Сергей Хусаинов: Москалеву не хватило яиц, чтобы наказать «Спартак»

«ФОЛ РАССКАЗОВА – КАРТОЧКА И ПЕНАЛЬТИ»

– Судьбу матча решил гол Самюэля Жиго на третьей добавленной минуте. Этот мяч можно было засчитывать?

– Нет. По правилам там было нарушение со стороны защитника «Спартака», который облокотился на соперника. Москалев должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу «Сочи». Налицо результативная ошибка.

– На 21-й минуте другой защитник красно-белых Николай Рассказов вроде бы сыграл левой ногой в мяч, но при этом правой врезался в соперника. Это пенальти?

– Да. Я хорошо видел этот игровой эпизод. А вот что видел Москалев… Считаю, этот арбитр не имеет достаточного футбольного судейского образования. В эпизодах, связанных с единоборствами, а это основа игры, он не разбирается. И это его проблема! На 21-й минуте Рассказов не играл в мяч. Он просто сбил нападающего «Сочи» в своей штрафной. Это нарушение правил и пенальти. Более того, поскольку Рассказов делал это осознанно, то должен был еще и желтую карточку получить.

– Допускаете, что Москалев просто не разглядел эпизод?

– Судья все видел. Но чтобы принимать решения, которые влияют на результат не в пользу фаворита, нужно иметь характер и яйца, извините за выражение… Уверен, произойди аналогичный эпизод у других ворот, Москалев, я уверен на пятьсот процентов, поставил бы одиннадцатиметровый. Потому что это «Спартак», элитный клуб, а не какой-то там «Сочи», которому без году неделя.

Мое мнение: когда арбитр, выходя на поле, занимается околофутбольными конъюнктурными вещами, это вызывает обиду за весь судейский корпус, который мне в свое время посчастливилось представлять. Судья должен помогать командам предельно объективно выявить победителя через спортивную составляющую. А Москалев своими решениями нарушил судейскую этику.

«ГДЕ НАМ СЕЙЧАС ВЗЯТЬ ВАРОВЦЕВ?»

– В то же время на 66-й минуте Москалев не поставил пенальти в ворота «Сочи», когда мяч попал в руку Ивану Миладиновичу…

– Мяч летел вдоль ворот, и игрок по движению никак не мог убрать руку, хотя пытался это сделать. Вот если бы Миладинович постарался рукой увеличить площадь защиты своих ворот, это был бы пенальти. А так – нарушения не было.

– Что скажете о семи компенсированных минутах? Откуда Москалев столько насчитал?

– Вот тут я с судьей абсолютно солидарен. В последние пятнадцать минут чувствовалось, что сочинцы затягивали время. Они падали при любых столкновениях, звали на поле врача. Там минут семь и набежало. Москалев молодец, что компенсировал все задержки.

– При наличии системы VAR ошибок удалось бы избежать?

– VAR меняет всю философию футбола. Игра становится другой, что мы и наблюдаем в европейских топ-лигах. Но прежде чем что-то вводить, надо подготовить профессионалов. Ведь кто такие варовцы? По моему мнению, эти судьи должны обладать еще более быстрой реакцией на эпизоды, чем арбитры в поле. Они должны чувствовать игру, знать не только правила, но и рекомендации. Где нам таких варовцев взять прямо сейчас? У меня ответа нет. А внедрять технологии просто ради технологий даже опасно.

В Германии в сезоне-2017/18 начальник VAR был замешан в коррупционной схеме. Он дал указание бригаде видеоассистентов в Кельне не просматривать и не показывать повторы эпизодов с участием одной из команд. Я бы не хотел, чтобы у нас происходило что-то подобное.