Евгений Ловчев: «Сочи» собрался за три дня до игры, а выглядел не хуже «Спартака»

1.«СПАРТАК» КРАЙНЕ НЕУБЕДИТЕЛЬНО СМОТРЕЛСЯ В МАТЧЕ С «СОЧИ»

Это неудивительно, причин несколько. Первая: команда развалилась изнутри из-за известных скандалов. Итогом этих скандалов стало увольнение Массимо Карреры, смена руководства клуба. Плюс расставание с несколькими игроками – Денисом Глушаковым, Дмитрием Комбаровым. Все эти пертрубации не могли не отразиться на атмосфере внутри.

Многое зависит от игры ведущих легионеров. Но после всех этих скандалов, я не вижу у Адриано, Фернандо большого желания играть в «Спартаке». Видно, что им некомфортно здесь, им не хочется здесь играть.

Вторая причина. В межсезонье команда не укрепилась. Мелкадзе, Ташаев, Ломовицкий, Умяров – это довольно средние футболисты. «Спартак» всегда ставит максимальные турнирные задачи, а болельщики требуют при этом от команды красивого футбола. С таким составом выполнение этих задач выглядит нереальным.

И мне кажется, в этой ситуации и Олег Кононов несколько растерялся. Главная задача предсезонных сборов – наиграть основной состав. Но никакой наигранности я не вижу. Поэтому я не ждал от «Спартака» выдающейся игры.

И насколько в этом плане контрастным выглядит «Сочи». Во всяком случае, если судить по первому матчу. «Сочи» собрался этим составом за три дня до начала чемпионата. «Спартак» в этом составе существует как минимум с зимней паузы, за исключением нескольких игроков. И при этом мы увидели, что дебютант премьер-лиги выглядел ничуть не хуже гранда, игравшего к тому же на своем поле.

В этой связи возникает резонный вопрос: зачем проводить сборы за границей, тратить на это большие деньги, если можно за три дня собрать состав? И на время сборов игрокам не нужно платить зарплату. Сколько денег из клубного бюджета можно сэкономить.

«Сочи» немного не хватило физической готовности. Помните, как в конце матча у игроков сводило ноги. И еще дело в психологии. За 15 минут до конца футболисты гостей решили, что ничья со «Спартаком» на его поле будет очень приличным результатом для дебютного матча. Сочинцы начали тянуть время. Я смотрел матч в телевизионной студии вместе с Александром Бородюком. И сказал ему: «Сейчас судья добавит минуты четыре, и как себя будут чувствовать игроки «Сочи», если пропустят на третьей добавленной?» Так и получилось.

2. ЦСКА БЕЗ ВАРИАНТОВ ПРОИГРАЛ В САМАРЕ

С ЦСКА ничего страшного не происходит. В прошлом сезоне случилось серьезное обновление команды, молодые новички хорошо влились в состав. Но есть такой футбольный закон: в первый год молодежь часто играет очень прилично. Эмоции, желание проявить себя, доказать – все эти факторы влияют. На второй год неизбежно следует спад. Стоит посмотреть на игру того же Ахметова: как он играл в прошлом сезоне, и как выглядит сейчас – вальяжно, часто небрежен в передачах, где-то недобегает, недорабатывает.

Я не имею в виду конкретно матч в Самаре. Не говорю, что команда скатится в середину таблицы. Я рассуждаю об игре армейцев применительно к борьбе за первое место. Вряд ли ЦСКА будет среди претендентов на золото.

Что касается «Крыльев», то пока что-то рано про них говорить, потому что ЦСКА играл неважно. Но мне очень понравился этот молодой парень Соболев. Как он забил первый гол: принял мяч, резко ушел и точно пробил! Кажется, у нас подрастает очень хороший нападающий.

3. «ЗЕНИТ» ПОБЕДИЛ «ТАМБОВ» С МИНИМАЛЬНЫМ СЧЕТОМ

Кто-то считает, что «Зенит» играл натужно. Не думаю, «Зенит» сделал ровно столько, чтобы победить. Забил два гола, но подвел Лунев – запустил бабочку. Кандидат в сборную? У нас сейчас много кандидатов среди вратарей. Но номером один остается Акинфеев, все остальные – номер два. Ошибка Лунева и создала излишнее напряжение.

Что касается «Тамбова», ничем он не удивил. Думаю, «Тамбов» и «Сочи» будут бороться за выживание.

4. «АХМАТ» ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НАД «КРАСНОДАРОМ»

«Ахмат» очень хорошо готов физически. Какие рывки делал Бериша! И вспомните рывок Мбенга? Когда он рванул из своей штрафной, обогнал трех защитников «Краснодара», ворвался в чужую штрафную, а Бериша сделал ему классную передачу. Жаль, эта отличная комбинация не завершилась голом: Мбенг пробросил мяч мимо вратаря и мимо ворот. Бериша наглый до безобразия, но эту наглость он конвертирует в хорошую игру.

Рашид Рахимов прекрасно подготовил команду физически. «Ахмат» был очень хорош!

Глушаков не играл из-за повреждения. Но в команду, которая так играет, ему будет проще вписаться. Единственный вопрос: как он будет играть против «Спартака», в который Денис мечтает вернуться? Думаю, не будет ничего страшного, если Глушаков подойдет к Рахимову и попросит того не ставить на игру против «Спартака».

5. МАТЧИ В ЮЖНЫХ ГОРОДАХ НАЧИНАЮТСЯ В ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ

Меня это возмущает. Из-за этого мы теряем болельщиков. Зрители уходили со стадиона еще до финального свистка, что в Ростове, что в Грозном. Не знаю, для чего назначают такое позднее время начала матчей? Возможно, из-за того, что на юге жарко, а поздним вечером жара спадает.

Если бы матч проходил в субботу. Но в воскресенье люди хотят пораньше лечь спать, завтра на работу. И в больших городах типа Ростова или Краснодара они доберутся до дома за полночь. Я уж не говорю про приезжих болельщиков, которые раньше половины первого ночи не покинут трибуны. Куда им деваться в ночи в чужом городе?