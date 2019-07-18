«В этой колонии всех бьют, но Кокорина и Мамаева не будут» (эксклюзив) - Советский спорт
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18 июля 2019 08:39ФутболАртамонов Антон

«В этой колонии всех бьют, но Кокорина и Мамаева не будут» (эксклюзив)

«Советский спорт» нашел человека, который провел 4 месяца в той же колонии, где сейчас отбывают срок Мамаев и Кокорин. Мы взяли у него интервью.

«ДЕРЕВЯННУЮ ДУБИНКУ ПЛЯСОВА ПОМНЯТ МНОГИЕ»

Житель подмосковной Коломны Валентин Соколов, гражданский активист и эколог, был осужден по 282-й статье (действия, направленные на возбуждение ненависти по признакам расы и национальности с использованием сети «интернет») и в 2018 году оказался как раз в ИК-4 Белгородской области, где сейчас «квартируют» бывшие форвард «Зенита» и полузащитник «Краснодара». Разумеется, нам было о чем расспросить этого человека. Тем более, что, как выяснилось, он поддерживал связь с нынешними соседями Мамаева и Кокорина по колонии.

- Вас осудили по статье «экстремизм», но дело вы считаете политическим. Год назад оно освещалось в СМИ, как сейчас - история с Мамаевым и Кокориным. Это как-то сказалось на вашем пребывании в белгородской колонии?
- Политическим его можно считать хотя бы потому, что мне сразу сказали: «Пойдешь на выборы – посадим». Я думал, что шутка какая-то, и очень зря. Вот так и оказался в ИК-4. Пробыл там четыре месяца с 7 мая по 7 августа 2018 года.

- Как приняли?
- Да большинство надзирателей и не задумывается, кто ты и что ты. К Кокорину и Мамаеву, понятно, это вряд ли относится, а к остальным стандартная программа: тебя бьют сразу. Приходит этап, и начальник колонии просто смотрит и просто по своему желанию тем, кто ему не понравился лицом или взглядом, или, допустим, плохо поздоровался, того выводят в коридор, где бьют, а потом отправляют в ШИЗО…

- А начальником колонии был тот же самый Сергей Плясов, который сейчас заявил, что Мамаев и Кокорин «не в футбол играют, а отправлены в штрафной изолятор»?
- Да, он. Его деревянную дубинку помнят многие.

- Получается, что Кокорин и Мамаев попали в суровую колонию.
- Я был только в одной, но она точно не «черная», где режим попроще, а ближе к «красной» - не совсем жесть, конечно, но порядки очень строгие. Просто для понимания (футболистов это не касается, ведь их провели в блатной отряд): в колонии сразу набирают «баландеров» - тех, кто в столовой работает, мусор выносит, стирает. И поскольку работа эта очень тяжелая, с утра до вечера в мыле, спать не успеваешь, а УДО не дадут - хоть уработайся, желающих нет. Поэтому начинают бить, потом предлагают подписать бумагу о сотрудничестве. Если подписал – все, значит, пошел в «козлы».

«ПРОЦЕДУРУ НАРУШИЛИ - ПОЭТОМУ ПАНИКА ИЗ-ЗА ВИДЕО»

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- А кто не подписал бумагу?
- Нас отправили в «стакан» - такое герметичное помещение примерно два на два метра. И 18 человек там держат, пока люди не начинают падать. Вот мы там провели двое суток, пока еще пару человек не пошли в «козлы». Сурово это?

- Да уж. А что насчет контингента заключенных?
- Это колония общего режима, где нет убийц или лютых насильников. В основном, инженеры, сантехники – представители обычных профессий. Почти половина осуждены по статье 228 – за наркотики. Полно тех, кого подставили, чтобы отнять бизнес, квартиру и прочее. И каждый проходит отдельный суд уже среди заключенных.

- Блатных?
- Вот прям блатных там не было. Там все на равных. Когда я там был, то, понятно, был смотрящий, но даже не из воров в законе. Там были бродяги – без пяти минут вор, но еще не коронованный. Они были в авторитете, но авторитет просто смотрит, чтобы все было по-людски.

- Это как?
- Чтобы не было драк. Зэк зэка вообще никогда не ударит. Кто нарушает это правило без причины, попадает под разбирательство, по итогам которого тебя могут отправить в «козлы» или даже в «обиженные». Кто это, пояснять не надо, думаю.

- Кроме «козлов» и «обиженных», какие еще есть статусные группы?
- Большая часть – это «порядочные арестанты». Так себя называют. Большая часть, кто вообще сел, по сути, ни за что. Украл ты колбасу, так как есть хотел, - преступник это или нет? Вот такой контингент, в основном. И никакого «пасть порву, моргала выколю» там нет. Все на принципе порядочности. Наоборот, каждый каждому старается подставить плечо.

- Первая новость из колонии про Кокорина и Мамаева - что они играли в футбол. Почему Плясов вдруг стал это отрицать, хотя на видео четко видно, что именно они на поле?
- Потому что по прибытии каждому заключенному положено десять дней карантина, если их не определяют в изолятор, где условия совсем кошмарные. Но футболистам, в связи с медийностью, ШИЗО не грозил – их, как мне сказали, сразу поместили в восьмой отряд, с улучшенными условиями. Впрочем, правила карантина одинаковы для всех. Видимо, поэтому начальник колонии и стал оправдываться, так как процедура нарушена. Сразу в «жилку» попасть нельзя. Такая процедура в каждом централе.

«В ВОСЬМОМ ОТРЯДЕ СИДЕЛ МИНИСТР»

- А вы по съемке можете определить, откуда их засняли?
- Да. Это крыша жилого дома, который стоит совсем рядом с периметром зоны. Теперь, если захотят избежать съемки, видимо, метра на четыре вверх поставят железные листы.

- По прибытии в колонию все забирают?
- Да, и безвозвратно. Часы за сто рублей все равно заберут. Зубную щетку старую. Остаешься вообще голый. Библию кинули на пол с фразой: «Нам п….й», мы язычники».

- Забирают даже у тех, кто в итоге попадает в восьмой – «блатной» - отряд?
- Вот как раз при мне там сидел министр, которого осудили за хищение миллионов долларов. Он сидел в восьмом отряде, куда попали футболисты. В обычном отряде очень тесно, есть просто проход между «шконками», а походить негде. Есть еще «кулек» - место, где стоит телевизор, но он практически всегда закрыт за какие-нибудь наказания. А рядом с каждым бараком так называемая «локалка» - огражденная территория метров тридцать. В бараке обычно человек 300, поэтому, даже если выйдут, набьются битком. А за «локалку» выходят только в столовую. Министр мог спокойно прогуливаться по территории, в дорогих очечках, со свитой прихлебателей, которые перед ними расшаркивались: «Ой, не споткнитесь».

- Всем известно, как получить такие вип-услуги?
- Платил он или не платил – мы за руку не ловили, но до министра был заключенный, который оплачивал строительство «локалки». Это же как в школе, когда с родителей собирают деньги на ремонт. Если ты можешь оплатить что-то для лагеря – у тебя будут привилегии. Вот он потратил миллион на ремонт и вышел по УДО. Не знаю, давал ли он начальнику, но общеизвестно, что он оплачивал ремонт.

«ВЬЕТНАМЦЫ БЕГАЛИ ПО ПОЛЮ БОСИКОМ»

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- Все тюремные ужасы, как людей бьют, держат на жаре в наказание, вип-заключенные видят?
- В восьмом отряде такого нет. Там хороший ремонт, телевизоры. Сам там не был, но мне рассказывали, что там все хорошо. Вот тот маленький стадиончик, который попал в кадры, тоже делали на средства зэков.

- Какие кондиции?
- Небольшое поле – длина круга где-то 100 метров. Я просто бегал вокруг кросс – 10 километров, пока другие играли. Поле меньше минифутбольного. Сетка очень высокая, но вся дырявая, и мяч постоянно улетает. Кстати, прямо рядом находится церковь, и до сих пор удивляюсь, как в ней окна не повыбивали. Приходится ждать, пока подадут, ведь выходить нельзя.

- Мяч один?
- Два. Но если оба улетели, то выйти из клетки, где играют в футбол, нельзя. Ее открывают только в девять часов, когда время отбоя. Если перелез – наказание.

- Под Кокорина и Мамаева могут завезти мячи?
- Да могут и поле как-то улучшить, но за счет средств заключенных.

- Открывается в семь, когда время ужина, на два часа?
- Да.

- А покрытие как?
- Покрытие – черная зола, то есть без кроссовок ступни повредишь. Но вот у нас были вьетнамцы, которые бегали босиком. Причем они маленькие, как дети, но побеждали русских.

- С обувью тяжело?
- Можно купить «колонцы» - неудобная обувь на толстой подошве, в которой ходить-то тяжело, не то что бегать. А на стадионе еще и насыпан «шлак» - мелкие черные, острые камешки. Не знаю, как они там бегали. Как вьетнамцы выигрывали, не знаю.

- А играть всем можно?
- Для обычных полем можно пользоваться только во время ужина. То есть, либо ты идешь на ужин либо на стадион, иначе никак. А вот у отряда «козлов» и восьмого – режим льготный. Они могли прийти пораньше. Это неофициальные правила, но все знали.

«ПЕРЕД ПРИЕЗДОМ ФУТБОЛИСТОВ ПОШЛИ КОМИССИИ»

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- Есть наказания, которые распространяются на всех?
- Помню случай, когда всех поставили на девять часов на жару. Восьмой отряд тоже присутствовал.

- И министр?
- Вот его не помню, но не факт, что его не было.

- Что говорят ваши знакомые, кто еще там, об изменениях в связи с приездом футболистов?
- Пошли постоянные внутренние комиссии. А это значит ужесточение режима. Вряд ли кому-то понравилось.

- Зэки с интересом ждали прибытия знаменитостей?
- С кем я общаюсь – тем по барабану. Там пафосных нет, и Кокорин с Мамаевым все поняли, пока были в СИЗО. Общему быту мешает только излишнее внимание, которое ограничивает того же начальника лагеря в занятии своим привычным делом – заработком.

- Деньги решают все вопросы?
- Ну, вот я просил у «продольных», кто патрулирует коридоры на этажах, ручку. Один не дал, другой не дал, третий: «Пять тысяч». С тем же успехом можно за мелочь просто отдать сигареты.

- В восьмом отряде можно, допустим, не работать за деньги?
- Да можно в принципе не работать. У нас ходили на работу процентов 25. Но выгодно, допустим, работать на «швейке». Там есть душ. И, допустим, «бродяга» никогда не пойдет вообще на работу. Бей его – убивай, он не пойдет.

- А в восьмом отряде тоже нет душа?
- Сомневаюсь. Но на территории есть баня. Туда, насколько я понимаю, и водили раз в неделю, шестой отряд – «козлов», и восьмой. Но это мои догадки. Нас не водили, хотя по правилам внутреннего распорядка положено два раза в неделю. Я за четыре месяца там не был ни разу.

«ТАК «ЗАЛОКАЛИЛИ» ПЕРИМЕТР, ЧТО ПОСЫЛКУ НЕ ПЕРЕБРОСИШЬ»

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- Обычным заключенным никак не получить привилегий?
- Когда был чемпионат мира по футболу, начальник лагеря разрешал смотреть матчи всем, даже тем, кто наказан. Сдвигалось время ужина специально.

- Получается, Плясов - футбольный болельщик?
- Получается. Но если кроссовок не купить – нам какая разница?

- То есть, Кокорин и Мамаев тоже играют в колонцах?
- Ну, как-то кроссовки появлялись. Может, перекидывали через стену или кому-то проплачивали. Не знаю.

- Вы говорите, что внутри коллектива там справедливость, то есть, состоятельных Кокорина и Мамаева там не разведут на деньги?
- Такого не будет ни в коем случае. Не важно, насколько ты раскручен, со всеми нормальный разговор. Если кого-то «ставят», то это происходит еще в тюрьме. У кого барыжные статьи, и ставят, как правило, на сигареты. В тюрьме они как деньги. И суммы довольны большие. Я был в Каширском централе, так там ставили на десять коробок. Это 200-300 тысяч рублей. А у Кокорина и Мамаева статья не барыжная. Думаю, они там будут скорее национальными героями. А начальник колонии будет вокруг них прыгать и скакать.

- Но есть же взносы в общак?
- Я тоже смотрел в кино, как к тебе приходят рэкетиры и говорят: «Плати в общак». Это добровольное. Меня вот оставили без всего, и с общака мне помогли. И ты волей-неволей хочешь отблагодарить. Я и деньгами отдал и накупил, что мог, ради других бедолаг, кто так же попадет. То есть общак – это взаимовыручка, а не средство обогащения.

- То есть, даже при желании никто их не сможет, допустим, избить, чтобы выместить свою ненависть к богатым?
- Категорически нет. Все равны. Любое такое действие надо обосновать, иначе будут проблемы. Футболисты же уже ученые, их наверняка ввели в курс дела, поэтому сами они до такого не доведут. Ни разводить, ни бить их не будут.

- А цель начальника лагеря - чтобы они как можно больше вложили в ремонт? И на этом нажиться?
- Думаю, так.

- А какие могут быть преференции?
- Система такая: есть посылки с воли – 20 килограммов раз в три месяца. Но есть люди больные ВИЧ, им разрешается получать два раза в неделю молоко, творог, сметану, овощи, колбасу порой, если не изымут. Все же контролеры берут «комиссионные». Так же любой может обратиться к такому заключенному, и за деньги он заказывает для тебя. Раз в месяц открывается на один день ларек, но там ограниченный ассортимент. Доширак да сгущенка.

- В общем, когда все едят баланду, Кокорин с Мамаевым точно не на шашлыках?
- В этой колонии так не зайдет. Невозможно. Это не настолько «черная» зона. Какие-то посылки можно перебрасывать через стену, но там сейчас так «залокалили» периметр, что и перебрасывать стало невозможно. Максимум, можно за деньги заказывать 20-килограммовые посылки через «бедолаг», у кого нет на воле родственников. Подходишь к «смотрящему» и просто спрашиваешь: «У кого есть лимит?». Тебе скажут через кого можно. Найдешь так десять человек – и получай всю неделю.

- Цена вопроса?
- Тысяча рублей. И это более чем.

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