«В Грозный на ночь? Нас там отлюбят!» Фанаты протестуют против ночных игр

В разработке календаря РПЛ принимали участие сотрудники лаборатории исследований спорта Высшей школы экономики. «Мы изменили сам подход к составлению календаря, чтобы получить большую вариативность и возможность учитывать разные интересы», - рассказывал глава РПЛ Сергей Прядкин. Но получилось так, что целый ряд матчей будет сыгран в воскресенье в 21:30. Многие остались этим недовольны.

Первыми страдать от вечернего матча выпало «Ростову» и «Оренбургу». В прошлом сезоне клуб Валерия Карпина уступил в посещаемости только «Спартаку» и «Зениту», собирая на «Ростов Арене» в среднем по 23 тысячи. Каково же было удивление, когда на первый тур РПЛ после перерыва пришли лишь 14 тысяч зрителей. Вроде бы изголодались по футболу? Конечно. Вот только на следующий день вставать на работу, а добираться от стадиона с одного берега Дона до другого – занятие непростое. Да и сама игра закончилась почти в полдвенадцатого ночи. Прибавьте к этому время выхода со стадиона, дорогу до транспорта, поездку домой.

В ростовском клубе серьезно огорчены таким положением дел. Как заявил Валерий Карпин, «Ростов» просил о переносе матча на более ранее время, но ничего не вышло. Кстати, уже в следующем туре ростовчанам предстоит сыграть со «Спартаком» в субботу 20 июля тоже в 21:30. «А еще говорят, что нужна посещаемость, понимать доходы клубов и лиги, а получаем матчи по ночам», - негодовал Валерий Карпин.

Зачем это было сделано? На ум приходит только опыт других лиг – делаем все для телевизионщиков. Но учитывая, как продаются права на трансляции матчей РПЛ, даже такое объяснение вызывает вопросы. А между тем, играть в 21:30 придется еще целому ряду клубов. Дважды дома сыграет «Ахмат», дважды «Сочи», топовый матч «Зенит» - «Краснодар» также пройдет в 21:30, «Оренбург» уже сыграл, но проведет игру еще. Причем на выезде в Туле.

В своем инстаграме тренер-аналитик «Оренбурга» Евгений Шевелев откровенно разнес и РПЛ, и ВШЭ за такой «удобный» календарь. «Время начала матчей в РПЛ не поддается никакому логическому объяснению. В следующий раз готов дать несколько платных курсов специалистам из ВШЭ, которые принимали участие в составлении календаря на тему «часовые пояса и что это значит», а также сотрудникам РПЛ на тему «почему семьи с детьми никогда не пойдут на футбол в 21.30 и 22.00». Про то, каково спортсмену начинать второй тайм матча в 00.30 по времени своего часового пояса объяснить будет сложнее. Но вы обращайтесь. А то у нас впереди домашний матч в 22.00. Даже не знаю, что тут сказать», - пишет Шевелев, отмечая, что это лишь его точка зрения, а не позиция клуба. Но можно предположить, что в «Оренбурге» с тренером-аналитиком согласятся многие.

Поддержал своеобразный протест и креативный (вспоминаем историю с ковром) Twitter «Ростова». Официальный аккаунт РПЛ провел опрос, сколько голов забьет Элдор Шомуродов. «Ростов» ответил резонным вопросом: «Сколько раз мы будем играть в 21:30 в этом сезоне?».

Twitter РПЛ не отреагировал, а ростовский продолжил нагнетать. «Ну что вы там? Посчитали?», - не унимается «Ростов»? «У них с математикой плохо», - отвечает один из болельщиков.

Особенно интересной была реакция болельщиков «Спартака», которым предстоит сразу два выезда к 21:30: в субботу (20 июля) в Ростов и в воскресенье (11 августа) в Грозный. Мы обратились за комментарием к одному из выездных болельщиков «Спартака» - Александру. Поверьте, его реплику негодования пришлось изрядно почистить от ненормативной лексики. «Вот скажите, кто у нас в лиге работает? Какое может быть развитие футбола, если тот, кто может на выезде ни разу не был ставит ночные матчи в другом конце России? Это как так? Типа «оставайтесь, парни в Грозном на ночь, там тепло, там вас «отлюбят», шашлыка поедите»?», - негодовал спартаковский болельщик Александр.

Кажется, нас ждут протесты против вечерних матчей не хуже, чем в Бундеслиге, которая, кстати, этот период развития уже пережила.