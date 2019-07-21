Плохой хороший «Спартак». Колонка Юрия Цыбанева - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 июля 2019 08:38ФутболЦыбанев Юрий

Плохой хороший «Спартак». Колонка Юрия Цыбанева

Телеголоса в этот раз правду вещали, матч «Ростов» - «Спартак» в самом деле был вполне приятен для просмотра.

Но больше всего из заключительного сюжета субботы запомнились не детали игры.

А фраза Александра Григоряна в поздневечернем эфире футбольного телеканала. Это, признаюсь, как на духу, из серии «Умри, лучше не скажешь!». Вот она, эта поистине великолепная фраза: «Спартак» не так плох и не так хорош».

Емко. А главное, несмотря на кажущуюся размытость, - по существу. Не в бровь, а в глаз.

Сидишь, понимаете, ломаешь голову: как бы в этот раз отозваться об игре народной команды, застрявшей в переформатировании, – и тут подоспевает такая замечательная гуманитарная помощь. Спасибо, Александр Витальевич!

Ну да, на старте чемпионата с трудом угадывается, кто есть кто. Потому и смотреть хочется не отрываясь все подряд (что я вчера и проделал). И все-таки проклевывается, применительно к большинству команд, уже какая-никакая конкретика.

Ну, например.

ЦСКА, по всей вероятности, и в этом сезоне обязан для достижения того или иного успеха впахивать в каждом матче изо всех имеющихся сил и возможностей – ибо вариант «победа на классе» пока в отношении красно-синих недействителен.

О потенциале «Краснодара» с новосложенной средней линией пока можно только смутно догадываться. Но! Только забралась в голову мыслишка – а что ж, дескать, приобретения-то «быков» молчат? А прописаться, дать презентацию? Как тут же оба приобретения выдали в Уфе голевые соло, причем в самые необходимые команде моменты – ощутимо приложив ноги к первой победе в сезоне. Дав тем самым понять, что команду еще ждут большие дела.

Про «Спартак» ничего такого не скажешь. Не плох и не хорош. И реминисценции прямо-таки напрашиваются. Как и год назад, голы исключительно со стандартов. Понимаем, что Олегу Кононову хочется сложить пазл как-то по-новому – но хотя бы штришки заявленной комбинационности, желательно результативной, должны мелькнуть? Не мелькают.

И матч с «Ростовом», в общем, по сути не отличался от весенней гастроли красно-белых на Дону. По соотношению голевых моментов у ворот Песьякова и Максименко «Ростов» был в этот раз, пожалуй, даже повострее, чем тогда. Ибо молодой спартаковский кипер исполнил в нескольких эпизодах себя образца спасателя годичной давности – или образца Матвея Сафонова весеннего (летом краснодарский «свет в окошке» пока недотягивает до тех своих доблестей). А Песьякову почти не довелось проделать подобное.

И если вспомнить, к примеру, стартовый мартовский матч «Спартака» с «Краснодаром» - то и на ту картину нынче было вполне похоже. Красно-белые, если резюмировать, с натягом-со скрипом удержали на поле ситуацию динамического равновесия. Но «Ростов» был все же получше. Да, Валерий Карпин делает главную ставку на «физику», на взрывную работу – но обратите внимание, какой бурлеск взаимодействия сопровождал первый хозяйский гол. И попробуйте отыскать что-то подобное у «Спартака». И заметьте еще, какая прибавка качества произошла у Шомуродова в конце весны и летом. Форвард-приготовишка на глазах превращается в значительную фигуру атаки, к нему уже просится характеристика «Вооружен и очень опасен».

Есть ли в рядах «Спартака» такой игрок, который постепенно прибавляет? Ну хотя бы как Шомуродов? Я такого не нашел. Кононов заново собирает состав, ориентируясь на игровые характеристики. К дриблеру Бакаеву теперь добавится дриблер Мирзов. Из разряда «Сделай сам». Обводи, проскакивай. Нарисуешь – будем жить.

Что совершенно не обещает пока того целостного «Спартака», на который непременно потянет смотреть.

08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
18/07 12:00Хоккей
Если разрешить критиковать судей – их закатают в лед. Мнение ДомрачеваНаши авторы обсуждают запрет КХЛ критиковать работу судей. В эфире рубрика «Советский спор».
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
20/07 13:51Футбол
Помните сумасшедший гол Кавенаги? 8 самых крутых матчей между «Ростовом» и «Спартаком»В матче второго тура РПЛ «Ростов» сыграет на своем поле против столичного «Спартака». «Советский спорт» вспоминает наиболее яркие события в истории этого противостояния.
20/07 15:25ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
19/07 20:30Футбол
Дебютирует ли Глушаков за Ахмат? Интриги 2-го тура РПЛРассказываем о том, что ждать от матчей второго тура РПЛ.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
20/07 11:12Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
20/07 11:43Футбол
Живу по принципу «Платон мне друг, но истина дороже». Евгений Ловчев – о «Советском спорте»Наш постоянный автор, известный в прошлом футболист «Спартака» и сборной СССР, вспоминает этапы своего сотрудничества с «Советским спортом».
20/07 21:18Футбол
Капризов настроил, Влашич забил, Акинфеев спас. Как ЦСКА обыграл «Оренбург»ЦСКА после поражения в Самаре смог выпросить прощение у своих болельщиков, не без труда обыграв дома «Оренбург».
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзяНовая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.
20/07 23:18Футбол
Адриано и Джикия забили «Ростову». Видео всех голов 2-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 2-го тура чемпионата России.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
19/07 16:30Хоккей
Бурдасов уедет в НХЛ. Его ждут Панарин и БобровскийРоссийского форварда ждут «Филадельфия», «Рейнджерс» и «Флорида».
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
16/07 12:30Хоккей
Боб и Василевский – лучшие вратари планеты. Так решила НХЛВ топ-10 лучших голкиперов НХЛ двое россиян.
20/07 07:59Футбол
«Ростов» принимает «Спартак». Выиграет ли Кононов у Карпина?Матч «Ростов» – «Спартак» имеет огромное значение для обеих команд и, конечно, для их главных тренеров – Валерия Карпина и Олега Кононова.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
17/07 17:00Хоккей
Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубыАртем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
Новости
09:46 Футбол РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове
09:32 Футбол Сегодня «Локомотив» дома сыграет с «Тамбовом», а «Сочи» на своем поле примет «Зенит»
09:14 Теннис Кафельников официально включен в Зал теннисной славы
09:02 Футбол «Арсенал» разгромил «Фиорентину», а «Бавария» обыграла «Реал» на Международном кубке чемпионов
08:45 Бокс Уайт победил Риваса единогласным решением судей
08:32 Бокс Пакьяо победил Турмана раздельным решением судей
08:19 Бокс Боксер Дадашев введен в медикаментозную кому
08:09 ММА Олейник проиграл Харрису нокаутом на турнире UFC в Сан-Антонио
23:45 Футбол Бакаев – лучший игрок матча «Ростов» – «Спартак»
23:27 Футбол «Ростов» вырвал ничью в матче со «Спартаком»
23:13 Баскетбол Испания и Израиль сыграют в финале молодежного Евробаскета
23:02 Футбол «Ростов» – «Спартак». Джикия вывел красно-белых вперед (видео)
22:59 Футбол Гризманн расплакался после перехода в «Барселону»
22:45 Футбол Фелиш получил травму в первом матче за «Атлетико»
22:38 Футбол «Волынь» договорилась с Михаликом
22:29 Волейбол Итальянки обыграли Россию в полуфинале юношеского чемпионата Европы
22:14 Футбол «Спартак» упустил победу над «Ростовом» на последних минутах. Как это было
22:02 Футбол «Ростов» – «Спартак». Адриано реализовал пенальти (видео)
21:58 Футбол «Ростов» – «Спартак». Байрамян открыл счет, Ещенко получил травму
21:51 Футбол Испания и Португалия вышли в полуфинал юношеского чемпионата Европы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика