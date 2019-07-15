Пушка страшная из «Арсенала», а в «Спартаке» снова «Жиго-тайм»  - Советский спорт
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15 июля 2019 23:37Футбол

Пушка страшная из «Арсенала», а в «Спартаке» снова «Жиго-тайм» 

«Советский спорт» вспоминает все матчи первого тура. 

«АРСЕНАЛ» – «ДИНАМО» – 1:1

В новом году у команд все должно быть по-новому. «Арсенал» впервые в своей истории сыграет в еврокубках, а «Динамо» наконец возвращается в пределы МКАД на новую арену ВТБ, которая уже успела принять Суперкубок.

«Динамо» вполне могло решить все вопросы в первом тайме, когда команда Дмитрия Хохлова могла забить и не раз, но ограничилась лишь красивейшим обводящим ударом Мигела Кардозу. Переход на игру вторым номером после перерыва себя не оправдал и в итоге туляки, которые весь мяч весьма напористо прощупывали сбои в центре обороны противника, счет сравняли. Мяч идеально лег на левый подъем Гии Григалавы. Где-то вдали от России уважительно причмокнул Роберто Карлос.

«УРАЛ» – «УФА» – 3:2

Пять мячей для матча с подобной вывеской – это много или мало? Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден. Но куда там. В Екатеринбурге еще жив таинственный дым чемпионата мира, который уже давно за поворотом времени, да и уральцы, по их же словам, просто хотели сделать людям праздник. А ведь какой бы мог стать у нас футбол, если бы абсолютно все команды каждый тур хотели бы делать своим болельщикам праздник!

Согласитесь, что при всем уважении к клубам «Парфенов против Евсеева» звучит круче, чем просто «Урал» против «Уфы». В межсезонье многие посмеялись над твиттом в адрес Эрика Бикфалви, собравший триллион лайков и ретвитов. И только, видимо, сам Эрик воспринял это дело всерьез – его оба мяча в ворота «Уфы» были роскошны, особенно второй. Таким темпом не то, что в АПЛ позовут, а в сам «Зенит»! Если ключевой игрок «Урала» продолжит играть в том же ключе, то в самое ближайшее время он будет ключевым уже в другом месте.

«СПАРТАК» – «СОЧИ» – 1:0

Такое явление как «Жиго тайм» все плотнее внедряется в нестройный спартаковский быт. Ровно год назад центральный защитник, только что перешедший в команду, принес «Спартаку» три очка в стартовом матче сезона против «Оренбурга». Что тогда, что сейчас на протяжении всей игры красно-белые выглядели чудовищно, и должны было не просто проигрывать, а делать это непристойно крупно. Но в составе команды Олега Кононова есть персоналии, которые буквально спасли команду от поражения в игре против соперника, который совсем недавно получил от «Спартака» семь мячей в контрольном матче.

Плюс везение. Плюс судейство. Все это привело к тому, что Самуэль Жиго забил победный мяч три компенсированной минуте, а до того были спасения Георгия Джикии и Александра Максименко, а также не назначенный пенальти за фол Николая Рассказова.

«РОСТОВ» – «ОРЕНБУРГ» – 2:1

У «Ростова» забивают ровно те, кто показывал наилучшую готовность перед стартом сезона. Элдор Шомуродов и Алексей Ионов выглядят как вполне внятная, грамотная связка. Любой другой результат кроме победы «Ростова» запросто сошел бы за сенсацию. А коли этого не произошло, то ничего кроме слов Валерия Карпина о времени проведения матчей в Ростове не вызывало особенных эмоций. Вроде бы дело сделано, набрано три очка, но вопрос когда играть или не играть в Ростове вдруг становится кликабельным. Раньше там играли рано и в жару – это было плохо. Теперь играют поздно и в прохладу – это тоже никуда не годится. Парадокс.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – ЦСКА – 2:0

Хотели сенсацию в первом туре? Их есть у нас! Хотя все или очень многое стоит оценивать с натяжкой. ЦСКА как-то совсем не вдохновил в Австрии за десять дней до старта чемпионата и что должно было глобально измениться за это время? С таким же скрипом начал сезон «Спартак», первый тайм проспал «Зенит» (но с этим мы позже разберемся), так что визит красно-синих в Самару вполне укладывается в комментарий Виктора Гончаренко: проиграли по делу. Не показав внятной игры в атаке, ЦСКА еще и ко всему прочему едва не потерял Игоря Акинфеева – удар головой о штангу вратаря выглядел устрашающе. Обошлось.

На «Крыльях» тоже особенных узоров нет, и цветы пока не растут, но были, как это часто происходит в таких случаях желание, движение и напор. Плюс новый стадион, который совсем не стыдно продолжать называть новым. Кто-то наверняка ностальгирует по «Металлургу» с легендарным видео от Сергея Игнашевича, но начиная с прошлого сезона смотреть на ТВ картинку из Самары одно удовольствие.

«ЗЕНИТ» – «ТАМБОВ» – 2:1

Шелковый путь предписан календарем «Зениту» на старте этого сезона – для того, чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на соперников команды Сергея Семака в первых трех турах. «Тамбов» должен был быть переигран в принципе без выхода на поле, что в итоге и произошло, но только после перерыва. Пока весь мир смотрел за дичайшим по своей крутизне теннисным финалом на US Open, главный тренер «Тамбова» Александр Григорян напомнил о том, что такое прямая речь. Такие пресс-конференции – настоящее счастье и удача для всех собравшихся на ней. По итогам ее стало очевидно всем, что иногда можно проиграть матч просто потому, что задержался в туалете.

Ну, а что тут такого? Все живые люди! Концовка торжественного спича тренера была, правда, несколько мрачновата, но будем надеяться, что Григорян будет исправно «глечь жаголом» после каждого матча своей команды вне зависимости от результата до конца сезона. Как минимум.

«АХМАТ» – «КРАСНОДАР» – 1:0

И все-таки совсем уж предсказуемым по результатам первый тур признать никак нельзя. Что бы там не говорили про ЦСКА, а победа «Крыльев» - это событие, но основная бомба сработала в Грозном. В «Краснодаре» как-то совсем не было сомнений, учитывая то, какой футбол показывала команда на заключительном сборе. Несмотря на сочное спасение Матвея Сафонова Бернард Бериша в этот вечер был круче и в конечном счете все-таки заставил голкипера пропустить после красивой попытки пробить боковыми ножницами и досадного рикошета от Александра Мартыновича.

«ЛОКОМОТИВ» – «РУБИН» – 1:1

Признаюсь, что переход Хвичи Кварацхелии в «Рубин» незадолго до старта нового сезона стала для меня сюрпризом. Несмотря на то, что в прошлом сезоне игрового времени в «Локомотиве» у него было немного, но игрок запомнился. Взрывной, настырный, с приличной техникой. И вот такой поворот. В первом же туре Хвича забивает своей бывшей команде и приносит ничью своей нынешней. Конечно, игра могла пойти совершенно по иному сценарию, если бы в середине первого тайма Антон Миранчук реализовал пенальти, но это уже история. «Локомотив» после победы в Суперкубке теряет очки в первой же домашней игре чемпионата и это становится очередной неожиданностью наряду с результатами в Самаре и Грозном.

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