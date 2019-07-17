Темное царство. Скандал с ночными матчами в РПЛ набирает обороты - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 июля 2019 14:00ФутболМощенко Захар

Темное царство. Скандал с ночными матчами в РПЛ набирает обороты

Наш автор разбирает очередной скандал – теперь с «ночными матчами», которые, правда, уже пообещали убрать из календаря чемпионата-2019/20 к началу осени.

БЕЖАЛИ ОТ ЖАРЫ – ПОЛУЧИЛИ КОНФЛИКТ

2028199pllv

На самом деле вешать всех собак на руководство РПЛ в данном случае, пожалуй, неуместно. Вспомните, как несколько лет назад в футбольных чиновников тоже летел град критических стрел и даже увесистых булыжников за то, что матчи в летний период назначались в самую жару. Тогда еще главный поединок тура транслировал Первый канал, который диктовал время его начала – 14.00. Отсюда и возникали проблемы вкупе с народными волнениями.

К голосу вопиющих в российской футбольной пустыне прислушивались: и «матч тура» сдвигался на 16.00 (хотя в летний зной, согласитесь, без разницы – в два часа дня играть или в четыре), и на более позднее время рядовые игры стали назначать. Причем ведь не скажешь, что в офисе на Трубной совсем голову не включали. «На ночь» старались ставить матчи, проводившиеся как раз в южных, жарких регионах.

Именно эта практика нынче возбудила болельщиков «Ростова», написавших возмущенное открытое письмо на имя руководства РПЛ, а также потенциальных гостей Грозного. Если открыть календарь стартовых восьми туров чемпионата-2019/20, можно обнаружить восемь матчей, начало которых запланировано на 21.30. По два таких поединка у «Ростова» (с «Оренбургом» и «Спартаком»), «Ахмата» (с «Краснодаром» и «Спартаком») и «Сочи» (с «Зенитом» и «Уфой»), по одному – у «Зенита» (с «Краснодаром») и «Арсенала» (с «Оренбургом»). Еще раз: всего восемь (!) матчей за восемь (!!) туров, не более двух (!!!) у одного клуба. Неужели и правда есть из-за чего затевать сыр-бор?

Давайте все же не забывать об особенностях нашего климата, когда в середине июля мы можем получить умеренные плюс 22 на берегу Черного моря и адские плюс 35 в Уфе или Екатеринбурге. Угадать погоду в России, тем более на месяц-другой вперед, – дело неблагодарное, поэтому при составлении расписания логичнее всего руководствоваться фактами и опытом прожитых десятилетий. А эти факты и опыт таковы, что подталкивают переносить в вечернюю прохладу матчи именно «на югах».

А КАК БЫТЬ С ЕВРОКУБКАМИ?

HlkW1_aXzik

Кроме того, напомним, что «Ростов» совсем недавно играл в Лиге чемпионов, «Краснодару» там предстоит дебютировать, в «Ахмате» тоже заявили о желании биться за еврокубки, да и Тула уже стоит на пороге европейской премьеры. Быть готовым выступать в ЛЧ и ЛЕ – значит быть готовым играть поздние матчи, время начала которых устанавливает УЕФА. Здесь особо не попишешь петиции с протестами – временные слоты зарезервированы давно и обязательны для всех. Причем «ночные» матчи российским клубам светят отнюдь не только летом, а бывает, и поздней осенью.

Тем не менее рациональное зерно в открытых письмах болельщиков с юга есть. В том же Ростове-на-Дону или Грозном с логистикой, естественно, все не так здорово, как в Москве или Санкт-Петербурге. И фанатам из отдаленных городов или селений, расположенных в этих регионах, конечно же, намного сложнее добираться домой после матчей, закончившихся в районе полуночи.

Но в аналогичном положении находятся и те фанаты, которые решатся на путешествие на берега Дона, Северный Кавказ или Черноморское побережье из столицы и Питера. Например, «Аэрофлот» ежедневно предлагает единственный прямой рейс из Грозного в Москву – с временем вылета ровно в полдень. Понятное дело, людей такой расклад совсем не устраивает.

Можно рассматривать лишь два других варианта от других авиакомпаний – в 20.25 и 5.45 утра. Чтобы успеть на первый из этих рейсов, футбол в столице Чечни должен начинаться не позднее половины третьего. Два часа игры, затем еще час – на стадионе (столько обычно маринуют на трибунах фанатов гостей), еще минимум час – на дорогу до аэропорта. Тоже, сами понимаете, практически нереальный вариант.

Остается утренний рейс, но на него спокойно можно успеть независимо от времени начала и окончания матча.

«ПОЗДНИЙ ФУТБОЛ» – ДЛЯ МЕГАПОЛИСОВ

6443595aaa6cbd6b27d95a46defde0d4

Из Ростова-на-Дону оперативно добраться до Москвы значительно проще. Прямые рейсы (если брать за точку отсчета девять вечера) есть чуть ли не через каждые три-четыре часа – в 21.30, 22.05, 2.35, 5.30, 6.30, 6.35… Касательно Сочи и Краснодара можно вообще в расписание в не заглядывать: в курортном регионе, принявшем Олимпиаду-2014 и ЧМ-2018, с логистикой по умолчанию все должно быть в ажуре.

Какой отсюда напрашивается вывод? Руководству РПЛ, наверное, все же стоит прислушаться к жалобам и избегать (речь уже скорее о следующих сезонах) назначения на позднее время в Ростове-на-Дону и Грозном матчей, скажем так, не самой высокой категории. Потому что от посещения именно таких игр – с не самой яркой вывеской – многие болельщики с высокой вероятностью откажутся, испугавшись проблем с полуночным возвращением домой.

А вот поединки с соперниками топ-уровня на жарком юге вполне уместно ставить на 21.30 – возможно, за исключением Грозного, откуда действительно сложно улететь. В качестве альтернативы можно предложить чаще использовать самый поздний временной слот для матчей в Москве и Питере. Уж здесь-то с логистикой полный порядок, да и болельщики чаще всего едут в оба мегаполиса не только на футбол, а значит, могут запланировать определенную культурную программу. При этом обилие ночных авиа- и железнодорожных рейсов позволяет составить максимально удобный график «чисто футбольного визита» в обе столицы.

Впрочем, с девятого тура, который пройдет в первых числах сентября, проблема отпадет сама собой. РПЛ уже официально пообещала, что таких поздних матчей в календаре чемпионата не будет. По крайней мере до жарких майских разборок на финише сезона.

Безымянный

16/07 20:00Футбол
Александр Кутиков: Жиго забил нормальный голВпечатлениями от стартового тура премьер-лиги делится знаменитый музыкант группы «Машины времени» и давний поклонник «Спартака».
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
16/07 18:45Футбол
Чемпионат бета-версии. Николай Яременко – о старте РПЛНаш главный редактор удивляется обилию инициатив РПЛ, которые приходится корректировать на ходу вместо того, чтобы все просчитать заранее.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
11/07 14:00Хоккей
КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть разНовый чемпионат начнется 1 сентября.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
16/07 18:00Футбол
Миранчук, Соболев или Рахимов. Кто главный герой 1-го тура«Советский спорт» – о трех самых главных героях 1-го тура РПЛ.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
15/07 15:45Хоккей
«Ростов» и китайский «Шоуган» приняты в ВХЛЛига расширилась до 34 клубов.
14/07 14:00Хоккей
Войнов – в «Авангарде». Омск готов к походу за Кубком Гагарина«Ястребы» подписали контракт с лучшим российским защитником.
17/07 12:00Хоккей
Боченски завершил карьеру. Он стал легендой КХЛКанадец уходит из спорта во второй раз.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
16/07 12:30Хоккей
Боб и Василевский – лучшие вратари планеты. Так решила НХЛВ топ-10 лучших голкиперов НХЛ двое россиян.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
15/07 16:00Хоккей
От Казахстана до Швейцарии. Все о предсезонных турнирах КХЛКлубы Континентальной хоккейной лиги вышли из отпусков.
16/07 14:15Футбол
Измены, скандалы, суды, а теперь – развод. Дневник жизни ГлушаковаОт любви до ненависти один шаг, а от тихой карьеры до скандалов и того меньше. О том, как Денис Глушаков падал в яму и выбирался из нее.  
11/07 16:00Хоккей
Полный календарь КХЛ сезона-2019/20«Советский спорт» представляет расписание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
15/07 19:00Хоккей
Он вырвал язык маскоту и играл без шлема. Разговор с тренером «Локо»Крэйг Мактавиш – о подписании контракта с ярославцами, молодых игроках «Локомотива», победном вбрасывании в финале Кубка Стэнли 1994 года и игре без шлема.
Новости
14:40 Синхронное плавание Ромашина выиграла золотую медаль на чемпионате мира в Южной Корее
14:36 Гандбол Гандболистка Королева погибла в результате утопления
14:30 Баскетбол Стефан Йович: Буду усердно работать в «Химках», чтобы соответствовать ожиданиям
14:25 Баскетбол Римас Куртинайтис: Йович – один из лучших разыгрывающих Европы
14:19 Баскетбол «Химки» объявили о подписании Йовича
14:12 Рамзан Кадыров: Уверен, что Куриев еще не раз порадует нас новыми рекордами
14:07 Футбол Эльмир Набиуллин: Скованность не позволила мне раскрыть лучшие качества в «Зените»
14:06 Футбол Маркус Берг: Несмотря на потери, «Краснодар» по-прежнему выглядит очень сильным
13:56 Футбол Маркус Берг: «Краснодар» хорошо известен в Европе
13:54 Футбол Защитник «Аталанты» Манчини прибыл в «Рому» на медицинский осмотр (фото)
13:47 Баскетбол Понкрашов продолжит карьеру в «Зените»
13:33 Футбол УЕФА отклонила просьбу РФС в досрочном начале обучения Мусаева
13:23 Хоккей Защитник ЦСКА Марченко готов рассмотреть вариант с переездом в НХЛ
13:19 Футбол Две Кореи попали в одну группу отбора на чемпионат мира 2022 года
13:04 ММА UFC не будет проводить бой Макгрегора и Масвидаля
12:57 Футбол «Челси» представил гостевую белую форму (фото)
12:51 Футбол Агент де Лигта считает, что в «Ювентусе» голландец станет лучшим защитником мира
12:47 Футбол Болельщики «Ростова» признали Шомуродова лучшим игроком матча с «Оренбургом»
12:38 Футбол Кокорин и Мамаев впервые сыграли в футбол в колонии (видео)
12:29 Хоккей «Автомобилист» проведет предсезонные матчи в форме с изображением лося Автика (фото)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика