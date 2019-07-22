Андрей Тихонов: Бить людей на футболе – это дикость - Советский спорт
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22 июля 2019 12:08ФутболАртамонов Антон

Андрей Тихонов: Бить людей на футболе – это дикость

Символ и капитан «Спартака» 90-х прокомментировал самые обсуждаемые моменты ничейного матча в Ростове-на-Дону.

«ДАВАЙТЕ ДОЖДЕМСЯ VAR НА ВСЕХ МАТЧАХ»

– Валерий Карпин после матча сказал, что «Ростов» вовсе не спасся в концовке, а должен был побеждать. Согласитесь?
– Пожалуй, да. Если брать моменты, которые имел в первом тайме тот же Алексей Ионов, то ростовчане должны были забивать больше. Поэтому поддержу Карпина.

– Забавно, что он всегда подчеркивает: матчи со «Спартаком» ничем для него не выделяются…
– То, что тренер говорит на публике – его личное дело. Какие-то моменты вообще не стоит обсуждать с прессой. Конечно, у него долгая история взаимоотношений со «Спартаком», и происходившее не может не накладывать отпечаток. Когда всем все очевидно, смысл обращать внимание на сказанное в интервью?

– Есть какое-то объяснение, почему «Спартак» так неудачно играет на Дону?
– Обсуждать неудачную серию – это для прессы. Каждый матч – частный случай, в Ростове проигрывал и Унаи Эмери, и Массимо Каррера, теперь вот Олег Кононов не победил. Ситуации разные, поэтому не вижу повода для каких-то выводов.

– Спорное судейство матчей «Спартака» выходит за пределы обсуждений прессы и болельщиков…
– Нам обещали VAR на всех матчах этого сезона. Давайте этого просто дождемся. А пока видеповторов нет, все остается по-старому: ошибки, как были, так и будут. Пенальти, удаления, моменты на вторую желтую – решения станут понятнее, когда появится VAR.

«БАКАЕВ ВРЯД ЛИ СТАНЕТ ВОЖАКОМ «СПАРТАКА» В ЭТОМ СЕЗОНЕ»

– Как относится к словам Кононова: «Если бы не судейские скандалы, выиграли бы оба матча»?
– Он так сказал? Странно, ведь спорных моментов, которые могли трактовать и не в пользу «Спартака», хватало. Что сейчас в Ростове, что в первом туре с «Сочи». Вообще, эмоции и мысли тренера сразу после матча, до того, как проведен подробный анализ, не всегда получается контролировать. Этим и объясняю слова Кононова.

– Полузащитник «Сочи» Никита Бурмистров сказал, что без Фернандо «Спартак» – команда уровня второй восьмерки и совсем не гранд. Это тоже эмоции?
– Чтобы ставить такие оценки, игрок должен заслужить на это право и что-то из себя представлять. Что в своей жизни выигрывал Бурмистров?.. Не ему судить, кто гранд или не гранд.

– Зелимхан Бакаев готов к роли лидера «Спартака»?
– Настоящим вожаком конкретно в этом сезоне он вряд ли сможет стать. В матче с «Сочи» его вообще не было видно, с «Ростовом» он более-менее сыграл… Такая нестабильность – издержки молодости. Интересно посмотреть, как у Бакаева сложится дальше. Быть лидером в Туле и основным в «Спартаке» все-таки разные вещи.

– ОМОН, дубинки, электрошокеры в Ростове-на-Дону… Ваше мнение о событиях после матча?
– Это какое-то издевательство над людьми. Все-таки мы живем в другое время, и произошедшее в Ростове для меня просто нонсенс. Уж сейчас-то точно есть возможность находить компромисс и не доводить все до дубинок. Что такие случаи по-прежнему случаются – для меня просто дико. Лига должна принять все возможные меры, чтобы подобное в принципе исключить из нашего футбола. Когда несколько тысяч человек приезжает в другой город, очевидно, что невозможно сделать поведение фанатов идеальным для полиции. Но к людям все равно надо относиться как к людям.

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