Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 2-го тура РПЛ

Во втором туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет две игры:
20 июля
16.30 (мск)
«Крылья Советов» - «Арсенал» (комментатор - Нагучев)
21 июля
18.30 (мск)
«Динамо» - «Рубин» (комментаторы - Генич, Аксенов)
Остальные шесть матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:
20 июля
14.00 (мск)
«Уфа» - «Краснодар» (комментаторы - Богданов, Кочешев)
19.00 (мск)
ЦСКА - «Оренбург» (комментаторы - Арустамян, Кривохарченко)
21.30 (мск)
«Ростов» - «Спартак» (комментаторы - Шмурнов, Казанский)
21 июля
14.00 (мск)
«Урал» - «Ахмат» (комментатор - Аболин)
16.30 (мск)
«Локомотив» - «Тамбов» (комментаторы - Шнякин, Шмельков)
21.30 (мск)
«Сочи» - «Зенит» (комментаторы - Трушечкин, Кривохарченко)
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