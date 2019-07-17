Рекорд посещаемости РПЛ – прорыв или обман? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 июля 2019 08:52ФутболБезъязычный Алексей

Рекорд посещаемости РПЛ – прорыв или обман?

В выходные был установлен новый рекорд для стартовых туров премьер-лиги: восемь матчей в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Грозном суммарно посмотрели 183 617 зрителей.

Но говорит ли это о росте интереса к турниру? Есть большие сомнения.

ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ ТРИБУН УПАЛА

1280_864_max

Аудитория отдельно взятого тура – это всегда стечение обстоятельств. Так совпало (или так специально задумали?), что в выходные были задействованы четыре самых крупных стадиона РПЛ: «Газпром Арена» (вместимость 64 486 человек), «Открытие Арена» (45 360), «Ростов Арена» (45 000) и «Самара Арена» (44 918). Разумеется, проводи свои матчи «Зенит», «Спартак», «Ростов» и «Крылья Советов» не дома, а на выезде, никакого рекорда и близко не было бы.

Кстати, предыдущее достижение было установлено год назад, в стартовом туре РПЛ-2018/19. Тогда на восьми матчах собралось 169 182 болельщика примерно на 15 тысяч меньше, чем сейчас. В переводе на средние величины динамика выглядит так: 21 200 в 2018-м против 22 952 в 2019-м. Эти цифры намного превышают показатели сезонов до ЧМ-2018. И отражают реальность: благодаря чемпионату мира в стране появилось много новых вместительных стадионов, позволяющих вывести суммарную посещаемость матчей премьер-лиги на принципиально новый уровень.

Вопрос в том, насколько эти арены заполняются. И вот тут никакого прогресса по сравнению с предыдущим «прорывным» сезоном нет. Скорее откат назад. Если в стартовом туре РПЛ-2018/19 «загрузка» восьми стадионов составила 69,5 процента, то в минувшие выходные трибуны наполнились лишь на 58,7 процента. Что это означает? Что при потенциальной аудитории в 312 737 человек реальная не дотянула до 184 тысяч. Ну и стоит ли радоваться такому рекорду?

ПАРАДОКС ГРОЗНОГО, СИМПТОМ РОСТОВА

03

Самое удивительное, что максимальную загрузку продемонстрировала «Ахмат Арена»: если верить официальному протоколу, за победой хозяев над «Краснодаром» с трибун наблюдали 27 535 зрителей, 90 процентов (!) от вместимости стадиона в Грозном. А ведь этот матч начинался в воскресенье в 21.30… С другой стороны назначенная на такое же время в субботу встреча «Ростова» и «Оренбурга» собрала 14 584 человека, 32 процента от потенциала.

Вот и думай после этого, как относиться к позднему началу некоторых матчей в РПЛ-2019/20. Но рискнем предположить, что ростовский «недобор» в большей степени отражает проблему, чем «космические цифры» Грозного ее маскируют. Вряд ли на «Ростов» просто так пришло в два раза меньше болельщиков, чем обычно (средняя аудитория арены в сезоне-2018/19 превышала 31 тысячу). И очень трудно поверить в то, что на «Ахмат» теперь всегда будет ходить почти в три (!) раза больше народу, чем в прошлом чемпионате (10 496).

Скорее воскресные 90 процентов для Грозного разовая акция, обеспеченная массовой раздачей бесплатных билетов бюджетникам. А вот субботние 32 процента в Ростове-на-Дону вполне могут превратиться в крайне неприятную для премьер-лиги систему. И эту проблему «21.30» надо решать.

Мы же хотим бить рекорды посещаемости не только стартовых туров, но и всего чемпионата, так ведь?

Безымянный

2

16/07 08:00Хоккей
Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзяНовая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд КХЛ в Москве – не лучшая идея. Его нужно отдать регионамЭто рубрика «Советский спор», и сегодня авторы спорят на тему – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
16/07 16:00Футбол
«Прошу не танцевать на костях Москалева». В РПЛ отчитались за 1-й турРуководители премьер-лиги продолжили традицию прошлого сезона и подвели общие итоги стартового тура-2019/20, который получился весьма резонансным.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
16/07 18:45Футбол
Чемпионат бета-версии. Николай Яременко – о старте РПЛНаш главный редактор удивляется обилию инициатив РПЛ, которые приходится корректировать на ходу вместо того, чтобы все просчитать заранее.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
11/07 14:00Хоккей
КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть разНовый чемпионат начнется 1 сентября.
15/07 15:45Хоккей
«Ростов» и китайский «Шоуган» приняты в ВХЛЛига расширилась до 34 клубов.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
14/07 14:00Хоккей
Войнов – в «Авангарде». Омск готов к походу за Кубком Гагарина«Ястребы» подписали контракт с лучшим российским защитником.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
16/07 09:00Футбол
Футболисты стали толстыми за отпуск, и провинился не только Эден АзарМногие европейские звезды за время летних каникул растеряли форму.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
Новости
09:58 Футбол Антуан Гризманн: Месси – номер один, как Леброн в баскетболе
09:50 Футбол Тунис и Нигерия определят бронзового призера Кубка Африки
09:40 Футбол Томас Тухель: Еще до Кубка Америки знал, что Неймар хочет уйти
09:32 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Санчес легко может забить 20 голов
09:22 Футбол Неустойка в контракте де Лигта в размере 150 миллионов вступит в силу в 2022 году
09:11 Футбол «Фиорентина» победила «Гвадалахару» в первом матче Международного кубка чемпионов
09:00 Футбол «Ювентус» приобрел 20-летнего форварда «Лиона»
07:29 Футбол Гиа Григалава: Сборная Грузии была сильнее российской
07:26 Футбол Гиа Григалава: «Динамо» для меня уже «любимая» команда
01:55 Футбол «Краснодар» оштрафован на 50 тысяч евро
01:45 Футбол Алексей Миранчук: Мне кажется, что лучше сперва поехать в европейский середнячок
01:36 Футбол Юрий Вернидуб: Не понимал игроков, которые уезжают в Россию
01:15 Хоккей Крейг Мактавиш: Считаю КХЛ лучшей в мире лигой после НХЛ
00:55 Футбол Источник: «Спартак» работает над трансфером уругвайца из ПСВ
00:41 Футбол В английской премьер-лиге поменялся регламент
00:16 Волейбол Россиянки обыграли сборную Китая на молодежном чемпионате мира
00:08 Легкая атлетика Ласицкене выиграла турнир в Падуе
00:00 Футбол Каборе временно не может выступать за «Динамо»
23:41 Футбол «Црвена Звезда» сыграет с ХИК во втором раунде Лиги чемпионов
23:36 Футбол Де Лигт прилетел в Турин (фото, видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика