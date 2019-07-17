Темное царство. Скандал с ночными матчами в РПЛ набирает обороты Наш автор разбирает очередной скандал – теперь с «ночными матчами», которые, правда, уже пообещали убрать из календаря чемпионата-2019/20 к началу осени.

БЕЖАЛИ ОТ ЖАРЫ – ПОЛУЧИЛИ КОНФЛИКТ

На самом деле вешать всех собак на руководство РПЛ в данном случае, пожалуй, неуместно. Вспомните, как несколько лет назад в футбольных чиновников тоже летел град критических стрел и даже увесистых булыжников за то, что матчи в летний период назначались в самую жару. Тогда еще главный поединок тура транслировал Первый канал, который диктовал время его начала – 14.00. Отсюда и возникали проблемы вкупе с народными волнениями.

К голосу вопиющих в российской футбольной пустыне прислушивались: и «матч тура» сдвигался на 16.00 (хотя в летний зной, согласитесь, без разницы – в два часа дня играть или в четыре), и на более позднее время рядовые игры стали назначать. Причем ведь не скажешь, что в офисе на Трубной совсем голову не включали. «На ночь» старались ставить матчи, проводившиеся как раз в южных, жарких регионах.

Именно эта практика нынче возбудила болельщиков «Ростова», написавших возмущенное открытое письмо на имя руководства РПЛ, а также потенциальных гостей Грозного. Если открыть календарь стартовых восьми туров чемпионата-2019/20, можно обнаружить восемь матчей, начало которых запланировано на 21.30. По два таких поединка у «Ростова» (с «Оренбургом» и «Спартаком»), «Ахмата» (с «Краснодаром» и «Спартаком») и «Сочи» (с «Зенитом» и «Уфой»), по одному – у «Зенита» (с «Краснодаром») и «Арсенала» (с «Оренбургом»). Еще раз: всего восемь (!) матчей за восемь (!!) туров, не более двух (!!!) у одного клуба. Неужели и правда есть из-за чего затевать сыр-бор?

Давайте все же не забывать об особенностях нашего климата, когда в середине июля мы можем получить умеренные плюс 22 на берегу Черного моря и адские плюс 35 в Уфе или Екатеринбурге. Угадать погоду в России, тем более на месяц-другой вперед, – дело неблагодарное, поэтому при составлении расписания логичнее всего руководствоваться фактами и опытом прожитых десятилетий. А эти факты и опыт таковы, что подталкивают переносить в вечернюю прохладу матчи именно «на югах».

А КАК БЫТЬ С ЕВРОКУБКАМИ?

Кроме того, напомним, что «Ростов» совсем недавно играл в Лиге чемпионов, «Краснодару» там предстоит дебютировать, в «Ахмате» тоже заявили о желании биться за еврокубки, да и Тула уже стоит на пороге европейской премьеры. Быть готовым выступать в ЛЧ и ЛЕ – значит быть готовым играть поздние матчи, время начала которых устанавливает УЕФА. Здесь особо не попишешь петиции с протестами – временные слоты зарезервированы давно и обязательны для всех. Причем «ночные» матчи российским клубам светят отнюдь не только летом, а бывает, и поздней осенью.

Тем не менее рациональное зерно в открытых письмах болельщиков с юга есть. В том же Ростове-на-Дону или Грозном с логистикой, естественно, все не так здорово, как в Москве или Санкт-Петербурге. И фанатам из отдаленных городов или селений, расположенных в этих регионах, конечно же, намного сложнее добираться домой после матчей, закончившихся в районе полуночи.

Но в аналогичном положении находятся и те фанаты, которые решатся на путешествие на берега Дона, Северный Кавказ или Черноморское побережье из столицы и Питера. Например, «Аэрофлот» ежедневно предлагает единственный прямой рейс из Грозного в Москву – с временем вылета ровно в полдень. Понятное дело, людей такой расклад совсем не устраивает.

Можно рассматривать лишь два других варианта от других авиакомпаний – в 20.25 и 5.45 утра. Чтобы успеть на первый из этих рейсов, футбол в столице Чечни должен начинаться не позднее половины третьего. Два часа игры, затем еще час – на стадионе (столько обычно маринуют на трибунах фанатов гостей), еще минимум час – на дорогу до аэропорта. Тоже, сами понимаете, практически нереальный вариант.

Остается утренний рейс, но на него спокойно можно успеть независимо от времени начала и окончания матча.

«ПОЗДНИЙ ФУТБОЛ» – ДЛЯ МЕГАПОЛИСОВ

Из Ростова-на-Дону оперативно добраться до Москвы значительно проще. Прямые рейсы (если брать за точку отсчета девять вечера) есть чуть ли не через каждые три-четыре часа – в 21.30, 22.05, 2.35, 5.30, 6.30, 6.35… Касательно Сочи и Краснодара можно вообще в расписание в не заглядывать: в курортном регионе, принявшем Олимпиаду-2014 и ЧМ-2018, с логистикой по умолчанию все должно быть в ажуре.

Какой отсюда напрашивается вывод? Руководству РПЛ, наверное, все же стоит прислушаться к жалобам и избегать (речь уже скорее о следующих сезонах) назначения на позднее время в Ростове-на-Дону и Грозном матчей, скажем так, не самой высокой категории. Потому что от посещения именно таких игр – с не самой яркой вывеской – многие болельщики с высокой вероятностью откажутся, испугавшись проблем с полуночным возвращением домой.

А вот поединки с соперниками топ-уровня на жарком юге вполне уместно ставить на 21.30 – возможно, за исключением Грозного, откуда действительно сложно улететь. В качестве альтернативы можно предложить чаще использовать самый поздний временной слот для матчей в Москве и Питере. Уж здесь-то с логистикой полный порядок, да и болельщики чаще всего едут в оба мегаполиса не только на футбол, а значит, могут запланировать определенную культурную программу. При этом обилие ночных авиа- и железнодорожных рейсов позволяет составить максимально удобный график «чисто футбольного визита» в обе столицы.

Впрочем, с девятого тура, который пройдет в первых числах сентября, проблема отпадет сама собой. РПЛ уже официально пообещала, что таких поздних матчей в календаре чемпионата не будет. По крайней мере до жарких майских разборок на финише сезона.