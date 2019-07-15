Загадка ЦСКА: два снаряда в одну воронку. Колонка Юрия Цыбанева

Вообще в первом туре, если перекинуть мостик памяти в стартовый тур предыдущего чемпионата, произошло немало дежавю. И со «Спартаком», и с «Краснодаром», и отчасти с «Зенитом». Но прецедент, постигший ЦСКА, - всем дежавю дежавю!

Правда, в этом случае нам придется оглянуться не на год назад, а всего на полгода. И припомнить старт красно-синих на весеннем отрезке. Тогда ведь ЦСКА рассматривался чуть ли не как кандидат в чемпионы. Молодая команда стремительно набирала ход, располагала, в отсутствие еврокубка, комфортным календарем, вполне перспективно прокатила предсезонку. И вот – вояж в Тулу. И 0:2 от «Арсенала» как холодный душ. Ибо осенью даже в контексте своей новостройки ЦСКА в гостях вовсе не проигрывал. А тут – проиграл беспросветно. Для полноты картины: красно-синие весной еще дважды привезут «баранки» с выездов, из Краснодара и Питера, но в этих матчах они по крайней мере будут объективно похожи на самих себя, в отличие от тульского.

Тогда внимание на цеэсковском старте не особо зафиксировалась. Потому что «Арсенал» весной набрал бешеный ход, вследствие сего и дальше снимал скальп за скальпом.

И вот очередной старт. ЦСКА отправляется в Самару – и снова везет оттуда 0:2. И мы слышим после матча почти тот же самый комментарий Виктора Гончаренко, что и в мартовской Туле, смысл которого сводится к тому, что так играть нельзя.

Уже почешешь в затылке. Ибо доселе Виктор Михайлович зарекомендовал себя одним из лучших мастеров предсезонки и, соответственно, подводки команды к началу сезона в РПЛ.

Но это еще цветочки. Ягодки открываются взору. когда осматриваешь весь панорамный контекст. И тут уж просто диву даешься!

Концовка чемпионата-2018. Сражаясь за свою кровную путевку в Лигу чемпионов, ЦСКА выносит дома в предпоследнем туре тульский «Арсенал» 6:0. Причем соперник имел в той игре откровенно разобранный вид, чего за ним не замечалось больше тогда ни в одном матче. Потом Тула еще победит свежеиспеченного чемпиона под занавес, займет лучшее место в своей истории, но это не избавит руководство клуба от желания расстаться с Миодрагом Божовичем. И в чем-то это можно было понять: «Арсеналу», кабы он уперся против ЦСКА, могла светить путевка в еврокубок.

Теперь перенесемся на год вперед. В весну-2019. ЦСКА снова бьется на финише за как можно более выгодную проходку в еврокубок. И в последнем туре катком проходится по «Крыльям» опять-таки Божовича - соперника, что называется, даже не заметив.

А теперь – те же 0:2.

Хочу вот что подчеркнуть. Излагая всю эту фантастику. – а вы можете назвать это как-то иначе? – не держу в голове никакой задней мысли. Предлагаю вашему вниманию только голую матчасть.

Ну и задаюсь попутно вопросом: может снаряд дважды попасть в одну малодоступную воронку с такой сантиметровой точностью? Когда артиллеристы – мы ж с вами не вправе в этом сомневаться! – даже и не целились…