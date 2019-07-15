«Спартак» не умеет играть, а Бразилия смеется над Гилерме. Колонка Отара Кушанашвили - Советский спорт
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15 июля 2019 17:07ФутболКушанашвили Отар

«Спартак» не умеет играть, а Бразилия смеется над Гилерме. Колонка Отара Кушанашвили

Первый тур российского чемпионата настроил нашего трибуна-колумниста на жовиально-полемический лад.

Кроме двух грузин, в «Спартаке» никто вообще не готов к сезону, а Кононов, который обречен на заклание, вот с таким видом и наблюдает за всем – с видом 449-ой спицы в колеснице.

Столько болтовни в очередной раз до начала, всякий раз думаешь, ну уж на этот-то раз все выйдут, как Брэд Питт в «Трое», а тут – втрое «Сочи» лучше, в 449 раз лучше; абсолютная беспомощность в первом тайме, разрывы – с Колхидский треугольник, как написал бы хороший писатель АЗ, умонепостигаемый масштаб катастрофы: на своем поле против команды, собранной третьего дня.
Рассказов напрочь лишен вигильности или мне кажется?

Команда напрочь лишена витальности, Жиго слаб, у него нет цепких лап, с голом повезло, повезло Бакаеву, что не поставили на вид, а по Максименко яснее ясного, что парень еще многажды набедокурит.

Если рассматривать первый матч как состоятельную пропедевтику, «Сочи» достойны места выше, чем эксплицитно беспомощный «Спартак».

Не люблю подогревать чувства безысходности и фатальности, тем паче команду-то я люблю другую, тоже не блещущую покамест, но мне претит фанфаронство при том, что на поле игроки творят позор, – такой, что уже не один Кононов обречен, а вся команда, которой очень подходит название недавнего голливудского фильма «Не волнуйся, он далеко не уйдет» – о карикатуристе-инвалиде (да простят меня инвалиды).

Мне Джикия тоже импонирует, но, когда после ТАКОЙ победы он стоит и сооружает победную реляцию с видом человека, который только что защитил докторскую по Ницше – это странно.

«Однако за благом вслед идут печали», и вот это настроение: «И все биндюжники вставали, когда в пивную он входил» – от этого нас в Ростове камня на камне не оставят, там один Ионов весь «Спартак» переиграет.

Что же до тренера, пусть к нему серьезно относится Рабинер; я – после реплики, сказанной по поводу Гулиева и отделанного им американца: «Добро всегда побеждает зло», – я не могу, саркастический смех разбирает.

А теперь еще два слова – насчет моего любимого вратаря Гилерме, который просит 3, а ему дают 2, даже больше, но не 3, потому что деньги там выдает грузин (опять и снова грузин! В Госдуме, поди, паника...), а я за последние 449 лет тороватых грузин что-то не наблюдаю (кроме себя, но то я – особый биохимический случай).

Вообще-то, с Червиченко у нас на многое тождественные взгляды, но если Гиля, как вы его называете, заслуживает три миллиона евро, то... мне кажется, Червиченко переоценил свое чувство юмора, потому что, если Гиля стоит 3, тогда «воистину сбилась гармония мира».

И взрослые дяди всерьез обсуждают эту дичь, напоминая о самой сильной стороне идиотов: они воспроизводятся с упорством прибоя.

Вся Бразилия смеется стоя.

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