Помните сумасшедший гол Кавенаги? 8 самых крутых матчей между «Ростовом» и «Спартаком»

8 марта 1993 года

«Ростсельмаш» - «Спартак» - 2:0

Первая в истории победа ростовчан над «Спартаком» была добыта в варварских условиях для игры в футбол. Хотя менее ценной она от этого не становится. Можно в принципе не утруждать себя чтением букв, а просто насладиться этим монументальным видео под комментарии Владимира Перетурина. Нынешний тренер «Ростова» провел тот снежный маскарад от звонка до звонка, отметившись желтой карточкой в концовке первого тайма.

10 июля 1996 года

«Ростсельмаш» - «Спартак» - 2:4

Лишь спустя четыре года после начала этого противостояния «Спартак» сумел добыть первую победу в гостях. Что для расстановки сил команд в то время было весьма солидным сроком и говорило о том, что ростовчане на своем поле весьма неуступчивы.

Качество видео нещадно смывает остатки зрения, но я призываю вас с ним ознакомиться, чтобы насладиться роскошным слаломом Валерия Кечинова и потусторонним рикошетом, который привел «Спартак» к первой гостевой победе.

20 сентября 1997 года

«Ростсельмаш» - «Спартак» - 3:5

Восемь мячей в одном матче – этот рекорд результативности в матчах с участием команд не побит и по сей день. «Спартак» в тот момент находился в ярости после вылета из квалификации Лиги чемпионов от словацкого «Кошице» и сносил все на своем пути. Ростовчане попали под раздачу, хотя имели все шансы спастись в открытой игре.

5 августа 2006 года

«Спартак» - «Ростов» - 5:2

В этот день вроде не произошло ничего необычного. «Спартак» набросал в ворота «Ростова» еще в первом тайме аж пять мячей, но один из них стоит отметить особо. Дичайшее попадание Фернандо Кавенаги по праву может считаться одним из самых красивых голов в российской истории. В исполнении легионеров уж как минимум.

18 ноября 2006 года

«Ростов» - «Спартак» - 3:4

Тот сезон стал вообще хлебосольным на голы. Не рад был только этому, пожалуй, лишь голкипер «Ростова» Андрей Чичкин, пропустивший от «Спартака» в сумме девять мячей. Перед встречей второго круга настоящим предсказателем проявил себя Егор Титов, пообещавший забить «Ростову» дважды и выполнивший обещание. Ну и попутно капитан «Спартака» вошел в «Клуб 100». Болельщики красно-белых основательно подготовились к громкому событию, заготовив баннер «Егор, ты наСТОящий».

1 ноября 2009 года

«Спартак» - «Ростов» - 5:1

Спустя три года после аномального гола Фернандо Кавенаги чудеса в «Лужниках» продолжились. Только исполнители были уже иные. Бразилец Алекс забрасывал мяч за спину Вениамину Мандрыкину, а Александр Гацкан снимал паутину с ворот Сослана Джанаева.

14 марта 2011 года

«Ростов» - «Спартак» - 4:0

Самое звонкое поражение красно-белых. И это при том, что Роман Адамов не реализовал пенальти в самом начале встречи, ограничившись в итоге «всего лишь» дублем. На этот выразительный результат оперативнее всех отреагировал полузащитник «Зенита» Роман Широков, который при помощи скриншота увековечил «Спартак» на последней строчке в турнирной таблице.

8 декабря 2012 года

«Ростов» - «Спартак» - 0:1

Последняя победа «Спартака» в Ростове. Единственный мяч в составе красно-белых провел нападающий из Ганы Маджид Уорис. Именно его гол позволил «Спартаку» остаться до весны в чемпионской гонке, но затем снова все рассыпалось. 18 марта 2014 года Валерий Карпин был отправлен в отставку, а владелец «Спартака» Леонид Федун назвал Валерия Карпина «сбитым летчиком».