ОМОН, камбэк и Ибрагимович. Главные события минувшего тура

СКАНДАЛ ВЫХОДНЫХ

РОСТОВСКИЙ ОМОН

После матча «Ростов» – «Спартак» группа спартаковских фанатов, бросавших файеры в стюардов, была атакована омоновцами, которые пустили в ход дубинки. По словам очевидцев, под горячую руку попали не только зачинщики, но и простые болельщики, покидавшие стадион. «Спартак» выступил с официальным заявлением, в котором осудил действия полиции работников арены и призвал лигу тщательно разобраться в инциденте. По мнению красно-белых, поводом для конфликта послужила неправильная организация выхода людей с трибун – в тесном помещении были заблокированы около 2000 приезжих фанатов. В свою очередь, РПЛ считает, что правоохранительные органы обеспечили порядок на «Ростов Арене» и не дали разрастись локальному конфликту.

ВРАГ ВЫХОДНЫХ

Кирилл ЛЕВНИКОВ

Арбитр из Санкт-Петербурга подвергся резкой критике со стороны руководителей «Ростова», которые обвинили его сразу в нескольких результативных ошибках в пользу «Спартака». По мнению ростовчан, Левников не назначил пенальти в ворота красно-белых за фолы на Матиасе Норманне (в первом тайме) и Дмитрии Чистякове (во втором), но при этом в аналогичной ситуации наказал хозяев 11-метровым за аналогичное нарушение против Зелимхана Бакаева. В письме на имя президента РФС Александра Дюкова «Ростов» призвал отстранить Левникова от работы в РПЛ. Напомним, что Владимир Москалев, судивший матч с участием «Спартака» в первом туре (против «Сочи»), получил неуд и был дисквалифицирован на неопределенный срок.

«ИБРАГИМОВИЧ» ВЫХОДНЫХ

Александр СОБОЛЕВ

Нападающий «Крыльев Советов» в интервью нашему изданию после матча с ЦСКА, в котором ему удался дубль, признался, что из мировых звезд ему интересен только Златан Ибрагимович. И надо же такому случиться, что во втором туре Соболев исполнил трюк, который сделал бы честь легендарному шведу. Подстроившись под верховую подачу с фланга, 22-летний нападающий эффектно пробил в падении через себя – и по праву возглавил гонку лучших бомбардиров РПЛ.

ТРЕХХОДОВКА ВЫХОДНЫХ

Никола ВЛАШИЧ – Федор ЧАЛОВ – Арнор СИГУРДССОН

Хорватский полузащитник ЦСКА открыл счет в матче с «Оренбургом» после невероятного сольного ускорения. Но настоящий шедевр он с партнерами по нападению армейцев исполнил чуть позже. Победная комбинация была разыграна на раз-два-три. Влашич классно пропустил мяч на Чалова, тот, в стиле Пеле, черпачком навесил по диагонали на Сигурдссона, а исландец смачно с лета расстрелял ближнюю девятку. Вместе с «ВЭБ Ареной» аплодировала вся Россия!

СПАСЕНИЕ ВЫХОДНЫХ

Игорь АКИНФЕЕВ

Голы Влашича и Сигурдссона могли и не принести в копилку ЦСКА заслуженные три очка, если бы не суперсейв, совершенный вратарем армейцев на исходе компенсированного времени. Непостижимо, как Акинфеев успел выставить руку под удар Джордже Деспотовича в упор головой и перевести мяч на угловой. Этот момент был сродни акинфеевской «ноге Бога» из послематчевой серии пенальти против испанцев. Жаль, что «руку Бога» уже запатентовал Диего Марадона…

КАМБЭК ВЫХОДНЫХ

«КРАСНОДАР»

Второй тур изобиловал лихими сценариями, но самый невероятный случился в Уфе, где одноименный клуб потерпел поражение, ведя к перерыву со счетом 0:2. Начало краснодарскому камбэку положил феноменальный финт Юнеса Намли на лицевой и его же гол. Затем сумасшедшим ударом отличился другой летний «джокер» команды Тонни Вилена. Ну а довершил уфимскую трагедию автогол Джемала Табидзе после прострела Кристиана Рамиреса.

ПРОВОКАЦИЯ ВЫХОДНЫХ

Александр ГРИГОРЯН

Главный тренер «Тамбова» удивил всех, появившись в телевизионной студии поздно вечером в субботу для обсуждения матча «Ростов» – «Спартак». Дело в том, что менее чем через сутки его команде предстояла игра в Москве против «Локомотива». И Григорян не мог не понимать, что его действия вызовут неоднозначную реакцию. Сказался ли поход тренера на ТВ на клубе – дебютанте РПЛ, нам неизвестно, но в воскресенье «Тамбов» проиграл «Локо», открыв счет на 6-й минуте и пропустив дважды еще до перерыва.

КАРТОЧКА ВЫХОДНЫХ

Юрий СЕМИН

Главные тренеры не так уж редко удаляются за споры с арбитрами, но в матче «Локомотив» - «Тамбов» произошло гораздо более редкое событие. Судья Станислав Васильев из Ижевска решил показать Семину желтую карточку. Видимо, сработал авторитет 72-летнего наставника.