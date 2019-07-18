Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 2-го тура РПЛ - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 июля 2019 13:59ФутболБезъязычный Алексей

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 2-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.

Во втором туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет две игры:

20 июля
16.30 (мск)

«Крылья Советов» - «Арсенал» (комментатор - Нагучев)

21 июля
18.30 (мск)

«Динамо» - «Рубин» (комментаторы - Генич, Аксенов)

Остальные шесть матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:

20 июля
14.00 (мск)

«Уфа» - «Краснодар» (комментаторы - Богданов, Кочешев)

19.00 (мск)

ЦСКА - «Оренбург» (комментаторы - Арустамян, Кривохарченко)

21.30 (мск)

«Ростов» - «Спартак» (комментаторы - Шмурнов, Казанский)

21 июля
14.00 (мск)

«Урал» - «Ахмат» (комментатор - Аболин)

16.30 (мск)

«Локомотив» - «Тамбов» (комментаторы - Шнякин, Шмельков)

21.30 (мск)

«Сочи» - «Зенит» (комментаторы - Трушечкин, Кривохарченко)

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