«Могли победить крупнее». Интервью автора двух голов в ворота ЦСКА

«БОМБАРДИРСКИЙ ТИТУЛ ЧАЛОВА ВДОХНОВЛЯЕТ»

– В матче с армейцами вы забили с игры, потом заработали и сами реализовали пенальти. Наверное, и подумать не могли, что начало сезона получится таким ярким? – вопрос 22-летнему нападающему «Крыльев».

– Почему? Мы настраивались на победу. Готовились к сопернику, разбирали его игру и понимали, что набрать три очка реально. Провели матч так, как планировали. Все получилось. Дело не в моих голах, а в действиях всей команды.

– И все же без ваших голов победы бы не было. Как получилось дважды огорчить Акинфеева?

– В первом эпизоде принял мяч, развернулся и пробил. Во втором был 11-метровый. Ничего особенного.

– Не скромничайте. Первый мяч, ставший в итоге победным, получился очень эффектным.

– Вам виднее, какие мячи считать красивыми (улыбается). А любому нападающему просто хочется забивать почаще, вот и все. К сожалению, у меня пока голов в карьере немного. Поэтому рад, что все так вышло. Каждый гол – помощь команде. Для меня это главное. После матча, конечно, получил много поздравлений от друзей и родителей. Им моя игра понравилась.

– Еще бы. Со стороны казалось, что во втором тайме вы поймали сумасшедший кураж.

– Игра действительно получалась. Но не только у меня – у всей команды. Мы поняли, что против ЦСКА можно доминировать, атаковать. Первый гол добавил уверенности. А после второго сомнений в победе почти не оставалось. Могли доводить счет и до крупного.

– Вместе с Эриком Бикфалви из «Урала» вы возглавили гонку бомбардиров РПЛ. Готовы побороться за лидерство в этом сезоне?

– Это только начало чемпионата. Возможно, я и ставлю перед собой такую задачу, но важнее, чтобы «Крылья» держались как можно выше в турнирной таблице. А голы посчитаем после 30 тура. Сейчас давать прогнозы слишком рано.

– Федор Чалов на год младше вас, но по итогам прошлого сезона стал лучшим бомбардиром премьер-лиги. Пример армейца вдохновляет?

– Конечно. Чалов в прошлом сезоне показал пример всем молодым нападающим. Впрочем, я ни на кого не равняюсь. Кумиров у меня нет. Из суперзвезд интересен только Златан Ибрагимович.

«БОЖОВИЧ СКАЗАЛ, ЧТО ЖДЕТ МЕНЯ ОБРАТНО ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА»

– Многие сейчас обрушились с критикой на защитника ЦСКА Виктора Васина, который в обоих случаях не уследил за вами – сначала дал себя обыграть, затем сфолил в своей штрафной. Тяжело было против него играть?

– Тяжело. Васин – хороший защитник, мощный, высокий. Да, в тех эпизодах он допустил брак, но каждый человек ошибается. Не удивлюсь, если в следующем матче Васин исправится и сам забьет.

– Рост Васина – 193 см. Но вы еще выше, на два сантиметра! Габариты помогают в игре?

– Нужно пользоваться теми качествами, которые тебе дала природа. Если ты высокий, надо бороться за верховые мячи, продавливать оппонента. Каждый играет на своих сильных сторонах. У кого-то скорость высокая и хороший дриблинг. А для меня хлеб – игра на «втором этаже».

– Но ногами вы забиваете голы-красавцы. Как, например, в начале прошлого сезона, когда ваш дальний удар принес «Крыльям» гостевую победу над «Ростовом». Тогда команду еще тренировал Андрей Тихонов. Потом пришел Миодраг Божович – и вскоре вы оказались в аренде в «Енисее», где доигрывали чемпионат…

– Дело не в Божовиче. Я сам понимал, что проигрываю конкуренцию в «Крыльях», поэтому отправился в Красноярск за практикой. Это была моя инициатива. Божович, напротив, пытался меня удержать. А потом сказал: «О’кей, езжай в «Енисей». Но мы ждем тебя обратно через полгода». И вот я вернулся.

– Все это время вы были с главным тренером «Крыльев» на связи?

– Думаю, Божович следил за моей игрой, но чтобы с ним регулярно созваниваться – нет, такого не было. Я был на связи с руководством и клуба и ребятами.

– Вернулись из «Енисея» другим футболистом?

– Там я получил практику, стабильно играл, забивал. Могу занести этот период в актив. Даже чуть-чуть окреп в «Енисее». И физически, и технически. Могу сказать, что вернулся в Самару более зрелым.

«САМАРЦЫ С РАДОСТЬЮ СХОДЯТ НА ЦСКА ВТОРОЙ РАЗ»

– «Енисей» занял в РПЛ последнее место, а «Крылья» сейчас возглавили таблицу…

– Правда? Я туда и не заглядывал. Но опять же, это как с бомбардирской гонкой. Делать выводы по одному туру неправильно. Надо сыграть хотя бы матчей десять.

– На какое место нацеливается команда в этом сезоне?

– Задача-минимум – попасть в десятку.

– Болельщики «Ростова» не хотят, чтобы их клуб в нынешнем сезоне делил стадион с «Чайкой». А как вы воспримите, если на «Самара Арене» домашние матчи будет проводить «Оренбург»?

– Думаю, наши болельщики точно не будут против. Это же хорошо. Значит, в Самару в два раза чаще будут приезжать российские гранды. На условный ЦСКА можно и второй раз сходить. Даже если играет «Оренбург». Наши болельщики знают толк в футболе.

– А как относитесь к тому, что некоторые матчи РПЛ назначаются на очень позднее время – в 21.30? Некоторых болельщиков это не устраивает.

– От меня здесь ничего не зависит. Как футболисту, мне все равно, когда начинается игра. Если придется заканчивать матч ближе к полуночи, ничего страшного.

– А систему видеоповторов в РПЛ вводить надо?

– Если и вводить, то так, чтобы не было затяжек времени. Видеоассистенты должны информировать судью об эпизоде секунд за десять – пятнадцать. А то из-за VAR судьи часто по две минуты решают, засчитывать гол или нет. Мы это видим на крупных турнирах. И это не радует.