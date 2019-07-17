Гиа Григалава: В 2011 году сборная Грузии была сильнее российской 29-летний защитник «Арсенала» поделился впечатлениями от стартового тура РПЛ, в котором его гол-красавец позволил тулякам добыть ничью в матче с «Динамо».

«ИГРОКИ РАЗБЕЖАЛИСЬ – Я ПОПАЛ»

– За весь прошлый чемпионат вы забили один раз – в заключительном туре динамовцам. И новый сезон начался для вас с гола в ворота той же команды. Совпадение?

– Да, в последнее время получается только им забивать. «Динамо» для меня уже «любимая» команда. (Смеется.)

– Голевую норму на сезон уже выполнили? Или постараетесь поднять бомбардирскую планку?

– Очень хочу забить в этом чемпионате больше, чем в предыдущем. Будем рисковать.

– Зряче наносили удар по воротам Антона Шунина? Перед вами же было скопление игроков. Надо было еще умудриться ни в кого не попасть.

– Целил просто в створ. И верил, что наши уведут своих опекунов в разные стороны. Так и получилось. Игроки разбежались, я попал – и забил.

– Ваш гол мог бы претендовать на звание лучшего в туре?

– Вполне. Еще здорово забил Алексей Ионов из «Ростова» в ворота «Оренбурга».

«НА ЛИГУ ЕВРОПЫ ПОКА НЕ ПЕРЕКЛЮЧИЛИСЬ»

– Кстати, в детской футбольной школе вы начинали нападающим. Какие-то навыки игры в атаке остались?

– Это очень давно было. Сейчас я редко иду вперед. Хотя, голы для защитников в современном футболе – не такая уж редкость. В некоторых командах они забивают чаще нападающих.

– С кого-то в этом плане можно брать пример?

– Фамилии не хочу называть. Но я смотрю, как защитники в топ-клубах подключаются при стандартных положениях. У них можно поучиться.

– Не исключено, что «Арсенал» столкнется с каким-нибудь топ-клубом уже в нынешнем сезоне. Для этого необходимо пройти квалификацию Лиги Европы. Приближение еврокубкового дебюта в клубе ощущается?

– Пока все тихо, никаких разговоров. До первого матча мы должны провести важную встречу чемпионата России в Самаре против «Крыльев Советов». Об этом сейчас думаем. Ну а ближе к 25 июля переключимся на Лигу Европы.

– Там, скорее всего, начнете домашним матчем с «Нефтчи». Ажиотаж в Туле чувствуется?

– Говорю же: пока все тихо.

«РЕЖИМ БОЖОВИЧА – ИДЕАЛЬНЫЙ»

– Ваш отец играл в регби и трижды становился чемпионом СССР в составе кутаисского «Торпедо». Почему сами выбрали футбол?

– Мы тогда переехали Ростов-на-Дону, а в России регби менее популярно, чем в Грузии. Я пошел в футбольную секцию, отец меня поддержал.

– А по какой причине семья перебралась в Ростов-на-Дону?

– Сначала отец переехал по работе, затем перевез всех нас. Получилось так, что я задержался в России. И очень этому рад.

– В 19 лет вы стажировались в «Аяксе». Каких-нибудь звезд там застали?

– Если честно, не помню фамилий, я же был там всего две недели. Но команда у амстердамцев была очень хорошей.

– Почему не заключили контракт?

– Мне предлагали остаться во второй команде «Аякса», но подоспело очень хорошее предложение из российской премьер-лиги. Я заключил контракт с клубом «Москва».

– Главным тренером там был Миодраг Божович?

– Да.

– Божович работал в семи российских клубах. В чем его главный тренерский секрет?

– Он очень хороший наставник, всегда на позитиве. Его методы сильно отличаются от российских.

– Можно поконкретнее.

– На сборах у него обычно одноразовые тренировки. Где-то раз в неделю тренировались дважды в день. И выходных он больше дает.

– Игрокам нравился такой режим?

– Он идеальный.

– Сейчас вы играете за «Арсенал» под руководством Игоря Черевченко, но попали в Тулу в 2017-м. Тогда вас тоже Божович приглашал?

– Нет, он пришел, когда я здесь уже играл.

– Получается, вы его позвали?

– Точно (смеется).

«ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ НА ЕВРО-2020»

– В РПЛ вы считаетесь легионером, однако имеете опыт выступлений за молодежную сборную России.

– Если честно, не люблю об этом вспоминать. Провел один матч против сборной Фарерских островов. Проиграли в гостях 0:1…

– Получается, влипли в историю…

– Еще бы. А ведь тогда у нас была очень хорошая команда. Алан Дзагоев, Александр Кокорин, Артем Дзюба… Много сильных футболистов.

– Дело было в 2009 году. А в 2011-м вы приняли решение выступать за Грузию. Долго думали?

– Сразу согласился. Поступило приглашение – и я поехал играть на родину, за своих.

– Но ведь сборная России посильнее. Не верили, что со временем пробьетесь в ее состав?

– Знаете, на мой взгляд, тогда по подбору игроков сборная Грузии была сильнее российской. Это если сравнивать индивидуальное мастерство и клубы, которые футболисты представляли.

– Тем не менее, сборная Грузии до сих пор ни разу не пробивалась на крупные турниры. Ждать ли прорыва в ближайшем будущем?

– Очень хочется сыграть на Евро-2020. И, считаю, у нас неплохие шансы. Если не пройдем основной отбор, будет дополнительный «Финал четырех» в марте следующего года – благодаря тому, что прошлой осенью мы выиграли свою группу в Лиге наций. Настраиваемся очень серьезно.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Гиа ГРИГАЛАВА

Родился 5 августа 1989 года в Кутаиси.

Защитник. Выступал за «Ростов» (2006-2008, 2010), СКА (2008, 2010), «Москву» (2009), «Волгу» (2011-2013), «Крылья Советов» (2013), «Анжи» (2013, 2014), «Пафос» (2015), «Этникос» (2016) и «Арсенал» (с 2017-го).

143 матча, 5 голов и 3 передачи в РПЛ.

26 матчей за сборную Грузии, включая два в июне этого года в рамках отбора на Евро-2020 (против Гибралтара и Дании).