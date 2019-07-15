Александр Рязанцев: РФС сделал не лучший «подарок» Игнашевичу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 июля 2019 07:40ФутболАртамонов Антон

Александр Рязанцев: РФС сделал не лучший «подарок» Игнашевичу

32-летний полузащитник, выигрывавший чемпионат России с «Рубином» (дважды) и «Зенитом», рассказал о возвращении в родное «Торпедо», которое стартовало в ФНЛ-2019/20 с двух побед.

«ОБИДНО ЗА ФЕДЕРЕРА»

qvmwN2MwYUk

Черно-белые, поднявшиеся в ФНЛ из ПФЛ, в первых двух турах победили «Факел» (1:0) и «Балтику» (2:0). В субботу Рязанцев провел против калининградцев все 90 минут, начав игру с капитанской повязкой. Однако в воскресенье обсудить с ветераном успешный для «Торпедо» старт сезона долго не получалось. Разговор все время откладывался из-за… драматичного финала Уимблдона. Если бы не новые правила с тай-брейком в пятом сете, мы бы вряд ли поговорили про тренера Игнашевича, дерево, как подарок на юбилей, и дали советы РФС…

– Болел за Федерера, – начал автор легендарного гола «Барселоне» на «Камп Ноу». – Обидно. Но что поделать, Джокович тоже монстр.

– В «Торпедо» есть своя легенда, правда, не мирового тенниса, а российского футбола – Сергей Игнашевич. Сейчас все пытаются понять, насколько он талантлив как тренер.
– Плоды работы Сергея Игнашевича будут видны через какое-то время. Он занимает свой пост всего месяц, и объективно сейчас сложно что-то говорить.

– То есть, просьбу сравнить «Торпедо» с большими командами, в которых вы поиграли, можно вычеркивать из перечня вопросов?
– Конечно. «Торпедо» – большой клуб с богатой историей и преданными болельщиками. Но в нынешнем составе мы работаем всего месяц. Мое мнение: первые выводы можно будет делать осенью, не раньше. Тогда и таблица сформируется. А пока прошла только одна соревновательная неделя, провели два матча. Ничего не понятно.

– Но какие-то моменты все равно же можно отмечать сразу. Вот Курбан Бердыев, допустим, в «Рубине» держал дистанцию с игроками. А как Игнашевич в «Торпедо»?
– Очень много общается с футболистами и находится в тесном контакте с командой.

«О ДЕРЕВЕ ДЛЯ ТРЕНЕРА СПРАШИВАЙТЕ У ШУСТИКОВА»

dH2XK7Mem-o

– Перед подписанием контракта вам говорили, что берут на роль лидера, проводника тренерских идей, как титулованного футболиста с большим опытом?
– В разговоре с тренером мы обсуждали установки, тактику, как лучше меня использовать. Титулы же не играют в футбол. На поле выходят игроки, и все зависит от текущего состояния. Надо играть здесь и сейчас.

– Здесь и сейчас, помимо двух побед «Торпедо», обсуждают подарок команды тренеру. Кому пришла идея вручить Игнашевичу дерево?
– День рождения у Сергея Николаевича как раз 14 июля, а подарим дерево мы только в понедельник. А кому пришла идея… Капитан команды Сергей Шустиков больше этим занимался, лучше спросить у него.

– Неужели никакой эпичной истории за таким подарком не стоит?
– Наверняка есть. Просто я не в курсе. Жена Игнашевича, Шустиков, наверное, еще кто-то могут знать подробности.

– РФС вот только своим решением не разделил праздничное настроение и запретил Игнашевичу руководить игрой команды из технической зоны.
– Это важный вопрос. Конечно, тренер должен находиться на лавке. Так что подарок от РФС действительно не очень хорош. Но вопрос, скорее, к системе лицензирования. Может, действующим тренерам надо давать возможность получать лицензию ускоренным способом, как вариант? Вот Мурад Мусаев работает в «Краснодаре» уже второй сезон, но не имеет лицензии, чтобы быть главным тренером. Это же странно. Понятно, он молодой специалист, но все знают, что по факту главный он. Странная ситуация получается.

«Я ВСЕ-ТАКИ НЕ ХУДОЖНИК»

-LDRH8Ns56E

– Вы теперь в «Торпедо», где начинали свой футбольный путь… Ностальгия нахлынула?
– Я вернулся в свой родной дом, на родной стадион. Красивая получается история. Это правда.

– Может, будут и какие-то сентиментальные детали? Скажем, увидели майку с буквой «Т» и своей фамилией, и ком к горлу подкатил…
– Нет. Я все-таки не художник и не драматург.

– А какую-то большую личную задачу, которую ставите перед собой после возвращения в родной дом, можете озвучить? Сыграть в премьер-лиге на новом стадионе?
– Увы, но свои личные цели я не хотел бы раскрывать.

– Все знают, что у «Торпедо» очень эмоциональные фанаты. Но с вашим досье, видимо, они приняли вас на «ура»?
– Так и есть. Меня достаточно тепло встретили. Хочу поблагодарить их за поддержку.

«ЛОГИСТИКА – КАК В КАЗАНИ И ПИТЕРЕ»

– Две победы на старте – повод для фанатов помечтать о корректировки задачи на сезон, которую озвучил владелец «Торпедо» Роман Авдеев, – закрепиться в ФНЛ?
– Два тура – не повод менять задачу на сезон. Раз Роман Иванович и президент клуба Елена Еленцева так ее сформулировали, значит, именно так она и звучит. Но при этом цель побеждать в каждом матче перед нами тоже стоит.

– Торпедовское клубное хозяйство уступает тому, к чему вы привыкли в «Зените» и «Рубине»?
– Организация очень хорошая. Все административные моменты направлены на удобство футболистов. Логистика та же. В общем, все отлично. Единственная сложность появится, когда наш стадион закроется на реконструкцию. Все-таки хотелось бы играть на своем родном поле. А в остальном проблем нет вообще.

15/07 00:00Футбол
Никакого Глушакова: «Ахмат» обыграл «Краснодар» и без своего новичкаКоманда Мурада Мусаева, уверенно выигравшая предсезонный турнир в Австрии, в первом официальном матче нового сезона потерпела поражение в Грозном.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
14/07 17:15Футбол
Сергей Хусаинов: Москалеву не хватило яиц, чтобы наказать «Спартак»Арбитр ФИФА раскритиковал судейство Владимира Москалева в матче «Спартак» – «Сочи».
14/07 15:30Футбол
Ожидания от нового сезона: «Зенит» и «Тамбов». Мнение АндроноваНаш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Зенита» и «Тамбова».
10/07 10:00Хоккей
Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнееНельзя вариться в собственном соку.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
10/07 13:15Хоккей
Дружит со Знарком и открывает таланты. Досье на нового тренера сборнойОн добивался успеха с «Локомотивом» и подготовил тройку для МЧМ.
14/07 07:00Футбол
Олег Кононов: Победа греет душу, но надо двигаться дальшеПресс-конференция главного тренера «Спартака» после матча первого тура РПЛ против «Сочи» (1:0).
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
14/07 14:00Хоккей
Войнов – в «Авангарде». Омск готов к походу за Кубком Гагарина«Ястребы» подписали контракт с лучшим российским защитником.
14/07 08:00Футбол
Валерий Рейнгольд: Я бы не засчитал гол ЖигоБывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (1:0).
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
11/07 16:00Хоккей
Полный календарь КХЛ сезона-2019/20«Советский спорт» представляет расписание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
09/07 10:00Хоккей
Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
14/07 21:45Футбол
Гол и победа от Дзюбы: «Зенит» хотел разгромить «Тамбов», но передумалВ стартовом матче чемпионата России действующий чемпион страны «Зенит» не без труда одолел дебютанта премьер-лиги «Тамбов» 2:1. Решающий гол на счету Артема Дзюбы.
Новости
07:40 Футбол Рифат Жемалетдинов: Переход в «Рубин» – это не ошибка
07:34 Волейбол Волков, Клюка и Яковлев вошли в символическую сборную Лиги наций
07:15 Волейбол Сборная России во второй раз подряд выиграла Лигу наций
01:55 Футбол Рамзан Кадыров – о матче с «Краснодаром»: «Ахмат» был непоколебим
01:38 Футбол Новичок «Зенита» Сантос поделился эмоциями от дебюта за российский клуб
01:25 Теннис Роджер Федерер: Не знаю, что чувствую сейчас. Упущена невероятная возможность
01:08 Футбол Александр Анюков: ЦСКА был плох в атаке, и это заслуга «Крыльев»
00:47 Футбол «Краснодар» ведет переговоры о трансфере уругвайского форварда
00:26 Футбол СМИ: ЦСКА готов заплатить 12 млн евро за нападающего «Флуминенсе»
00:16 Футбол Александр Соболев: За счет чего удалось обыграть ЦСКА? Дисциплина бьет класс
00:02 Футбол Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс» в качестве менеджера
23:58 Футбол Гол Мареза в компенсированное время вывел Алжир в финал Кубка африканских наций
23:46 Футбол Президент «Барселоны» прокомментировал угрозы со стороны руководства «Атлетико»
23:32 Футбол «Ахмат» дома обыграл «Краснодар»
23:23 Футбол ЦСКА интересуется Дурадо. «Интернасьонал» просит 10 миллионов
23:11 Футбол «ПСЖ» договорился о переходе защитника дортмундской «Боруссии»
22:49 Теннис Новак Джокович: Мечтал выиграть Уимблдон, будучи пятилетним ребенком
22:45 Футбол Семак подтвердил перевод Заболотного во вторую команду
22:32 Экстремальные Источник: президент федерации сверхлегкой авиации погиб при крушении вертолета
22:25 Футбол Бранислав Иванович: Знали, что будет тяжело, так что, должны быть довольны победой над «Тамбовом»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика