Дмитрий Хохлов: Решать исход игры надо было еще в первом тайме - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 июля 2019 22:30ФутболМощенко Захар

Дмитрий Хохлов: Решать исход игры надо было еще в первом тайме

Главный тренер московского «Динамо» после домашнего поражения (0:1) от «Рубина» первым делом принес извинения болельщикам бело-голубых.

– Сразу хочу извиниться перед болельщиками за такой результат и перед всеми людьми, которые пришли сегодня на стадион, – заявил Хохлов. – Такую игру оценивать очень сложно, поэтому давайте сразу перейдем к вопросам.

– Чем объяснить, что «Динамо» неплохо играет, создает моменты, но не забивает? Не везет?
– Это не невезение – это мастерство. Сколько бы моментов мы ни создавали, но если не можем их реализовать, то это – нехватка мастерства. От матча к матчу ничего не меняется. Решать исход игры надо было еще в первом тайме.

– В прошлом туре в гостях с «Арсеналом» тот же Мигел Кардозу сумел забить из куда более сложной позиции. Значит, мастерство есть. А с «Рубином» португалец не реализовал выход один на один – может, все-таки невезение?
– Если Кардозу выход один на один не реализует, если Юсупов не забивает с семи метров – что это, как это объяснить? Повторюсь, дело не в невезении.

– Почему в первом тайме ваша команда успешно использовала высокий прессинг, а после перерыва дала сопернику большую свободу?
– Мы не собирались во втором тайме отказываться от прессинга, но не все получалось.

d0401a9fabba93460eb100e4d7c6ee555a469b8f1637e020273536

– Чем объяснить, что до перерыва «Динамо» создало много моментов, а во второй половине встречи – почти ничего?
– «Рубин» в конце первого тайма остался в меньшинстве, перестроился и «сел» очень глубоко. Чтобы в таких условиях создавать моменты, нужны индивидуальные действия нападающих. Нужен обыгрыш, нужны нестандартные решения. Этого у нас не было.

– Как объясните произведенные замены по ходу матча?
– Грулев слабо провел первый тайм, поэтому в перерыве заменили на Шейдаева. Паршивлюк сам попросил замену – он только набирает кондиции. Панченко был нужен, чтобы больше контролировать мяч в большинстве.

– Как оцените игру Шарля Каборе, который провел первый матч за «Динамо»?
– Он сыграл достаточно хорошо.

– Каково состояние здоровья Владимира Рыкова? Есть ли вероятность, что он уйдет в другую команду?
– Состояние постепенно улучшается. Речи о его уходе не идет.

– В следующем матче с «Уралом» как будете решать вопрос с нападающим? Ожидается ли появление в команде нового форварда?
– Мы его ждем.

– Что происходило в раздевалке после финального свистка?
– Не буду рассказывать. Разговор был жесткий.

14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
18/07 12:00Хоккей
Затыкать тренерам рот – чудовищная ошибка. Мнение СлавинаВ нашей традиционной рубрике «Советский спор» обсуждается тема запрета критики судей со стороны представителей клубов.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд КХЛ в Москве – не лучшая идея. Его нужно отдать регионамЭто рубрика «Советский спор», и сегодня авторы спорят на тему – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
20/07 11:00Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
21/07 18:30Футбол
Шедевр Эдера и карточка Семина. «Локомотив» обыграл «Тамбов»«Локомотив» добился победы над «Тамбовом» в домашнем матче 2-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
16/07 12:30Хоккей
Боб и Василевский – лучшие вратари планеты. Так решила НХЛВ топ-10 лучших голкиперов НХЛ двое россиян.
21/07 22:15Футбол
Эдер и Игнатьев приносят «Локо» победу. Видео всех голов 2-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 2-го тура чемпионата России.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
17/07 17:00Хоккей
Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубыАртем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
17/07 12:00Хоккей
Боченски завершил карьеру. Он стал легендой КХЛКанадец уходит из спорта во второй раз.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
21/07 17:00Футбол
Роналду забил и пропустил с центра поляКриштиану Роналду провел свой первый матч под руководством нового главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри – в рамках Международного кубка чемпионов.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
21/07 08:30Футбол
Плохой хороший «Спартак». Колонка Юрия ЦыбаневаТелеголоса в этот раз правду вещали, матч «Ростов» - «Спартак» в самом деле был вполне приятен для просмотра.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
Новости
23:07 Футбол Думбия может вернуться в Россию
22:53 Фехтование Российские шпажистки стали серебряными призерами чемпионата мира
22:39 Футбол Алексей Миранчук: Второй тайм матча с «Тамбовом» можно вычеркнуть из карьеры
22:33 Футбол Азмун отпраздновал гол в ворота «Сочи» жестом Дзюбы
22:26 Футбол Александр Григорян: Для нас даже хорошо, что мы играем с топами
22:15 Футбол Дмитрий Хохлов: Еще в первом тайме можно было решать исход игры
22:10 Футбол Франция и Ирландия вышли в плей-офф юношеского ЧЕ
22:07 Футбол Владислав Игнатьев: Играл на солнечной стороне, там было жарко вдвойне
21:49 Футбол Дмитрий Парфенов: С организованным «Ахматом» ребята неплохо делали то, о чем просили на установке
21:39 Футбол Рашид Рахимов: Гол в раздевалку сломал нашу игру
21:31 Футбол Подберезкин был признан лучшим игроком матча «Динамо» – «Рубин»
21:09 Футбол Александр Бубнов: Победа «Зенита» над «Сочи» будет непростой
21:02 Футбол «Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»
20:45 Футбол Александр Григорян: Посмотрю, как «Локомотив» будет себя вести, когда поведет в счете в Лиге чемпион
20:33 Футбол «Сочи» – «Зенит». Стартовые составы
20:15 Футбол «Фратрия»: Очевидно, что хулиганы на футболе – это не болельщики, а те, кто избивает людей
20:04 Волейбол Россиянки выиграли бронзу чемпионата Европы
19:57 Футбол Юрий Семин: Моя желтая карточка? Все по делу
19:53 Футбол «Динамо» – «Рубин». Казанцы остались в меньшинстве в первом тайме
19:50 Футбол Юрий Семин: Игнатьеву без разницы, где играть
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика