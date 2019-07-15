Юрий Семин: Всегда бывает «оборотка», когда игрок забивает команде, из которой он ушел - Советский спорт
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15 июля 2019 23:48ФутболМощенко Захар

Юрий Семин: Всегда бывает «оборотка», когда игрок забивает команде, из которой он ушел

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал домашнюю ничью (1:1) в стартовом матче чемпионата РПЛ с «Рубином».

– Нам не хватило эмоций, которые были в предыдущей игре, – отметил Семин. – Поэтому мы не выиграли этот матч.

– Как отреагировали на то, что Хвича Кварацхелия, отыгравший за вашу команду во второй половине минувшего сезона, теперь вышел в составе «Рубина» и забил гол?
– Так всегда бывает: когда игрок уходит, происходит «оборотка», что он обязательно забьет той команде, из которой ушел. Так и получилось.

– Вы так и предполагали перед началом матча?
– Я ничего не предполагал.

– Насколько сложно было готовиться к матчу с «Рубином» с учетом того, что у казанцев поменялся тренерский штаб?
– Да, было довольно сложно, потому что о «Рубине» было мало информации. Разве что по двум их играм на сборах. Но видеоматериал был не очень качественный. Правда, знали, что сейчас «Рубин» играет в четыре защитника.

– Почему вы в концовке встречи выпустили Дмитрия Рыбчинского на правый фланг?
– Он достаточно быстрый игрок, а нам нужно было сыграть пошире. Учитывали и то, что Рыбчинскому нужно было обыгрывать Виталия Денисова, у которого рабочая нога – левая, и обыгрывать нужно было со смещением в центр, то есть под правую ногу защитнику «Рубина». Но вместо расширения фронта атаки Рыбчинский зачем-то заранее стал смещаться в середину. Других вариантов усиления игры в концовке у нас особо не было. Бывают такие матчи, когда не все получается. Но в то же время «Локомотив» ведь не проиграл сегодня. К следующему матчу постараемся поднять эмоциональный настрой футболистов.

– Нереализованные моменты в первом тайме – выход один на один Алексея Миранчука, незабитый Антоном пенальти – сильно повлияли на игру?
– Конечно, мы бы сейчас с вами по-другому разговаривали, и вы совсем другие вопросы бы задавали, если бы удалось использовать шансы до перерыва. Но тот факт, что у нас есть моменты – это уже хорошо. Раз есть моменты, значит, есть игра.

– Тот состав, который в матче с «Рубином» вышел на поле, вы и наигрывали на летних сборах? Или были эксперименты?
– Нет, никаких экспериментов. Все сильнейшие были на поле. Естественно, те, кто не травмирован.

– Новичками команды – Дмитрием Живоглядовым, Мурило – вы довольны?
– Сегодня я всеми не очень доволен. Потому что мы не выиграли.

– Кто из травмированных футболистов сможет сыграть в следующем туре?
– Сложно сказать. Пока у нас достаточно большая группа игроков не может выйти на поле. У Фарфана сезон пропал, по всей видимости.

– Почему, на ваш взгляд, вся пятерка топ-клубов РПЛ в стартовом туре либо потеряла очки, как «Локо», «Краснодар» и ЦСКА, либо выиграла с большими игровыми проблемами?
– Ну, мы же все-таки взяли одно очко – это движение вперед. Но первые матчи сезона всегда даются очень непросто. Во-первых, у игроков есть волнение, во-вторых, многие пока еще попросту не разыгрались. Физически все команды подготовлены неплохо. Командам, которые обычно находятся в низу турнирной таблицы, пока еще легче обороняться. Поэтому в первых матчах чемпионата всегда много неожиданных результатов. Хотя про наш матч с «Рубином» не скажешь, что он принес неожиданный результат. Наверное, это был ничейный поединок.

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