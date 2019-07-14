Ожидания от нового сезона: «Зенит» и «Тамбов». Мнение Андронова - Советский спорт
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14 июля 2019 15:30ФутболАндронов Алексей

Ожидания от нового сезона: «Зенит» и «Тамбов». Мнение Андронова

Наш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Зенита» и «Тамбова».

Оба клуба отметились массовостью трансферов – «Зенит» фактически создал свой фарм-клуб в Сочи, а «Тамбов» устроил конвейерную закупку африканских клиентов Дмитрия Селюка.

«Зенит»

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В прошлом сезоне я уже писал, что недалек тот день, когда «Зенит» вполне можно будет переименовать в «Шахтер» (Санкт-Петербург). Все к тому и идет. Много лет «Шахтер» имел «родственные» команды, в которые пачками спускал ненужных себе игроков. О спортивной борьбе в матчах между этими коллективами лучше не вспоминать.

И вот, что делает «Зенит» отправляет квартет своих в «Сочи» (Новосельцев, Цаллагов, Набуллин и Полоз), на днях к ним должен присоединиться Кристиан Нобоа. Еще и Антон Заболотный (тот, что крушит манекены) отказался, а то можно было бы «Зенит» (Сочи) создавать.

В наличии у «Зенита» и остальные атрибуты экс-донецкого клуба. Брутальность на поле и вне его, часто заходящая за значение слова «наглость», высокомерие, манера искать для себя особенные правила. Все как под копирку.

То, что «Зенит» интересовался ярко проявившим себя в прошлом сезоне Алексеем Суторминым из «Оренбурга» не было секретом. Но неожиданно футболист оказался в «Рубине». «Зенит» вспылил. Кто кому звонил, и как «решал вопрос» доподлинно неизвестно. Но пробыв игроком казанского клуба всего несколько дней Сутормин присоединился к «Зениту».

Как мы помним, на исполкоме РФС было принято решение о новом лимите на легионеров. С сезона-2020/21 применяется формула «8+17», где первое число количество легионеров в заявке на сезон. В тот день в «Зените» их было 14. С Маркизио расторгли контракт, Эрнани отправили в аренду в «Парму», Нету уехал в «Спортинг», но легионеров у Санкт-Петербурга сейчас 13!

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Из «Гамбурга» прибыл бразильский защитник Дуглас Сантос (не очень понимаю, чем он так заинтересовал «Зенит»), из «Арсенала» вернулся полный надежд Джорджевич. Так что одна из задач разобраться с «иностранным корпусом». Да, там есть ветераны вроде Ивановича (35 лет), но он в прошлом сезоне был одним из лучших, а прямо сейчас является капитаном команды.

С точки зрения спортивного результата никакой другой задачи, кроме первого места, у «Зенита» нет. Но удержать вершину всегда сложнее, чем на нее взобраться. И первый трофей этого сезона «Зенит» уже проиграл Суперкубок России («Локомотиву» – 2:3).

Еще одна важная история Лига чемпионов. «Зенит» будет посеян из первой корзины, поэтому сверхсложной группы получить не может никак. Амбиции простираются далеко, так что Сергея Семака ждет трудный и увлекательный сезон.

В котором неминуемо изменится отношение к «Зениту» в социуме уже сейчас многие пишут, что им откровенно неприятно наблюдать происходящее. Не будем забывать о «дочернем» «Оренбурге», и о циркулирующих слухах о переходе Мака и Джорджевича в аренду в «Рубин». Прямо какая-то империя получается.

«Тамбов»

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Лидер ФНЛ прошлого сезона удивил под финиш турнира, сняв тренера Мурата Искакова и назначив Александра Григоряна, в этот момент работавшего в женском ЦСКА, а так же аналитиком на «Матч ТВ». Клуб немного захромал, но все равно выиграл первенство ФНЛ.

Теперь Григорян готовит команду к старту в премьер-лиге. В сильно обновленном виде (иначе с новичками РПЛ у нас бывает редко). Солидную помощь клубу оказал агент Дмитрий Селюк. Еще в мае он анонсировал возможный в команду шестерых. африканцев и сейчас их в команде именно столько (есть еще Адесойе Ойеоле, но он гражданин России, и к Селюку отношения не имеет).

Видимо, памятуя о том, где «Тамбов» стартует в чемпионате, накануне матча с «Зенитом» Селюк в шутливой форме попросил не обижать его «загорелых футболистов».

Насколько Григоряну удалось подготовить команду к сезону непонятно. Сборы «Тамбов» проводил в Белоруссии, из результатов контрольных матчей выводы делать невозможно. Но в первой игре вряд ли удастся себя показать как следует.

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По версии сайта transfermarkt, «Тамбов» имеет самый «дешевый» состав в РПЛ суммарная стоимость 31 игрока менее 12 миллионов евро. Для сравнения в составе «Зенита» 9 футболистов стоимость 10 миллионов или больше.

Задача «Тамбова» ясна предельно сохранить за собой место в премьер-лиге. Наряду с «Оренбургом», на старте он выглядит главным аутсайдером турнира.

Впрочем, для этих клубов актуальной может быть и другая постановка вопроса просто добраться до финиша без приключений (финансового характера). В последние годы без них в премьер-лиге не обходилось.

И последняя весьма забавная деталь. О серьезности отношения публики к командам «низшего звена» хорошо свидетельствует опрос, развернутый на популярном спортивном сайте в каком именно туре, и какой предмет прилетит с трибун в Григоряна.

Это отсыл к истории прошлого года. Григорян тогда тренировал «Луч-Энергию», и на матче в Воронеже против «Факела» болельщики из Владивостока запустили в него настоящим живым петухом.

Вот и сейчас вместо того, чтобы обсуждать тренерские достоинства Григоряна, некоторые СМИ над ним активно потешаются.

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