Плохой хороший «Спартак». Колонка Юрия Цыбанева

Но больше всего из заключительного сюжета субботы запомнились не детали игры.

А фраза Александра Григоряна в поздневечернем эфире футбольного телеканала. Это, признаюсь, как на духу, из серии «Умри, лучше не скажешь!». Вот она, эта поистине великолепная фраза: «Спартак» не так плох и не так хорош».

Емко. А главное, несмотря на кажущуюся размытость, - по существу. Не в бровь, а в глаз.

Сидишь, понимаете, ломаешь голову: как бы в этот раз отозваться об игре народной команды, застрявшей в переформатировании, – и тут подоспевает такая замечательная гуманитарная помощь. Спасибо, Александр Витальевич!

Ну да, на старте чемпионата с трудом угадывается, кто есть кто. Потому и смотреть хочется не отрываясь все подряд (что я вчера и проделал). И все-таки проклевывается, применительно к большинству команд, уже какая-никакая конкретика.

Ну, например.

ЦСКА, по всей вероятности, и в этом сезоне обязан для достижения того или иного успеха впахивать в каждом матче изо всех имеющихся сил и возможностей – ибо вариант «победа на классе» пока в отношении красно-синих недействителен.

О потенциале «Краснодара» с новосложенной средней линией пока можно только смутно догадываться. Но! Только забралась в голову мыслишка – а что ж, дескать, приобретения-то «быков» молчат? А прописаться, дать презентацию? Как тут же оба приобретения выдали в Уфе голевые соло, причем в самые необходимые команде моменты – ощутимо приложив ноги к первой победе в сезоне. Дав тем самым понять, что команду еще ждут большие дела.

Про «Спартак» ничего такого не скажешь. Не плох и не хорош. И реминисценции прямо-таки напрашиваются. Как и год назад, голы исключительно со стандартов. Понимаем, что Олегу Кононову хочется сложить пазл как-то по-новому – но хотя бы штришки заявленной комбинационности, желательно результативной, должны мелькнуть? Не мелькают.

И матч с «Ростовом», в общем, по сути не отличался от весенней гастроли красно-белых на Дону. По соотношению голевых моментов у ворот Песьякова и Максименко «Ростов» был в этот раз, пожалуй, даже повострее, чем тогда. Ибо молодой спартаковский кипер исполнил в нескольких эпизодах себя образца спасателя годичной давности – или образца Матвея Сафонова весеннего (летом краснодарский «свет в окошке» пока недотягивает до тех своих доблестей). А Песьякову почти не довелось проделать подобное.

И если вспомнить, к примеру, стартовый мартовский матч «Спартака» с «Краснодаром» - то и на ту картину нынче было вполне похоже. Красно-белые, если резюмировать, с натягом-со скрипом удержали на поле ситуацию динамического равновесия. Но «Ростов» был все же получше. Да, Валерий Карпин делает главную ставку на «физику», на взрывную работу – но обратите внимание, какой бурлеск взаимодействия сопровождал первый хозяйский гол. И попробуйте отыскать что-то подобное у «Спартака». И заметьте еще, какая прибавка качества произошла у Шомуродова в конце весны и летом. Форвард-приготовишка на глазах превращается в значительную фигуру атаки, к нему уже просится характеристика «Вооружен и очень опасен».

Есть ли в рядах «Спартака» такой игрок, который постепенно прибавляет? Ну хотя бы как Шомуродов? Я такого не нашел. Кононов заново собирает состав, ориентируясь на игровые характеристики. К дриблеру Бакаеву теперь добавится дриблер Мирзов. Из разряда «Сделай сам». Обводи, проскакивай. Нарисуешь – будем жить.

Что совершенно не обещает пока того целостного «Спартака», на который непременно потянет смотреть.