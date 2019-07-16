Чемпионат: бета-версия. Николай Яременко – о старте РПЛ - Советский спорт
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16 июля 2019 18:45ФутболЯременко Николай

Чемпионат: бета-версия. Николай Яременко – о старте РПЛ

Главный редактор в своей колонке сетует о том, что огромное количество вопросов перекраиваются уже по ходу стартовавшего футбольного чемпионата страны.

Очень хорошо, когда власти любого уровня умеют признавать ошибки и отыгрывать ситуацию назад. Но если это происходит раз за разом по самым разным поводам, то поневоле задумаешься: а присутствует ли вообще системный подход в работе?

Вот смотрите: появляется где-то в «верхах» идея про увеличение числа матчей в сезоне – Лига, как выясняется, тут же голосует за увеличение числа клубов за счет ФНЛ. Спустя некоторое время сверху говорят, что речь шла совсем о другом – об изменении формулы турнира, и тогда наступает полная тишина. Как будто никто ни за что не голосовал.

Такая же история с VAR. Столько заявлений сделано, столько слов произнесено, столько раз все отчитались, что российский футбол вольется одним из первых в мир новых технологий! Что на выходе? Первый тур мы провели без системы VAR (что привело к потере трех очков дебютантом), теперь ждем, что она появится ко второму. При этом работать система будет не на всех восьми матчах, а только на одном (!). Сейчас уже даже не хочется обсуждать, что послужило причиной – отсутствие денег, исполнителей, спешка или что-то еще. Факт остается фактом: стартовали мы не так, как обещали.

Наконец, еще одна история – с поздним началом матчей чемпионата, о чем «Советский спорт» уже писал. В каждом туре (из тех, где матчи распределены по датам и имеют точное время начала) есть субботние или воскресные матчи, которые стартуют в 21.30. Иногда – главные матчи тура, иногда – нет. Чем это обусловлено, не очень понятно. Конечно, это лучше, чем недавняя практика ставить топ-игру на 13.30 субботы, когда так называемые общедоступные телеканалы вынуждены были убивать двух зайцев – выполнять указание о возможности смотреть футбол широким массам и одновременно заботиться о телерейтинге (на футболе много не заработаешь, поэтому Первый канал предпочитал его ставить на «мертвое» время субботы). То, что у нас теперь декларируется попытка заработать на телетрансляциях – это хорошо. Но кто-то подумал о болельщиках, которые выходят в Туле со стадиона спустя полчаса после того, как уходит последняя электричка, а в иных городах – в тот момент, когда транспорт в городе уже не ходит. Вы пытались, например, добраться со стадиона на правый берег Дона, где, по сути, и расположен весь Ростов? При этом сделать это после полуночи…

Я задал во вторник вопрос главе РФС Александру Дюкову. Дословно услышал следующее:

– Определение времени начала матчей – это зона ответственности Лиги. Но безусловно, этот вопрос требует анализа. С одной стороны, понятно, чем вызвано позднее начало матчей, – это жаркая погода. И если мы обратимся к практике европейских чемпионатов, то увидим, что там тоже многие игры начинаются довольно поздно – в 21-22 часа. Так же проводятся и кубковые матчи, в том числе Лига чемпионов. С другой стороны, нужно учесть интересы зрителей, среди которых есть маленькие зрители. Поэтому понятно, что Лига должна найти грамотный выход, который устроил бы всех. Если они не найдут правильного решения, то тогда мы постараемся их подправить.

Хорошо, что глава РФС, что называется, в теме и оперативно отслеживает реакцию болельщиков и прессы. Но опять же вопрос к лиге: а на чем основывалось желание поставить матчи на почти ночное время? И если речь идет, как выясняется, вовсе не о телевидении, а о погоде, то можно ли рассчитывать, что после 1 сентября (календарь есть только до этой даты), то есть с 9-го тура, все станет совсем иначе?

Признавать ошибки – это лучше, чем отстаивать нелепости до посинения или прятать голову в песок. Но если даже в РФС признают, что Лигу надо иногда подправить, почему эта правка, эти согласования и консультации не проведены до старта чемпионата?

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