Обошлись без Глушакова. «Ахмат» дома обыграл «Краснодар» - Советский спорт
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15 июля 2019 00:00ФутболМощенко Захар

Обошлись без Глушакова. «Ахмат» дома обыграл «Краснодар»

Команда Мурада Мусаева, уверенно выигравшая предсезонный турнир в Австрии, в первом официальном матче нового сезона потерпела поражение в Грозном.

УЕФА ПРОТИВ МУСАЕВА

От матча грозненцев и краснодарцев многие болельщики ждали, прежде всего, дебюта Дениса Глушакова в новом клубе. Ради того, чтобы увидеть бывшего капитана «Спартака» в непривычной зеленой форме, включили телевизоры поздним воскресным вечером. Но их ждало разочарование: Глушакова не оказалось не то что в стартовом составе «Ахмата» – вообще в заявке на игру. Как объяснил наставник чеченского клуба Рашид Рахимов, полузащитник получил небольшую травму на одной из последних тренировок, что и помешало ему провести первый официальный матч за новую команду.

Что ж, нет Глушакова – значит, есть другие любопытные персоны. В первую очередь, в составе «быков». Наконец-то публика получила возможность оценить, как будет выглядеть почти полностью обновленная полузащита команды Мурада Мусаева. Кстати, самому наставнику краснодарцев, видимо, придется преодолевать бюрократические препоны не только в предстоящих матчах квалификации Лиги чемпионов: согласно поступившему из УЕФА циркуляру для тренеров, не имеющих соответствующей лицензии, теперь вводятся ограничения по руководству командой во время матчей и на уровне национальных чемпионатов.

Но вернемся непосредственно к футболу. Средняя линия зелено-черных теперь выглядит так: Руслан Камболов – в роли чистого «опорника», чуть выше – Юнес Намли. Трио атакующих хавбеков составили Вандерсон, Кристофер Олссон и Тони Вильена. Иногда схема гостей из 4-2-3-1 трансформировалась в 4-3-3: в таких случаях Намли и Вильена располагались чуть впереди и соответственно правее и левее Камболова, а Вандерсон с Олссоном выдвигались в линию атаки на подмогу Ари.

БЕРИША – САФОНОВ – 1:1

Что касается «Ахмата», после того как Милад Мохаммади и Заурбек Плиев покинули команду, а Родолфо завершил карьеру, перед Рахимовым встала задача заново выстроить оборонительную линию. Правая часть этой конструкции (Ризван УциевАндрей Семенов) и Зоран Нижич в центре (при трех центральных беках) осталась прежней, а позиции слева заполнили Анхель Ромеро и новичок команды 24-летний Евгений Харин.

Зато атакующая группа грозненцев все так же сыгранна и мобильна, а с возвращением в нее Олега Иванова – еще и весьма креативна. Не случайно первая половина стартовой 45-минутки осталась за хозяевами. Они получили отличный шанс открыть счет уже в дебюте встречи. Сергей Петров в своей штрафной неаккуратно попытался выбить мяч в падении у добежавшего до лицевой линии Бернарда Бериши, который охотно рухнул на газон. Рефери Виталий Мешков ни секунды не сомневался, указав на «точку». Однако голкипер «быков» Матвей Сафонов справился с сильным, но не особо хитрым ударом албанского атакующего хавбека.

Этот сэйв мог сделать краснодарского вратаря одним из героев матча, но в дальнейшем Матвей начал допускать одну помарку за другой. То не смог зафиксировать мяч в руках после навеса с фланга, чем едва не воспользовался притаившийся рядом Семенов. То еще раз ошибся на выходе. И, наконец, пропустил несильно летевший практически ему в руки мяч. Правда, похоже, после попытки эффектно пробить с лета все того же Бериши мяч слегка задел пятку Александра Мартыновича, но даже этот мини-рикошет не должен оправдывать молодого голкипера, готовящегося вместе с командой дебютировать в Лиге чемпионов. На европейской арене подобные промахи будут стоить в разы дороже.

Только получив гол в свои ворота, «быки» по-настоящему взялись за дело. И сразу появилась возможность оценить атакующий потенциал команды Мусаева. Атаковали гости разнообразно, не сваливаясь на один фланг или на бестолковые навесы. Потому и сравнять счет могли разными способами. Например, после короткой многоходовки по месту правого инсайда со скидкой мяча Вандерсоном в район 11-метровой отметки и ударом (правда, неточным) набежавшего Олссона. Или благодаря коварному дальнему удару Вильены, когда мяч, ускользнув от рук Евгения Городова, врезался в левую от вратаря хозяев штангу.

НЕ СПЕШИТЕ «ХОРОНИТЬ» ТОП-КЛУБЫ!

Впрочем, не следует думать, что «Ахмат» исключительно отбивался, сохраняя победный счет. Еще до перерыва Бериша и Аблае Мбенг убежали в классическую контратаку, и гостям просто повезло, что мяч после удара сенегальца ушел за линию ворот в сантиметрах от штанги. Организовывали грозненцы вылазки и во второй половине, хотя справляться с нараставшим давлением «быков» им было непросто.

Отыграться «Краснодару» в итоге так и не удалось, но давайте пока обойдемся без поспешных выводов. Во-первых, потому что и во втором тайме команда создавала неплохие моменты – особенно после появления на поле Магомеда-Шапи Сулейманова и Ивана Игнатьева. Запомнились «стеночка» с участием последнего, когда Ари мог выйти один на один с вратарем, но чуть замешкался, а также плотный удар Игнатьева метров с двадцати уже в компенсированное время – Городов сумел забрать мяч намертво.

Во-вторых, не стоит придавать слишком большого значения победе «Краснодара» на предсезонном турнире в Австрии: там и соперники были не в лучших кондициях, и само по себе первое место в товарищеской «пульке» может только сбить с толку в оценке реальной силы команды (вспомним аналогичный зимний успех «Спартака» и его последующую игру в чемпионате).

Наконец, в-третьих, в первом туре «быкам» достался едва ли не самый серьезный соперник, если брать топ-5 прошлого чемпионата, причем «Ахмат» четко сформулировал готовность бороться за выход в еврокубки в нынешнем сезоне. Между тем, другие лидеры РПЛ, встречаясь в стартовом туре с куда более скромными коллективами, совсем не впечатлили. «Зенит» с разницей в один мяч одолел дома «Тамбов», «Спартак» в добавленное время при отсутствии внятной игры вырвал шальную победу у «Сочи», а ЦСКА и вовсе был бит в Самаре.

Так что лучше, пожалуй, порадоваться, с каких интригующих и неожиданных результатов начался очередной чемпионат, чем заранее навешивать ярлыки, а тем более – скоропостижно «хоронить» оступившиеся топ-клубы.

РПЛ. 1-й тур

«Ахмат» (Грозный) – «Краснодар» – 1:0 (1:0)

Гол: Бериша (Уциев), 28

Нереализованный пенальти: Бериша, 10 (вратарь)

«Ахмат»: Городов – Уциев (к), Семенов, Нижич, Анхель Ромеро (Шиманьски, 46), Харин – Швец – Силва (Роши, 87), Иванов, Бериша – Мбенг (Понсе, 84)

«Краснодар»: Сафонов – Петров (Рамирес, 56), Мартынович (к), Спаич, Стоцкий – Камболов, Намли (Сулейманов, 69) – Вандерсон, Олссон (Игнатьев, 74), Вильена – Ари

Предупреждения: Нижич, 33. Харин, 35. Силва, 82. Городов, 90+4 – Петров, 9. Камболов, 72. Вильена, 90+1

Судья: Виталий Мешков (Дмитров)

14 июля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена»

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