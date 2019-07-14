«Крылья Советов» и ЦСКА: что ждать от них в новом сезоне. Мнение Андронова

Армейцы стали автором одной из главных трансферных сенсаций лета – никто не ждал, что они удержат Николу Влашича. Самарцы тоже – к ним вернулся Александр Анюков.

«Крылья Советов»

Вообще для российского футбола это некоторый нонсенс – обычно игроки в возрасте 36 лет из клуба в клуб не переходят. Но Самаре в этом отношении не привыкать – в 2008-м Андрей Тихонов пришел из «Химок», будучи еще на два года старше.

Анюков возвращается домой. Он начинал свою карьеру в Самаре, и на его счету 91 игра и 4 гола за «Крылья». С этим все понятно. Непонятно другое – как именно проходил переход.

В последнем матче прошлого сезона против «Енисея» «Зенит» устроил Анюкову чествование. Как-никак пятикратный чемпион России (единственный игрок, выигравший с Санкт-Петербургом все его подобные титулы), более 400 матчей в футболке «Зенита». Но все это выглядело предельно странно.

– Это был прощальный матч? – спросили тогда Анюкова.

– Все вопросы к руководству. Мне сказали провести прощальный матч – и я его провел.

Дальше – больше. Вскоре президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что Анюков входит в тренерский штаб, а Сергей Семак позже уточнил, что Анюков будет индивидуально работать с защитниками.

И вот – такой поворот.

Не для всех, кстати, в Самаре это желанный гость. На трибунах есть и люди, которые помнят, как противоречиво формулируя свои желания, Анюков переезжал с Волги на Неву. И обидные банеры и гудение в свой адрес он видел не раз.

Помимо Анюкова, в команде появился еще один ветеран – и тоже фланговый защитник. Это Дмитрий Комбаров, с которым расстался «Спартак». Суммарно им 68 лет – вряд ли в каком-то другом клубе РПЛ можно найти столь возрастные края обороны.

Но Миодраг Божович известен тем, что возраст игрока его не смущал никогда – был бы футболист качественный. Концовку прошлого сезона в Самаре проводил Александр Самедов, и даже несколько удивительно, что его решили в команде не оставлять.

Первая задача Самары понятна – избежать нервотрепки на финише сезона, и опасений потерять место в премьер-лиге. Это, бесспорно, им под силу. Божович – тренер опытный, российский футбол знает получше многих отечественных специалистов. Второго попадания в стыковые матчи он допустить не должен.

Но болельщик ностальгирует по первому десятилетию века. Когда «Крылья Советов» не выпадали из десятки, брали бронзу, играли в еврокубках. Тем более – теперь в Самаре новый современный стадион.

ЦСКА

Никола Влашич – это, без сомнения, большой успех. Трансферная стоимость хорвата – 20 миллионов евро. Евгению Гинеру удалось «приземлить» его на «ВЭБ Арене» со скидкой почти в 25 процентов. И снова заставить болельщиков других клубов вздыхать – как он это делает?

Вообще трансферная политика ЦСКА всегда очень выдержана и проходит без лишнего шума. Конфликт между Бекао и Акинфеевым был виден и заметен всем – все, Бекао теперь в «Удинезе». А в ЦСКА приехал очередной «ноунейм» – Звонимир Шарлия.

Но из этих «ноунеймов» армейцы умеют создавать игроков и потом на них зарабатывать. Примеров полно, самый свежий – Федор Чалов. За ним уже плотно следит и готовит предложение «Вест Хэм». Впрочем, пока Чалов не продается, и для лучшего бомбардира премьер-лиги прошлого сезона – это хорошее решение. Нужно заматереть.

Главная странная история ЦСКА произошла уже буквально накануне старта сезона. Причем обычно таких загадок армейцы себе не позволяют, и уж во всяком случае, не делают их достоянием публики.

Вовсю тренировавшийся с «Сочи» Сослан Джанаев вдруг сорвался в Москву – якобы на подписание контракта с ЦСКА. Опять-таки, якобы (прямая речь участников всей этой истории отсутствует) на его подписании настаивал Виктор Гончаренко. Но уже на следующий день было объявлено, что никакого контракта не будет. Что это было?

Необходимость в опытном дублере Акинфеева – сомнений не вызывает. Хотя бы потому, что ЦСКА взял привычку вылетать из Кубка России на ранних стадиях турнира по той причине, что Акинфеев не ездит на выезды вроде Тюмени или Комсомольска-на-Амуре. Илья Помазун, и это подтвердил турнир в Австрии – сменщик так себе. Как только он оказывается в воротах, дрожь одолевает не только его, но и защитников. К тому же – Акинфеев иногда получает дисквалификации, и никто не знает истинного состояния его колена.

Да и весна легенде ЦСКА явно не удалась, но у Гончаренко не было никакой физической возможности дать Игорю передышку хотя бы на один матч. Нет ее и сейчас.

Джанаев – в далеком прошлом воспитанник ЦСКА, так что даже его спартаковское прошлое тут не при чем. Акинфеев весьма ревнив к коллегам – многие говорят, что главное качество, которым должен обладать его дублер – не бесить и не нервировать самого Акинфеева. Идеалом этой роли был Вениамин Мандрыкин.

Мог ли Акинфеев (а его влияние в клубе огромно) поучаствовать в срыве подписания Джанаева? Одни сплошные загадки.

Весной ЦСКА довольно серьезно штормило. Неожиданные потери очков с соперниками уровня «Арсенала», «Уфы» и «Оренбурга» лишили команду места в Лиге чемпионов. Да и в Лигу Европы ЦСКА пропустили земляки из «Спартака», второй год подряд сыграв в последнем туре на своего заклятого соперника.

Думаю, все в ЦСКА понимают, что такой «болтанки» быть не должно. И если в прошлом году ссылки на молодость и необстрелянность проходили, то теперь их не будет. Участие в Лиге чемпионов – жизненно важно для ЦСКА, так что задачи на сезон понятны. К тому же – по его окончании истекает и контракт Гончаренко.

В комплекте игроков ЦСКА явно не хватает одного нападающего. Чалов – это здорово, но Нисимура вряд ли готов играть постоянно, а Н’Диай еще слишком молод. Поиски продолжаются, и, возможно, еще один новичок у команды будет.