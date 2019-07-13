Ионов забил в стиле Роббена. «Ростов» обыграл «Оренбург» - Советский спорт
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13 июля 2019 23:30ФутболЗетилов Игорь

Ионов забил в стиле Роббена. «Ростов» обыграл «Оренбург»

«Ростов» в стартовом матче чемпионата России-2019/20 переиграл на своем поле «Оренбург» – 2:1.

Героем встречи стал полузащитник хозяев Алексей Ионов, на счету которого решающий гол и результативная передача.

У «РОСТОВА» НОВАЯ ОБОРОНА, У «ОРЕНБУРГА» – ПОЛОВИНА КОМАНДЫ

В прошлом сезоне «Оренбург», наряду с «Арсеналом» стал главным открытием. Сейчас команду с Южного Урала можно называть основным неудачником межсезонья. Судите сами: команда потеряла десять (!) футболистов, пять из которых – твердые игроки основы. Приобретений же – ровно два. Но АюповаНижний Новгород») и Фами («Динамо» Бр) серьезным усилением не назовешь. Ходили разговоры, что может покинуть свой пост главный тренер оренбуржцев Владимир Федотов (тоже одно из открытий сезона-2018/19), но он остался и создает, по сути, новую команду.

В короткое российское межсезонье «Оренбург» сыграл пять матчей и уступил лишь в первом – румынскому «Клужу» 0:1. А в актив уральцы могут отнести победу над крепким «Копенгагеном» (2:0) и ничью с загребским «Динамо» (2:2).

У «Ростова» тоже очень серьезные потери. К примеру, придется обходиться без четверки защитников – Мевли, Калачева, Новосельцева и Паршивлюка. Но здесь главный тренер ростовчан Валерий Карпин нашел внутренние резервы, а также Козлова из «Динамо».

ГОСТЕЙ И ШАХОВА ЖДУТ РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

«Оренбург» образца сезона-2018/19 славился плотной обороной. Андреев и Ойеволе крайне редко «забывали» соперников в центре штрафной. Новому составу еще предстоит сыграться в боевых условиях. В Ростове уже на 11-й минуте Ионов навесил, а Шомуродов, совсем без сопротивления отправил мяч головой в сетку – 1:0!

Проблемы у гостей возникали не только в обороне. А атаке, после ухода Сутормина в «Зенит» через Казань тоже мало что клеилось.

Однако ближе к концу первого тайма аналогичный ростовскому момент возник уже у ворот хозяев, но Шахов промахнулся. Федотов на бровке схватился за голову и несколько раз показал, как надо было бить. Думаю, 28-летнего защитника (его рост 188 см) ждет многократный повтор ситуации на тренировках.

А Ионов забил. Он буквально повторил трюк Арьена Роббена, знаменитого голландца, долгие годы выступавшего за немецкую «Баварию». Алексей с правого фланга сместился в центр, обыграл двух защитников и левой ногой точно закрутил мяч в дальний угол – 2:0.

Гости сдаваться не собирались. В начале второго тайма Деспотович, замотанной бинтом (рассечение он получил до перерыва) головой в борьбе с защитников показал Шахову, как надо забивать – 2:1! «Оренбург» вернулся в игру. Более того, гости владели инициативой, больше атаковали и били по воротам. «Ротов» огрызался, Байрамян забил (из положения «вне игры»), а матч так и закончился. «Ростов» набрал три очка, а «Оренбургу» нужно делать работу над ошибками.

РПЛ. 1-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Оренбург» – 2:1 (2:0)

Голы: Шомуродов, 11; Ионов, 42 – Деспотович, 49

«Ростов»: Песьяков, А. Козлов (Логашов, 75), Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян (Зуев, 67), Еременко, Попов, Норманн, Шомуродов (Сигурдарсон, 82)

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, С. Козлов, Афонин, Маляров (Аюпов, 72), Мишкич, Рикарду Алвеш (Кулишев, 61), Деспотович

Предупреждения: Байрамян, 26; Норманн, 54 – Маляров, 43; Сиваков, 52; Афонин, 81

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