таки, Жиго на защитника сел.

– А вратарь не ошибся в этом эпизоде?
– Конечно, ошибся. Он должен был выйти и разрядить обстановку. Фактически «Сочи» сам себя наказал. За минут шесть до конца игры я был уверен, что «Спартак» забьет, потому что гости встали. Вспомните, у одного, второго начало ноги сводить. Набегались до предела. Стали смотреть на табло и ждать, когда это мучение закончиться. Закончилось это для «Сочи» печально.

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