Живу по принципу «Платон мне друг, но истина дороже». Евгений Ловчев – о «Советском спорте»

ЗНАКОМСТВО

В мое время в футбольные школы поступали довольно поздно – в 11-12 лет. Мне приходилось ездить в Москву из деревни Крюково. За проезд платили редко – просто не было денег. А вот газеты старались читать. Особенно московскую «Спортивную неделю». Там же печатали результаты матчей первенства столицы. Чуть позже поступил в ПТУ и стал «Советский спорт» покупать.

Естественно, регулярно читал газету, когда начал играть за молодежную сборную СССР. В 20 лет мне «Спартак» выделил квартиру в 25-этажном доме прямо напротив скульптуры Мухиной «Рабочий и колхозница» у станции метро ВДНХ, она тогда конечной была. Шел я к метро и покупал «Советский спорт». Это же была единственная всероссийская спортивная газета. В киоски нередко очередь стояла…

Конечно, «Советский спорт» читали все футболисты высшей лиги. Интервью было мало – в основном, отчеты о матчах и обзоры туров. Но из газеты можно было узнать результаты, кто забивал, составы. Если с выезда вылетали первыми рейсами, старались покупать в аэропорту. Когда не получалось, нам подробности рассказывал Николай Петрович Старостин.

ДЕМОКРАТИЯ

На следующий день после игры мы обычно шли в баню на Маяковке, она располагалась недалеко от дома, где Константин Бесков жил. Туда приезжали и армейцы, и динамовцы… После этого мы любили посидеть в ресторане «София» с видом на памятник Маяковскому. Там тоже проходило обсуждение и матчей, и статей в «Советском спорте».

Если и была где демократия в те времена, то это в «Спартаке». За счет нашего учителя – Николая Петровича Старостина. С нами советовались и по составу, и по бытовым вопросам. Неслучайно из нашей команды вышли такие медийные люди, как Валерий Рейнгольд, Юрий Севидов, Александр Бубнов, ваш покорный слуга… Все регулярно появлялись на страницах «Советского спорта». Из других команд даже и не вспомню таких. Я часто был «говорящей головой».

АВТОРЫ

Я нередко бывал в редакции, которая располагалась по адресу улица Архипова, дом 8. Позже ее переименовали в Большой Спасоглинищевский переулок. Был в хороших отношениях со многими авторами и редакторами: Валерием Винокуровым, Юлием Сегеневичем, Львом Филатовым, Виктором Понедельником…

Филатов был очень вежливый дядька и всех называл на «вы». Я как-то ему говорю: мол, все команды чемпионата СССР покупают и продают матчи. Он отвечает: «Женя, послушайте, у меня здесь были все 16 тренеров команд высшей лиги. И они тоже говорили – те продают, здесь покупают. Спрашиваю: «А вы?» – «Мы? Нет и никогда!»…

Спартаковский дубль играл в Тарасовке, и на его матчи приезжали все футбольные журналисты. А мы тут же, рядышком жили. Там и знакомились, и общались.

Виктор Понедельник, чемпион Европы, очень уважаемый человек, возглавлял еженедельник «Футбол», который был приложением «Советского спорта». Большой профессионал! Он ко мне очень хорошо относился. Мы понимали друг друга с полуслова.

Первые интервью со мной делал Сергей Шмитько. Сначала я просил прочитать, все ли верно автор записал. Но потом понял, что Сергей мои мысли излагает даже лучше, чем я сам думаю! Вот такое бывает.

Юра Севидов очень ярко работал уже в начале этого века. Его тоже всегда было интересно читать.

ПРИЗНАНИЕ

Только недавно осознал значимость приза «Лучший футболист СССР 1972 года». Тогда же «Спартак» занял лишь 11-е место при 16 командах. Понимал, что провел неплохой сезон, что в конце года хорошо сыграл за сборную, но в нашем чемпионате выступали такие глыбы, как Альберт Шестернев, Владимир Мунтян, Евгений Рудаков, Анзор Кавазашвили… И ведь голосовала вся страна. Журналисты таких изданий, как, к примеру, «Вечерний Душанбе» или «Пионерская правда».

ДЕБЮТ

Севидов скоропостижно умер в 2010 году. А у меня были хорошие отношения с первым заместителем главного редактора газеты Сергеем Емельяновым – он и предложил мне попробовать. Был нужен человек, знающий футбол и не боящийся говорить правду. Финансовая сторона вопроса тоже была важна, после окончания карьеры футболисты не шикуют.

По субботам начали выходить «дневники Ловчева». Как-то бухгалтер минифутбольного «Спартака», где я был президентом, ехала в поезде и услышала разговор соседей по купе: «Я на «Советский спорт» из-за Ловчева подсел. Очень уж интересные истории получаются – про Бескова, Симоняна, других игроков того времени»…

КРИТИКА

Многие на мои статьи обижались. Я на них внимания обращал мало. Давно перешел ниточку «как бы чего не было» или «а что они подумают». Живу по принципу «Платон мне друг, но истина дороже». Эту фразу любил повторять Николай Старостин. Ко мне на улице подходят сотни людей и благодарят. Всегда говорил правду и про тех, с кем выходил на поле: орал, даже с матюками иногда. Когда в «Спартак» главным тренером назначили Анатолия Крутикова, он решил лишить меня капитанской повязки. Ребята встали горой – мол, он же за дело переживает. Это те, кого я во время матчей больше всего чехвостил!

Я критикую и молодых тренеров, которые играли в «Спартаке» – Андрея Тихонова, Игоря Ледяхова, Дмитрия Аленичева, Дмитрия Парфенова… Но посылаю им СМС на дни рождения и получаю благодарность в ответ.

Часто от меня достается защитнику «Спартака» Илье Кутепову, которого считаю очень слабым игроком. На один из сборов национальной команды он не приехал, и я сказал, что это – счастье. Постоянно говорю: тренеры «Спартака», посмотрите видео голов в ваши ворота. Рядом с забивающим соперником всегда Кутепов…

АРШАВИН

Еще пример обид. На Евро-2008 перед четвертьфиналом Россия – Голландия я сказал, что у наших шансов нет. Тогда «оранжевые» вынесли всех соперников в группе, а среди них были Италия и Франция. Ошибся. После победы в овертайме группа игроков в автобусе сборной России скандировала: «Ловчев и Севидов от…!». Но Саша Бородюк их тогда урезонил. Пришлось даже прикрикнуть. Я это знаю точно.

В последнее время на ТВ-эфирах часто пересекаюсь с Аршавиным, Сашей Кержаковым и Владимиром Быстровым. Раньше считал их не очень хорошими людьми. Аршавин при первой встрече отнесся очень настороженно – наверняка помнит историю на Евро-2008. Но я его сразу зауважал, поскольку увидел перед собой умного человека. С Кержом мы вообще подружились. Периодически подвожу его до съемной квартиры после ночных эфиров. Нам по пути.

ФЕДУН

С Леонидом Федуном у меня никогда конфликта не было. Пропуска на матчи мне всегда давали. Причем, на очень хорошие места. Одно время я ходил в президентскую ложу и сидел рядом с его отцом. Как-то Леонид Арнольдович приехал ко второму тайму, и тогдашний гендиректор начал ему заливать: мол, играем очень хорошо. Я подошел и сказал: «Да он вам просто врет!».

Давным-давно Юра Севидов задал ему вопрос: «Почему на работу в клуб не возьмете Ловчева?». Тот ответил: «Слишком самостоятельный». Федун даже в футбольных вопросах ставит себя выше меня, Олега Романцева, Георгия Ярцева, других ветеранов-спартаковцев. Он законы бизнеса пытается применить и в футболе. Но это не работает! Игрок, который больше стоит, не обязан лучше играть!

КАРПИН

Когда Валерий был гендиректором и главным тренером «Спартака», меня в «Советском спорте» попросили написать 5 причин, из-за которых команда играет плохо. Я перечислил и начал с того, что в защите бардак. Карпин же назвал пять положительных моментов в игре «Спартака» и закончил вопросом: «А кого Ловчев тренировал?». Потом он меня, Рейнгольда и Бубнова вычеркнул из списка ветеранов, получавших абонементы на сезон. Позже встретились на прямом эфире, и я его спросил: «Ты – спартаковский мессия? Ты, поигравший в «Спартаке» три сезона, можешь определять, кто ветеран, а кто – нет?».

Я недолюбливаю этого человека. Он меня, наверное, тоже. Не нравятся его ответы в стиле «Ну и что?», «А что дальше?», «Ну и?»… Люди же хотят разбора игры… Но однажды Карпин выручил спартаковских ветеранов, когда в 2009 году мы решили отметить 40-летие чемпионства-1969. Список приглашенных расширился, за счет золотых составов 1979-го, 1989-го и 1999-го. И Карпин оплатил часть счета в ресторане. Жаль, в 2009-м до первого места не хватило чуть-чуть. Красивая получилась бы история.

ПРОГНОЗ

Матч «Ростов» – «Спартак», который пройдет в день рождения «Советского спорта», – центральный во втором туре. Мое мнение: «Спартак» отвратительно играет, команда очень плохо укомплектована. Когда вижу в полузащите Александра Ломовицкого, Александра Ташаева или Наиля Умярова, меня трясти начинает. Я же помню классных спартаковских хавбеков – тех же Федора Черенкова с Юрием Гавриловым… Хотя, допускаю, и эти ребята вырастут в мастеров. Карпин же в «Ростове», как тренер, вырос. Прогноз? Может, красно-белые зацепят ничью. Но за золото в этом чемпионате они бороться точно не будут.