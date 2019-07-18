Ролик ФК «КАМАЗ» о новой форме набрал 82 000, но его удалили. За что?

Спорт – это шоу. А учитывая, что на нем должны делаться деньги – это шоу-бизнес. В мире так и происходит. У нас – туговато. Нельзя уверенно утверждать, что крен в нужную сторону наметился, но отдельные яркие проявления есть точно.

Как у нас объявляют состав сборной, которая едет на крупный турнир? Рассылкой пресс-релиза. Вам рассказать, какое телевизионное шоу делают, к примеру, для хоккейной сборной в Канаде? Наверное, догадываетесь.

Поэтому любая история с небанальным и остроумным редактором в клубном твиттере, с яркими роликами, анонсирующими матч, сезон да и вообще любое событие в жизни команды или ее игроков – это всегда явление, которое можно только горячо приветствовать. Но и тут бывает не все складно.

ФК «КАМАЗ» блестяще представил новую форму. Тем самым привлек внимание и к старту нового сезона, и к себе самому, и просто улучшил настроение всем, кто увидел этот симпатичный ролик. Тут не просто хороша идея, тут – при всех кинематографических шероховатостях – хорошо еще и исполнение. И музыкально, и визуально. А уж одна из самых запоминающихся сцен «Бригады» воспроизведена с дотошной скрупулезностью.

Неожиданно в среду выясняется, что клуб сам удалил ролик и вообще не дает никаких комментариев по этому поводу. Хорошо осведомленный источник намекнул мне, что снятие ролика объясняется не какими-то техническими причинами, а исключительно резким недовольством местных властей. Мол, у нас такой криминал невозможен. Какие автоматы? Какие разборки на дорогах? Какие люди в багажнике? Вы о чем? И симпатичный ролик загубили – просто заставили удалить.

Мне в данном случае не интересно, из чьего конкретно кабинета прозвучал суровый окрик, какого уровня был начальник, решивший, что главное – не шоу, а стерильность. Но увы, с таким подходом, когда любой креатив будет убиваться на корню, мы снова вернемся во времена, когда главное было – не высовываться и сидеть тихо.