Александр Рязанцев: РФС сделал не лучший «подарок» Игнашевичу

Черно-белые, поднявшиеся в ФНЛ из ПФЛ, в первых двух турах победили «Факел» (1:0) и «Балтику» (2:0). В субботу Рязанцев провел против калининградцев все 90 минут, начав игру с капитанской повязкой. Однако в воскресенье обсудить с ветераном успешный для «Торпедо» старт сезона долго не получалось. Разговор все время откладывался из-за… драматичного финала Уимблдона. Если бы не новые правила с тай-брейком в пятом сете, мы бы вряд ли поговорили про тренера Игнашевича, дерево, как подарок на юбилей, и дали советы РФС…
– Болел за Федерера, – начал автор легендарного гола «Барселоне» на «Камп Ноу». – Обидно. Но что поделать, Джокович тоже монстр.
– В «Торпедо» есть своя легенда, правда, не мирового тенниса, а российского футбола – Сергей Игнашевич. Сейчас все пытаются понять, насколько он талантлив как тренер.
– Плоды работы Сергея Игнашевича будут видны через какое-то время. Он занимает свой пост всего месяц, и объективно сейчас сложно что-то говорить.
– То есть, просьбу сравнить «Торпедо» с большими командами, в которых вы поиграли, можно вычеркивать из перечня вопросов?
– Конечно. «Торпедо» – большой клуб с богатой историей и преданными болельщиками. Но в нынешнем составе мы работаем всего месяц. Мое мнение: первые выводы можно будет делать осенью, не раньше. Тогда и таблица сформируется. А пока прошла только одна соревновательная неделя, провели два матча. Ничего не понятно.
– Но какие-то моменты все равно же можно отмечать сразу. Вот Курбан Бердыев, допустим, в «Рубине» держал дистанцию с игроками. А как Игнашевич в «Торпедо»?
– Очень много общается с футболистами и находится в тесном контакте с командой.
– Перед подписанием контракта вам говорили, что берут на роль лидера, проводника тренерских идей, как титулованного футболиста с большим опытом?
– В разговоре с тренером мы обсуждали установки, тактику, как лучше меня использовать. Титулы же не играют в футбол. На поле выходят игроки, и все зависит от текущего состояния. Надо играть здесь и сейчас.
– Здесь и сейчас, помимо двух побед «Торпедо», обсуждают подарок команды тренеру. Кому пришла идея вручить Игнашевичу дерево?
– День рождения у Сергея Николаевича как раз 14 июля, а подарим дерево мы только в понедельник. А кому пришла идея… Капитан команды Сергей Шустиков больше этим занимался, лучше спросить у него.
– Неужели никакой эпичной истории за таким подарком не стоит?
– Наверняка есть. Просто я не в курсе. Жена Игнашевича, Шустиков, наверное, еще кто-то могут знать подробности.
– РФС вот только своим решением не разделил праздничное настроение и запретил Игнашевичу руководить игрой команды из технической зоны.
– Это важный вопрос. Конечно, тренер должен находиться на лавке. Так что подарок от РФС действительно не очень хорош. Но вопрос, скорее, к системе лицензирования. Может, действующим тренерам надо давать возможность получать лицензию ускоренным способом, как вариант? Вот Мурад Мусаев работает в «Краснодаре» уже второй сезон, но не имеет лицензии, чтобы быть главным тренером. Это же странно. Понятно, он молодой специалист, но все знают, что по факту главный он. Странная ситуация получается.
– Вы теперь в «Торпедо», где начинали свой футбольный путь… Ностальгия нахлынула?
– Я вернулся в свой родной дом, на родной стадион. Красивая получается история. Это правда.
– Может, будут и какие-то сентиментальные детали? Скажем, увидели майку с буквой «Т» и своей фамилией, и ком к горлу подкатил…
– Нет. Я все-таки не художник и не драматург.
– А какую-то большую личную задачу, которую ставите перед собой после возвращения в родной дом, можете озвучить? Сыграть в премьер-лиге на новом стадионе?
– Увы, но свои личные цели я не хотел бы раскрывать.
– Все знают, что у «Торпедо» очень эмоциональные фанаты. Но с вашим досье, видимо, они приняли вас на «ура»?
– Так и есть. Меня достаточно тепло встретили. Хочу поблагодарить их за поддержку.
– Две победы на старте – повод для фанатов помечтать о корректировки задачи на сезон, которую озвучил владелец «Торпедо» Роман Авдеев, – закрепиться в ФНЛ?
– Два тура – не повод менять задачу на сезон. Раз Роман Иванович и президент клуба Елена Еленцева так ее сформулировали, значит, именно так она и звучит. Но при этом цель побеждать в каждом матче перед нами тоже стоит.
– Торпедовское клубное хозяйство уступает тому, к чему вы привыкли в «Зените» и «Рубине»?
– Организация очень хорошая. Все административные моменты направлены на удобство футболистов. Логистика та же. В общем, все отлично. Единственная сложность появится, когда наш стадион закроется на реконструкцию. Все-таки хотелось бы играть на своем родном поле. А в остальном проблем нет вообще.