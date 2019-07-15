Александр Рязанцев: РФС сделал не лучший «подарок» Игнашевичу 32-летний полузащитник, выигрывавший чемпионат России с «Рубином» (дважды) и «Зенитом», рассказал о возвращении в родное «Торпедо», которое стартовало в ФНЛ-2019/20 с двух побед.

«ОБИДНО ЗА ФЕДЕРЕРА»

Черно-белые, поднявшиеся в ФНЛ из ПФЛ, в первых двух турах победили «Факел» (1:0) и «Балтику» (2:0). В субботу Рязанцев провел против калининградцев все 90 минут, начав игру с капитанской повязкой. Однако в воскресенье обсудить с ветераном успешный для «Торпедо» старт сезона долго не получалось. Разговор все время откладывался из-за… драматичного финала Уимблдона. Если бы не новые правила с тай-брейком в пятом сете, мы бы вряд ли поговорили про тренера Игнашевича, дерево, как подарок на юбилей, и дали советы РФС…

– Болел за Федерера, – начал автор легендарного гола «Барселоне» на «Камп Ноу». – Обидно. Но что поделать, Джокович тоже монстр.

– В «Торпедо» есть своя легенда, правда, не мирового тенниса, а российского футбола – Сергей Игнашевич. Сейчас все пытаются понять, насколько он талантлив как тренер.

– Плоды работы Сергея Игнашевича будут видны через какое-то время. Он занимает свой пост всего месяц, и объективно сейчас сложно что-то говорить.

– То есть, просьбу сравнить «Торпедо» с большими командами, в которых вы поиграли, можно вычеркивать из перечня вопросов?

– Конечно. «Торпедо» – большой клуб с богатой историей и преданными болельщиками. Но в нынешнем составе мы работаем всего месяц. Мое мнение: первые выводы можно будет делать осенью, не раньше. Тогда и таблица сформируется. А пока прошла только одна соревновательная неделя, провели два матча. Ничего не понятно.

– Но какие-то моменты все равно же можно отмечать сразу. Вот Курбан Бердыев, допустим, в «Рубине» держал дистанцию с игроками. А как Игнашевич в «Торпедо»?

– Очень много общается с футболистами и находится в тесном контакте с командой.

«О ДЕРЕВЕ ДЛЯ ТРЕНЕРА СПРАШИВАЙТЕ У ШУСТИКОВА»

– Перед подписанием контракта вам говорили, что берут на роль лидера, проводника тренерских идей, как титулованного футболиста с большим опытом?

– В разговоре с тренером мы обсуждали установки, тактику, как лучше меня использовать. Титулы же не играют в футбол. На поле выходят игроки, и все зависит от текущего состояния. Надо играть здесь и сейчас.

– Здесь и сейчас, помимо двух побед «Торпедо», обсуждают подарок команды тренеру. Кому пришла идея вручить Игнашевичу дерево?

– День рождения у Сергея Николаевича как раз 14 июля, а подарим дерево мы только в понедельник. А кому пришла идея… Капитан команды Сергей Шустиков больше этим занимался, лучше спросить у него.

– Неужели никакой эпичной истории за таким подарком не стоит?

– Наверняка есть. Просто я не в курсе. Жена Игнашевича, Шустиков, наверное, еще кто-то могут знать подробности.

– РФС вот только своим решением не разделил праздничное настроение и запретил Игнашевичу руководить игрой команды из технической зоны.

– Это важный вопрос. Конечно, тренер должен находиться на лавке. Так что подарок от РФС действительно не очень хорош. Но вопрос, скорее, к системе лицензирования. Может, действующим тренерам надо давать возможность получать лицензию ускоренным способом, как вариант? Вот Мурад Мусаев работает в «Краснодаре» уже второй сезон, но не имеет лицензии, чтобы быть главным тренером. Это же странно. Понятно, он молодой специалист, но все знают, что по факту главный он. Странная ситуация получается.

«Я ВСЕ-ТАКИ НЕ ХУДОЖНИК»

– Вы теперь в «Торпедо», где начинали свой футбольный путь… Ностальгия нахлынула?

– Я вернулся в свой родной дом, на родной стадион. Красивая получается история. Это правда.

– Может, будут и какие-то сентиментальные детали? Скажем, увидели майку с буквой «Т» и своей фамилией, и ком к горлу подкатил…

– Нет. Я все-таки не художник и не драматург.

– А какую-то большую личную задачу, которую ставите перед собой после возвращения в родной дом, можете озвучить? Сыграть в премьер-лиге на новом стадионе?

– Увы, но свои личные цели я не хотел бы раскрывать.

– Все знают, что у «Торпедо» очень эмоциональные фанаты. Но с вашим досье, видимо, они приняли вас на «ура»?

– Так и есть. Меня достаточно тепло встретили. Хочу поблагодарить их за поддержку.

«ЛОГИСТИКА – КАК В КАЗАНИ И ПИТЕРЕ»

– Две победы на старте – повод для фанатов помечтать о корректировки задачи на сезон, которую озвучил владелец «Торпедо» Роман Авдеев, – закрепиться в ФНЛ?

– Два тура – не повод менять задачу на сезон. Раз Роман Иванович и президент клуба Елена Еленцева так ее сформулировали, значит, именно так она и звучит. Но при этом цель побеждать в каждом матче перед нами тоже стоит.

– Торпедовское клубное хозяйство уступает тому, к чему вы привыкли в «Зените» и «Рубине»?

– Организация очень хорошая. Все административные моменты направлены на удобство футболистов. Логистика та же. В общем, все отлично. Единственная сложность появится, когда наш стадион закроется на реконструкцию. Все-таки хотелось бы играть на своем родном поле. А в остальном проблем нет вообще.