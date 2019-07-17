Мясная страна. Яндекс показал, за кого болеют в России - Советский спорт
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17 июля 2019 18:56Футбол

Мясная страна. Яндекс показал, за кого болеют в России

Самая популярная команда в стране - московский «Спартак».

Итак, Яндекс нарисовал карту, которая показывает, за какую команду болеют в России больше всего. Каждый регион получил цвет того клуба, который поддерживают большинство фанатов, проживающих здесь. Карту рисовали к началу нового сезона – он стартовал в минувшие выходные. На первом месте в РПЛ сейчас «Крылья Советов». На первом месте по числу переживающих за команду регионов – московский «Спартак», что подтверждает ее звание «народной». Критерий, который взял за основу Яндекс, - количество поисковых запросов по той или иной команде, поступивших из каждого региона.

Вслед за «Спартаком» расположился действующий чемпион «Зенит», далее идет ЦСКА. Почти все остальные клубы победили только у себя дома.

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Как на эту инфографику отреагировал народ? Предлагаем ознакомиться с лучшими комментариями пользователей соцсети Вконтакте.

Алексей Ульянов
Мясная страна, так сказать.

Костя Лядов
Как можно болеть за чужой клуб, не понимаю.

Loiis Part
Что за бред, вся страна за «Спартак»?

Алексей Проскурин
Бред, что за «Спартак» столько топят. А то и видно сколько болел посещают их матчи.

Иван Хохлачев
Тут надо смотреть, на какие гостевые команды больше ходят в регионах. Собственно, традиционно «Спартак» по провинциям аншлаги собирает.

Roman Petrov
Ну тут мне кажется, это слабая по объективности оценка. Тут не стоит забывать, что «Спартаком» зачастую интересуются ради каких-то казусов болельщики других команд.

Дживан Папоян
А где «Локо»?

Евгений Афанасьев
— Вы из какого общества, товарищи?
— Трудовые резервы.
— А что, «Динамо» бежит?
— Все бегут.

Тима Косихин
А футбольных атеистов считали?

Костя Лядов
Я только за сборную болею, потому что в нашем городе футбола практически нет, а за чужую команду болеть не хочу

Илья Жеребцов
Покажите это пост Питеру. Они воют, что популярнее «Зенита» нет никого.

Alexsandr Bugatti
За «Локо» болеют только в Москве, а Москву оккупировал «Спартак»! ЦСКА есть потому, что за них топят во Владикавказе! Если присмотреться, то «Динамо» ты тоже не найти.

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