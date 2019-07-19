С праздником, товарищи – в российский футбол официально приходит VAR - Советский спорт
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19 июля 2019 22:00ФутболАндронов Алексей

С праздником, товарищи – в российский футбол официально приходит VAR

Воскресенье, 21 июля – этот день войдет в историю. Теперь в совершенно официальном, не тестовом режиме, в чемпионате России начинает работать видеопомощник арбитра.

Выбор матча для дебюта («Динамо» – «Рубин») достаточно очевиден. Во-первых, это Москва. Новый, современный стадион. Никуда не нужно ехать бригаде «Матч ТВ» (именно они будут исполнять историю технически). Во-вторых, это матч «небольшого риска».

Да, кому-то (и мне тоже) хотелось бы увидеть VAR в условиях, сразу максимально приближенных к боевым. Во втором туре это матч «Ростов» – «Спартак», который наверняка будет серьезно искрить. Но все же прыгать через лестничные пролеты – нелогично. Да, на Дону легко может произойти какой-нибудь скандал. Но будет еще хуже, если что-то случится, а VAR не поможет. Пятно будет не только на судейском корпусе (я не уверен, если ли там еще свободные места для пятен), но и на всей системе. Новые козыри получит главный футбольный луддит России Григорий Иванов. Не надо. Постепенность – лучший путь для реформ.

В историю суждено войти Василию Казарцеву (Санкт-Петербург) и Михаилу Вилкову (Нижний Новгород). Именно они будут помогать у мониторов основной бригаде арбитров, которую возглавляет Виталий Мешков из Дмитрова.

Здесь, конечно же, есть забавная коллизия. Именно Вилков в матче первого тура «Локомотив» – «Рубин» не разобрался с новым правилом исполнения штрафных. Напомню, что теперь игрокам атакующей стороны запрещено пристраиваться к стенке соперника – они должны располагаться минимум в метре от нее. Вилков этого не заметил, Алексей Миранчук забил.

Любая система нуждается в отладке. Люди – не роботы. Я нисколько не оправдываю Вилкова, но теперь, на его предметном «косяке» проще научиться другим. Хочется только пожелать Михаилу, чтобы VAR в чемпионате (до этого он был в Кубке и стыковых играх) прописался бы без первого блина, который сами знаете чем обычно является.

Для меня это действительно праздник. В наш футбол приходит цивилизация и прогресс. Вспоминаю историю 17-летней давности. На семинаре для пресс-служб федераций и национальных сборных в Шотландии с нами (я тогда был пресс-атташе сборной России) общался Пьерлуиджи Коллина. И я тогда его спросил про видеоповтор в футболе – уже несколько лет комментировал футбол американский, и прекрасно понимал суть его работы, и пользу, которую он может принести. Коллина шевелил глазами так, будто я предложил вести симулянтов на костер инквизиции.

Но мир живет быстрее, чем нам кажется. Теперь уже сложно представить себе международный футбол без VAR. В прошлом году во время выезда ЦСКА в Пльзень, выяснилось, что система вовсю работает в чемпионате Чехии. И вот теперь она приходит к нам. Со скрипом, с опозданием, неравномерно – очень по-русски. Но приходит.

На самом деле (об этом аспекте совсем не думают болельщики, почти не думают журналисты, а игроки и тренеры вообще его себе не представляют) – это очень важно и для российских арбитров. Теперь, когда VAR будет применяться в еврокубках – под вопрос встает работа в них судей из тех стран, где системы нет. Например, серба Милорада Мажича. У нас – есть.

Противники системы, ретрограды – сейчас носят на пиках всякие отрицательные примеры ее работы. Например, на Копа Америка. Будут, наверняка, отрицательные эпизоды и у нас. Но важно понимать – футбол окончательно повернул на эту дорогу, и с нее уже не свернет. Можно продолжать писать гусиным пером (желательно на бересте), пользоваться дисковыми телефонами и готовить пищу только на открытом огне. Но потом не надо удивляться, почему наш футбол называют отсталым.

Оперативность, с которой РФС решил все вопросы (Александр Дюков буквально на днях сказал, что берет эту проблему на себя) – не то, чтобы вызывает восхищение. Но ведь можем же, когда захотим, правда?

Впереди еще масса неизвестного. Как быстро система распространится на все матчи тура, например – не знает никто. Но, наверное, понятно, что на матче 6-го тура «Спартак» – ЦСКА она будет точно. Да, собственно, и в 3-м туре на дерби между ЦСКА и «Локомотивом», наверное, тоже.

В добрый путь, VAR! Не заставляй нас скучать по временам, когда летали только птицы, а почта была голубиной, а не электронной.

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