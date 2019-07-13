Александр Точилин: Мы уважали «Спартак», но не боялись его - Советский спорт
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13 июля 2019 23:15ФутболМощенко Захар

Александр Точилин: Мы уважали «Спартак», но не боялись его

Главный тренер ФК «Сочи» прокомментировал минимальное поражение своей команды от «Спартака» в дебютном матче в премьер-лиге.

– Впечатления от первого матча в премьер-лиге хорошие, игрой своей команды я доволен, признался Точилин. Наверное, на последние 20 минут силенок нам пока не хватает, чтобы на протяжении всего матча показывать агрессивный и мобильный футбол. Но в целом мы сыграли неплохо в первом матче в РПЛ.

– Каким образом, начав подготовку к сезону совсем с другими футболистами, вам удалось за несколько дней поставить агрессивную и мобильную игру команде, состав которой пополнила целая группа новичков?
– Подобный опыт у меня уже был в самом начале тренерской карьеры, когда мы создавали проект под названием «Динамо» (Санкт-Петербург). Тогда мы собрались за шесть дней до начала чемпионата. Сейчас с «Сочи» в том сочетании, которое вы сегодня видели, мы собрались за четыре дня до первой игры. Но поскольку все-таки к нам пришла достаточно большая группа опытных футболистов, поигравших на хорошем уровне, особо долго им что-то рассказывать не приходилось. Плюс мотивация вот в итоге это и помогло в подготовке к матчу со «Спартаком».

– Многие команды приезжают в Москву и играют против «Спартака» в глухой обороне. Ваша команда действовала совсем в ином ключе, много прессинговала на чужой половине поля и атаковала. Не боялись играть с красно-белыми в такой смелой манере?
– Наверное, вы за «Сочи» в прошлом сезоне в ФНЛ не следили: мы именно в такой футбол тогда и играли (улыбается). И отходить от своей философии, по крайней мере, пока я работаю с командой, не собираемся. Мы уважали «Спартак», но не боялись его и настраивали футболистов на агрессивный футбол. К тому же за короткое время нам удалось усилить состав. Положительные моменты в игре «Сочи» есть надо просто дальше их развивать и совершенствовать.

– Сейчас ходит много слухов, что вас у руля «Сочи» может сменить Курбан Бердыев. Как вы на это реагируете? Мешают слухи спокойно работать?
– Да нормально мне работается. Нахожусь в постоянном контакте с руководством клуба, оно меня наоборот поддерживает. Мы слухи особо... не слушаем (улыбается), просто делаем свою работу.

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