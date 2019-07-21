Дмитрий Хохлов: Решать исход игры надо было еще в первом тайме

– Сразу хочу извиниться перед болельщиками за такой результат и перед всеми людьми, которые пришли сегодня на стадион, – заявил Хохлов. – Такую игру оценивать очень сложно, поэтому давайте сразу перейдем к вопросам.

– Чем объяснить, что «Динамо» неплохо играет, создает моменты, но не забивает? Не везет?

– Это не невезение – это мастерство. Сколько бы моментов мы ни создавали, но если не можем их реализовать, то это – нехватка мастерства. От матча к матчу ничего не меняется. Решать исход игры надо было еще в первом тайме.

– В прошлом туре в гостях с «Арсеналом» тот же Мигел Кардозу сумел забить из куда более сложной позиции. Значит, мастерство есть. А с «Рубином» португалец не реализовал выход один на один – может, все-таки невезение?

– Если Кардозу выход один на один не реализует, если Юсупов не забивает с семи метров – что это, как это объяснить? Повторюсь, дело не в невезении.

– Почему в первом тайме ваша команда успешно использовала высокий прессинг, а после перерыва дала сопернику большую свободу?

– Мы не собирались во втором тайме отказываться от прессинга, но не все получалось.

– Чем объяснить, что до перерыва «Динамо» создало много моментов, а во второй половине встречи – почти ничего?

– «Рубин» в конце первого тайма остался в меньшинстве, перестроился и «сел» очень глубоко. Чтобы в таких условиях создавать моменты, нужны индивидуальные действия нападающих. Нужен обыгрыш, нужны нестандартные решения. Этого у нас не было.

– Как объясните произведенные замены по ходу матча?

– Грулев слабо провел первый тайм, поэтому в перерыве заменили на Шейдаева. Паршивлюк сам попросил замену – он только набирает кондиции. Панченко был нужен, чтобы больше контролировать мяч в большинстве.

– Как оцените игру Шарля Каборе, который провел первый матч за «Динамо»?

– Он сыграл достаточно хорошо.

– Каково состояние здоровья Владимира Рыкова? Есть ли вероятность, что он уйдет в другую команду?

– Состояние постепенно улучшается. Речи о его уходе не идет.

– В следующем матче с «Уралом» как будете решать вопрос с нападающим? Ожидается ли появление в команде нового форварда?

– Мы его ждем.

– Что происходило в раздевалке после финального свистка?

– Не буду рассказывать. Разговор был жесткий.