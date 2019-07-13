«Стандарты» Фернандо, «традиции» Жиго – новый стиль «Спартака»?

Оцениваем, какие изменения произошли в команде Олега Кононова – и вокруг нее – за это время и какие могут произойти.

СОСТАВ

Самые значительные изменения коснулись средней линии, что не удивительно: покинул команду Денис Глушаков, в запасе остались Лоренсо Мельгарехо и Александр Ташаев. Пока выпал из «основы» и Аяз Гулиев, до истории с избиением американского гражданина на уличном перекрестке регулярно имевший игровую практику. В то же время на правый фланг Олег Кононов получил сильную кандидатуру в лице Зелимхана Бакаева, здорово проявившего себя на недавнем «турнире четырех». А вот появление на позициях двух остальных атакующих хавбеков Джано Ананидзе и Александра Ломовицкого слегка удивило: на австрийском турнире ставка на них не делалась.

В линии атаки тренерский штаб «Спартака» пока не спешит выпускать в стартовом составе новобранца Эсекиэля Понсе, поэтому с уходом Зе Луиша в «Порту» альтернативы у Луиса Адриано фактически не осталось. Да, есть тот же Мельгарехо или Георгий Мелкадзе, но чаще они играют фланговых или «глубинных» нападающих.

Если судить по первому матчу, этому варианту стартового состав пока далеко, чтобы считаться по-настоящему основным. Больше всего вопросов возникло по группе атаки, но об этом ниже.

ТАКТИКА

Придя в «Спартак» по ходу прошлого сезона, Кононов пробовал разные тактические варианты. Практиковались схемы с тремя форвардами, с двумя «опорниками» и двумя инсайдами, по ходу игр стихийно применялись аутентичная 4-2-4, была и классическая 4-2-3-1. Именно ее красно-белые выбрали для стартового матча нового чемпионата. Но работала она, прямо скажем, так себе. В том числе и по той причине, что Луис Адриано чаще был замечен в своей штрафной, где помогал защитникам выносить навесы соперника, а впереди бразильцу немудрено было заплутать в «трех соснах» сочинской обороны.

Ситуация несколько поменялась с выходом на поле Понсе, который вроде бы по позиции заменил Ломовицкого, но был еще больше ориентирован на атаку. В действиях красно-белых стало больше вариативности, Луис Адриано часто менялся местами с Понсе, уходя на левый фланг. Но реального результата все эти перестановки все равно не принесли. Забитый в компенсированное время после розыгрыша углового победный мяч общей картины не меняет.

ОБОРОНА

В этой линии, традиционно вызывающей больше всего вопросов и нареканий, похоже, наконец-то наступает стабильность. Если, конечно, не случится очередная «незапланированная» травма кого-то из ключевых защитников. Самюэль Жиго и Георгий Джикия должны набирать совместную игровую практику, чтобы помочь «Спартаку» решить хронические проблемы в центре обороны. Слева с уходом Дмитрия Комбарова, похоже, место в «основе» застолбил за собой Айртон. А справа Андрей Ещенко будет составлять конкуренцию Николаю Рассказову.

Игра с «Сочи» показала, что до лучших образцов надежности спартаковской обороне еще очень далеко. На фланге Рассказова постоянно полыхал пожар - в том числе и потому, что Бакаев не очень-то спешил помогать своему партнеру по команде. А ведь не было секретом, что именно по этой бровке будет регулярно рваться вперед Эльмир Набиуллин, и значит, атакующему полузащитнику москвичей нужно было страховать своего защитника.

Хватало ошибок у москвичей и в центре обороны. И что удивительно – при розыгрыше «стандартов» и при позиционных атаках соперника, когда не было цейтнота и необходимости мгновенного принятия решений. В начале второго тайма лишь фарт и мастерство Александра Максименко уберегли «Спартак» от пропущенного мяча, который был бы на совести центральных защитников.

ПЛЕЙМЕЙКЕР

Один из самых интересных вопросов: кого Кононов видит в роли конструктора атак своей команды? На финише минувшего сезона на этой позиции не без успеха пробовался Фернандо, но теперь бразилец оказался вновь «задвинут» на более привычное для него место одного из двух «опорников» (вторым, как и ожидалось, стал Роман Зобнин). А в матче открытия нового сезона роль «десятки» была доверена Ананидзе. Откровенно говоря, Джано с этой ролью совсем не справился, и его замена напрашивалась не на 65-й минуте, а уже к перерыву. Грузинский хавбек совсем потерялся на поле, а когда встречался с мячом, грешил неверными решениями.

Куда больше остроты исходило от обоих крайних полузащитников, но вряд ли мы станем свидетелями превращения Бакаева или Ломовицкого в Дэвида Бекхэма. В концовке встречи на «диспетчерском пункте» оказался Михаил Игнатов, но проявить себя не успел.

В итоге все свелось к тому, что наибольшее количество острых, умных и точных передач вперед отдал все тот же Фернандо. Что, кстати, фактически признал после матча и Кононов. Но ответа на вопрос, собирается ли вернуть бразильца на позицию плеймейкера, наставник «Спартака» не дал.

СТИЛЬ

Кононов за время работы в «Спартаке» успел пообещать и вернуть «фирменный спартаковский» футбол, и – в последнее время – сделать акцент на быстрых атаках и высоком прессинге, чтобы его команда стала похожей на «Ливерпуль». Планка в любом случае задрана необычайно высоко, но пока игра красно-белых и близко не подошла ни к лучшим образцам 1980-х годов, ни к нынешнему яркому футболу банды Юргена Клоппа. Более того, стиль игры нынешнего «Спартака» вообще трудно поддается какому-либо однозначному определению.

Конечно, временами москвичам удаются и многоходовые комбинации с быстрым перемещением мяча, и фрагменты эффективного прессинга. Но по большей части команда использует диагонали, фланговые навесы, а в позиционном нападении теряется, натыкаясь на эшелонированную оборону соперника. Иногда преодолевать ее получается за счет рывков крайних хавбеков со смещениями в центр, как это получилось пару раз у Ломовицкого. Но системы в атакующих действиях красно-белых по-прежнему нет.

Вот чего у «Спартака» не отнять, так это умения разыгрывать «стандарты». И если бы не Фернандо, на третьей добавленной ко второму тайму минуте идеально выполнивший подачу с углового, и не счастливая голова Жиго (француз, кстати, второй сезон подряд приносит «Спартаку» победу в матче открытия сезона), от которой мяч попал в штангу, а затем и в ворота Николая Заболотного, не видать москвичам трех очков. Видимо, в скором времени именно умелая реализация стандартных положений прочно войдет в обновленное понятие «спартаковского стиля».

ЗРИТЕЛИ

Стартовый матч нового сезона аншлага на арене в Тушино не собрал. Да, пожалуй, на заполненные трибуны никто особо и не рассчитывал. Почти 30 тысяч зрителей – вполне нормально для поединка с такой вывеской. Один раздражающий и отпугивающий красно-белую публику от похода на футбол фактор – присутствие на поле и вообще в команде Глушакова – в межсезонье устранить удалось. Но прохладное отношение многих болельщиков к нынешнему главному тренеру, зачастую вырывавшееся наружу в прошлом сезоне, никуда не делось.

А по ходу встречи с сочинцами число недовольных Кононовым и игрой его подопечных могло только возрасти. Не случайно в середине первого тайма трибуны разразились густым свистом - когда гости, создав пару моментов принялись катать мяч на своей половине поля, никак не атакуемые спартаковцами, которые, в свою очередь, ничего запоминающегося у ворот соперника не создали. Аналогичная картина наблюдалась и в тот момент, когда команды уходили на перерыв.

СОПЕРНИК

Команда Александра Точилина, о которой в этом обзоре тоже следует сказать несколько слов, произвела приятное впечатление. Дебютант премьер-лиги вполне обоснованно позаботился, прежде всего, о крепости своей обороны, поэтому выбор южанами схемы с тремя центральными защитниками не удивил. Исполнителей неплохого уровня в распоряжении Точилина вполне достаточно, а ведь в запасе остались даже игрок сборной России Федор Кудряшов, буквально на днях подписавший с клубом контракт, и еще один новичок «Сочи» голкипер Евгений Фролов.

Зато в стартовом составе оказались все четверо недавних игроков «Зенита» - и помогли команде в своем первом матче на высшем уровне выглядеть достаточно уверенно и солидно. Иван Новосельцев почти не ошибался на позиции левого центрального защитника, универсализм Ибрагима Цаллагова пригодился в опорной зоне, Эльмир Набиуллин исправно утюжил всю левую бровку, а Дмитрий Полоз старался быть максимально заметным и полезным в роли выдвинутого вперед нападающего.

В концовке дебютировал за сочинцев и Кудряшов, заняв привычную позицию левого центрального защитника, при этом Новосельцев переместился правее относительно «самого центрального» из беков Ивана Миладиновича.

Гости отнюдь не только отбивались: они и в первой половине создали несколько опасных моментов, а в начале второго тайма и вовсе были в шаге от гола, когда Миладинович и еще один защитник – Никита Калугин – приходили в чужую штрафную. Даже немного жаль, что дебютант РПЛ не получил за свою вполне приличную игру материального вознаграждения в виде завоеванного на «Открытие Арене» очка.

РПЛ. 1-й тур

«Спартак» (Москва) – «Сочи» (Сочи) – 1:0 (0:0)

Гол: Жиго (Фернандо), 90+3

«Спартак»: Максименко – Рассказов, Жиго, Джикия (к), Айртон – Зобнин, Фернандо – З.Бакаев, Ананидзе (Игнатов, 65), Ломовицкий (Э.Понсе, 61) – Луис Адриано (Мелкадзе, 79)

«Сочи»: Н.Заболотный – Маргасов, Калугин (Кудряшов, 76), Миладинович, Новосельцев, Набиуллин – Цаллагов – Бурмистров (Обухов, 67), Песегов (к), Казаев – Полоз (Карапетян, 58)

Предупреждения: Ломовицкий, 14. Рассказов, 56. Э.Понсе, 72. Луис Адриано, 76 – Цаллагов, 42. Новосельцев, 68

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

13 июля. Москва. «Открытие Арена». 29 892 зрителя