Рекорд посещаемости РПЛ – прорыв или обман? В выходные был установлен новый рекорд для стартовых туров премьер-лиги: восемь матчей в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Грозном суммарно посмотрели 183 617 зрителей.

Но говорит ли это о росте интереса к турниру? Есть большие сомнения.

ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ ТРИБУН УПАЛА

Аудитория отдельно взятого тура – это всегда стечение обстоятельств. Так совпало (или так специально задумали?), что в выходные были задействованы четыре самых крупных стадиона РПЛ: «Газпром Арена» (вместимость – 64 486 человек), «Открытие Арена» (45 360), «Ростов Арена» (45 000) и «Самара Арена» (44 918). Разумеется, проводи свои матчи «Зенит», «Спартак», «Ростов» и «Крылья Советов» не дома, а на выезде, никакого рекорда и близко не было бы.

Кстати, предыдущее достижение было установлено год назад, в стартовом туре РПЛ-2018/19. Тогда на восьми матчах собралось 169 182 болельщика –примерно на 15 тысяч меньше, чем сейчас. В переводе на средние величины динамика выглядит так: 21 200 в 2018-м против 22 952 в 2019-м. Эти цифры намного превышают показатели сезонов до ЧМ-2018. И отражают реальность: благодаря чемпионату мира в стране появилось много новых вместительных стадионов, позволяющих вывести суммарную посещаемость матчей премьер-лиги на принципиально новый уровень.

Вопрос в том, насколько эти арены заполняются. И вот тут никакого прогресса по сравнению с предыдущим «прорывным» сезоном нет. Скорее откат назад. Если в стартовом туре РПЛ-2018/19 «загрузка» восьми стадионов составила 69,5 процента, то в минувшие выходные трибуны наполнились лишь на 58,7 процента. Что это означает? Что при потенциальной аудитории в 312 737 человек реальная не дотянула до 184 тысяч. Ну и стоит ли радоваться такому рекорду?

ПАРАДОКС ГРОЗНОГО, СИМПТОМ РОСТОВА

Самое удивительное, что максимальную загрузку продемонстрировала «Ахмат Арена»: если верить официальному протоколу, за победой хозяев над «Краснодаром» с трибун наблюдали 27 535 зрителей, 90 процентов (!) от вместимости стадиона в Грозном. А ведь этот матч начинался в воскресенье в 21.30… С другой стороны – назначенная на такое же время в субботу встреча «Ростова» и «Оренбурга» собрала 14 584 человека, 32 процента от потенциала.

Вот и думай после этого, как относиться к позднему началу некоторых матчей в РПЛ-2019/20. Но рискнем предположить, что ростовский «недобор» в большей степени отражает проблему, чем «космические цифры» Грозного ее маскируют. Вряд ли на «Ростов» просто так пришло в два раза меньше болельщиков, чем обычно (средняя аудитория арены в сезоне-2018/19 превышала 31 тысячу). И очень трудно поверить в то, что на «Ахмат» теперь всегда будет ходить почти в три (!) раза больше народу, чем в прошлом чемпионате (10 496).

Скорее воскресные 90 процентов для Грозного – разовая акция, обеспеченная массовой раздачей бесплатных билетов бюджетникам. А вот субботние 32 процента в Ростове-на-Дону вполне могут превратиться в крайне неприятную для премьер-лиги систему. И эту проблему «21.30» надо решать.

Мы же хотим бить рекорды посещаемости не только стартовых туров, но и всего чемпионата, так ведь?