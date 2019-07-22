ОМОН, камбэк и Ибрагимович. Главные события минувшего тура - Советский спорт
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22 июля 2019 07:43ФутболБезъязычный Алексей

ОМОН, камбэк и Ибрагимович. Главные события минувшего тура

Чем запомнился 2-й тур РПЛ.

СКАНДАЛ ВЫХОДНЫХ

РОСТОВСКИЙ ОМОН

После матча «Ростов» – «Спартак» группа спартаковских фанатов, бросавших файеры в стюардов, была атакована омоновцами, которые пустили в ход дубинки. По словам очевидцев, под горячую руку попали не только зачинщики, но и простые болельщики, покидавшие стадион. «Спартак» выступил с официальным заявлением, в котором осудил действия полиции работников арены и призвал лигу тщательно разобраться в инциденте. По мнению красно-белых, поводом для конфликта послужила неправильная организация выхода людей с трибун – в тесном помещении были заблокированы около 2000 приезжих фанатов. В свою очередь, РПЛ считает, что правоохранительные органы обеспечили порядок на «Ростов Арене» и не дали разрастись локальному конфликту.

ВРАГ ВЫХОДНЫХ

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Кирилл ЛЕВНИКОВ

Арбитр из Санкт-Петербурга подвергся резкой критике со стороны руководителей «Ростова», которые обвинили его сразу в нескольких результативных ошибках в пользу «Спартака». По мнению ростовчан, Левников не назначил пенальти в ворота красно-белых за фолы на Матиасе Норманне (в первом тайме) и Дмитрии Чистякове (во втором), но при этом в аналогичной ситуации наказал хозяев 11-метровым за аналогичное нарушение против Зелимхана Бакаева. В письме на имя президента РФС Александра Дюкова «Ростов» призвал отстранить Левникова от работы в РПЛ. Напомним, что Владимир Москалев, судивший матч с участием «Спартака» в первом туре (против «Сочи»), получил неуд и был дисквалифицирован на неопределенный срок.

«ИБРАГИМОВИЧ» ВЫХОДНЫХ

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Александр СОБОЛЕВ

Нападающий «Крыльев Советов» в интервью нашему изданию после матча с ЦСКА, в котором ему удался дубль, признался, что из мировых звезд ему интересен только Златан Ибрагимович. И надо же такому случиться, что во втором туре Соболев исполнил трюк, который сделал бы честь легендарному шведу. Подстроившись под верховую подачу с фланга, 22-летний нападающий эффектно пробил в падении через себя – и по праву возглавил гонку лучших бомбардиров РПЛ.

ТРЕХХОДОВКА ВЫХОДНЫХ

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Никола ВЛАШИЧ – Федор ЧАЛОВ – Арнор СИГУРДССОН

Хорватский полузащитник ЦСКА открыл счет в матче с «Оренбургом» после невероятного сольного ускорения. Но настоящий шедевр он с партнерами по нападению армейцев исполнил чуть позже. Победная комбинация была разыграна на раз-два-три. Влашич классно пропустил мяч на Чалова, тот, в стиле Пеле, черпачком навесил по диагонали на Сигурдссона, а исландец смачно с лета расстрелял ближнюю девятку. Вместе с «ВЭБ Ареной» аплодировала вся Россия!

СПАСЕНИЕ ВЫХОДНЫХ

Игорь АКИНФЕЕВ

Голы Влашича и Сигурдссона могли и не принести в копилку ЦСКА заслуженные три очка, если бы не суперсейв, совершенный вратарем армейцев на исходе компенсированного времени. Непостижимо, как Акинфеев успел выставить руку под удар Джордже Деспотовича в упор головой и перевести мяч на угловой. Этот момент был сродни акинфеевской «ноге Бога» из послематчевой серии пенальти против испанцев. Жаль, что «руку Бога» уже запатентовал Диего Марадона…

КАМБЭК ВЫХОДНЫХ

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«КРАСНОДАР»

Второй тур изобиловал лихими сценариями, но самый невероятный случился в Уфе, где одноименный клуб потерпел поражение, ведя к перерыву со счетом 0:2. Начало краснодарскому камбэку положил феноменальный финт Юнеса Намли на лицевой и его же гол. Затем сумасшедшим ударом отличился другой летний «джокер» команды Тонни Вилена. Ну а довершил уфимскую трагедию автогол Джемала Табидзе после прострела Кристиана Рамиреса.

ПРОВОКАЦИЯ ВЫХОДНЫХ

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Александр ГРИГОРЯН

Главный тренер «Тамбова» удивил всех, появившись в телевизионной студии поздно вечером в субботу для обсуждения матча «Ростов» – «Спартак». Дело в том, что менее чем через сутки его команде предстояла игра в Москве против «Локомотива». И Григорян не мог не понимать, что его действия вызовут неоднозначную реакцию. Сказался ли поход тренера на ТВ на клубе – дебютанте РПЛ, нам неизвестно, но в воскресенье «Тамбов» проиграл «Локо», открыв счет на 6-й минуте и пропустив дважды еще до перерыва.

КАРТОЧКА ВЫХОДНЫХ

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Юрий СЕМИН

Главные тренеры не так уж редко удаляются за споры с арбитрами, но в матче «Локомотив» - «Тамбов» произошло гораздо более редкое событие. Судья Станислав Васильев из Ижевска решил показать Семину желтую карточку. Видимо, сработал авторитет 72-летнего наставника.

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