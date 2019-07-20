Арнор Сигурдссон: У «Оренбурга сегодня не было шансов

- Как ваше здоровье? Вас ударили по голове. Все ли в порядке? – вопрос Сигурдссону.

- Да. Это просто был удар. Я также получил еще по колену. Обычные удары. Сейчас все нормально.

- Вы с Николой Влашичем сегодня постоянно менялись флангами. Это была такая задумка?

- Да. Сегодня это очень хорошо сработало. Мы постоянно менялись местами. Соперник за нами не поспевал. Оренбуржцы не понимали, что делать в этой ситуации и как нам противостоять. Поэтому мы будем это развивать и внедрять в дальнейшем.

- Вы забили очень красивый мяч. Расскажите, как это удалось сделать?

- Сегодня это можно охарактеризовать одним словом – хорошее качество. Я, Никола Влашич и Федор Чалов продемонстрировали высокий класс.

- Сложилось впечатление, что ЦСКА должен был решать вопрос о победителе заранее, а не ждать нервной концовки. Почему не получается дожать соперник, когда имеете большое превосходство над ним?

- Обычно многие команды отступают и играют против нас глубоко в обороне. Сегодня мы тоже не испытывали большого прессинга. Игорь (Акинфеев прим. «СС») продемонстрировал в конце великолепную реакцию и спас нас в одном из эпизодов. А в целом у соперника сегодня не было шансов. Мы контролировали матч от начала и до конца.

- Сколько вы бы забили на тренировках таких мячей из десяти?

- Хороший вопрос. Я бы сказал девять из десяти.

«Могли забить на последней минуте и вытянуть матч»

- Какие впечатления от матча? – вопрос Малярову.

- Не особо положительные. Все-таки проиграли ЦСКА и не набрали три очка. Грустно все это. Надо уже набирать очки в новом сезоне.

- В целом ваша команда смотрелась неплохо.

- Да, но за это очки не дают. Ребята бились на каждом участке поля, все молодцы.

- Это заслуженное поражение или были достойны большего?

- Считаю, мы заслуживали большего.

- Что не получилось?

- Первый мяч пропустили не логичный. Влашич удачно пробил. А так можно было переломить игру и при счете 0:2, и при счете 1:2. На последней минуте могли забить и вытянуть игру вплоть до победы.

- После перерыва был промежуток, когда ЦСКА не пускал вас на свою половину поля. Это они так вас прижали, или у вас была такая задумка?

- Они выступали дома. Было понятно, что ЦСКА будет играть с большим владением мяча. А мы играли в свой футбол. Это быстрые контратаки, которые могли принести нам что-то большее.