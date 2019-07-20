Время «К» на Дону. Превью к матчу «Ростов» – «Спартак» - Советский спорт
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20 июля 2019 07:59ФутболМощенко Захар

Время «К» на Дону. Превью к матчу «Ростов» – «Спартак»

Матч «Ростов» – «Спартак» имеет огромное значение для обеих команд и, конечно, для их главных тренеров – Валерия Карпина и Олега Кононова.

КАРПИНУ МИРЗОВ НЕ НУЖЕН

Первым поленом в костер интриги стал переход из «Ростова» в «Спартак» Резиуана Мирзова. Талантливый полузащитник, блеснувший в прошлом арендном сезоне в «Арсенале», а до этого – в «Тосно», с которым он завоевал Кубок России, усилил красно-белых и одновременно пополнил бюджет ростовчан, если верить СМИ, четырьмя миллионами евро.

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Почему «Ростов» так легко расстался с мастеровитым левшой? Вариантов два: либо Карпин попросту не видит Мирзова в активно перестраиваемой им команде, либо между двумя клубами имеются невидимые остальному миру нити и взаимные обязательства, которые обязывают южан отпустить игрока – на выгодных условиях – в стан красно-белых. В любом случае в субботу мы Мирзова на поле не увидели бы. Карпин не использовал его и в первом туре. А со «Спартаком» Резиуан еще не тренировался.

УХОД ГАЦКАНА – КОНЕЦ СТАРОГО «РОСТОВА»

О том, что Карпин решился на глобальную перестройку в «Ростове», можно было догадаться еще в конце минувшего сезона, когда о завершении карьеры объявил один из символов команды Тимофей Калачев. Затем процесс ускорился нежеланием руководства удержать в клубе арендованных у «Зенита» Михи Мевли и Ивана Новосельцева, а также уходом Сергея Паршивлюка, голкипера Ильи Абаева, полузащитника Александра Трошечкина.

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Теперь же, буквально накануне субботнего матча, информпространство взорвала новость о предстоящем прощании с Александром Гацканом. Причем 35-летний опорник вовсе не завершает карьеру: в обращении к болельщикам он заявил, что не получает достаточного игрового времени, поэтому уходит в другую команду. Что ж, с Гацканом уходит целая эпоха старого «Ростова», того, что еще несколько лета назад играл в Лиге чемпионов. Но никто не говорит, что новый «Ростов» не способен подняться на те же вершины. Просто добиваться он этого будет не по-бердыевски, а по-карпински.

ИОНОВ С ШОМУРОДОВЫМ – ГРОЗА РПЛ

Контуры другого «Ростова» – уже без могикан Гацкана, Калачева, Абаева, Паршивлюка – болельщики могли наблюдать на предсезонном турнире в Австрии. Разумеется, все обратили внимание, что Карпин пробует приучить команду к схеме с четырьмя защитниками, при этом большая роль отводится фланговым игрокам обороны. Здесь есть надежные кандидатуры в лице Арсения Логашова, Евгения Чернова, к которым недавно добавился еще и бывший динамовец Алексей Козлов.

В опорной зоне «исполнять Гацкана» пробуют перспективный Данил Глебов либо норвежец Матиас Норманн. Позиции вингеров легко могут закрыть Алексей Ионов и Хорен Байрамян, а за креатив готовы отвечать как Роман Еременко с Ивелином Поповым, так и Александр Зуев. Впереди же можно сделать ставку как на пробивную мощь Бьорна Сигурдарсона, так и на скорость и изобретательность Элдора Шомуродова.

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Кстати, связка Ионов – Шомуродов уже показала себя во всей красе и на турнире в Австрии, и в первом туре РПЛ против «Оренбурга». Неделю назад Ионов забил сам и отдал голевой пас Шомуродову. И это только начало: Алексей с Элдором еще наведут шороху!

Правда, Карпин не особо спешит окончательно переходить на новые тактические рельсы, подчеркивая, что от схемы с тремя центральными защитниками не отказывается. Что ж, желание максимально расширить тактический кругозор делает честь тренеру, чей имидж нынешним летом тоже преобразился.

ПОЧЕМУ МЕЛЬГАРЕХО СТАЛ БЛОНДИНОМ

Если «Ростов» меняет облик вместе с Карпиным, то у «Спартака» эти процессы то ли затянулись, то ли вовсе не начинались. Неопределенность пока царит буквально во всем – начиная с вратарской позиции.

Кто будет первым номером – Александр Максименко? Тогда почему шли разговоры о его возможной аренде в другой клуб? И зачем поднималась возня по поводу вероятного перехода к красно-белым Гилерме? А что делать с Александром Селиховым – продавать, отдавать в аренду или давать «последний шанс»? И долго ли будет прозябать во второй команде Андреа Романьоли, купленный у «Ромы» в нагрузку к нападающему Эсекиэлю Понсе?

И такая картина характерна для любой спартаковской линии. Проиллюстрируем на примере того же трансфера Мирзова. Если Резиуан с листа займет место в «основе», то кого он оттуда вытеснит? Первый кандидат, если судить по поединку стартового тура, – Александр Ломовицкий. Не самый, кстати, худший в составе «Спартака» в невнятном матче с сочинцами. К тому же – свой воспитанник. Теперь его, не исключено, ждет «посадка» в запас, а затем – привычные для многих молодых спартаковцев мытарства по арендам.

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А есть еще Александр Ташаев, который даже ближе к тому, чтобы отправиться «на выход с вещами». Есть Лоренсо Мельгарехо, который не без успеха использовался Массимо Каррерой именно на левом фланге атаки. Конечно, универсальный парагваец может сыграть и слева в обороне, и справа впереди, как это уже бывало при Кононове, но как эти перемещения скажутся на эффективности легионера – тоже вопрос.

Может, поэтому Мельгарехо и перекрасился в блондина – чтобы болельщики не заметили, как быстро он седеет от всех этих стихийных перемен в «Спартаке»?

КРАСНО-БЕЛЫЙ «АРСЕНАЛ» – ЕЩЕ НЕ «СПАРТАК»

Очевидно, что приход Мирзова – в значительной степени инициатива Кононова. Понимая, что пока никакой более или менее приемлемой игры он «Спартаку» он поставить не может, главный тренер пытается делать ставку на тех, с кем у него неплохо получалось в предыдущем клубе. Справа уже играет Зелимхан Бакаев, слева должен появиться Резиуан.

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А теперь вспомните, что по ходу нынешнего трансферного окна в качестве потенциальных новичков красно-белых упоминались и голкипер Михаил Левашов, и центральный защитник Максим Беляев. Люди из «Арсенала»… В принципе такой вектор объясним. Но есть большие сомнения, что, переодев экс-туляков в красно-белые футболки, Кононов по мановению палочки поставит команде какой-то космический футбол. Ведь это уже не «Арсенал», а «Спартак», где любому тренеру работать гораздо сложнее. Другое давление!

Пока же получается, что настает «час икс» и для некоторых спартаковцев, и для Кононова. В матче с «Ростовом» тот же Ломовицкий может доказать, что он ничем не хуже Мирзова, а Мельгарехо – что он по-прежнему полезен в любой ипостаси. Ну и самому Олегу Георгиевичу пора делать выбор: либо через прорезавшийся атакующий и результативный футбол идти с командой к высоким целям, либо превратиться в очередного рефлексирующего временщика, так и не оставившего следа в истории народного клуба.

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