Евгений Ловчев: Бойцы Росгвардии должны быть стражами порядка, а не мстителями - Советский спорт
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22 июля 2019 18:30Футбол

Евгений Ловчев: Бойцы Росгвардии должны быть стражами порядка, а не мстителями

Обозреватель «Советского спорта» объясняет высокую результативность на старте сезона РПЛ, хвалит Александра Григоряна и критикует действия бойцов Росгвардии в Ростове-на-Дону.

«Уфа» – «Краснодар» – 2:3

«Порту» опытнее и лучше укомплектован, чем краснодарцы

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Мало кто ожидал, что с первых туров чемпионат России возьмет такую высокую планку результативности. Даже комментаторы перед некоторыми матчами готовят нас к тому, что много раз жарко, значит, обилия голов не будет. Но происходит наоборот. Может быть, жара нагрела футболистам мозги и отключила какие-то стоп-сигналы.

Такое впечатление, что команды, находившиеся в прошлом сезоне в нижней части турнирной таблицы и по большей части действовавшие от обороны, решили не испытывать судьбу и с первых туров искать счастья у чужих ворот. Играют роль и классные стадионы, и заполняющие трибуны зрители, но в первую очередь это результат работы тренеров. В результате пятерка более укоплектованных лидеров столкнулась с тем, с чем не доводилось в прошлом году. Низшие команды еще не прибиты психологически. Отсюда поражение ЦСКА в Самаре в первом туре (0:2), ничья «Локо» с «Рубином» (1:1), натужная победа «Спартака» над собранным за четыре дня «Сочи» (1:0) и так далее. Все команды в первых турах дали бой.

Отсюда же и почти голливудские повороты сюжета. «Уфа» после первого тайма обыгрывала «Краснодар» со счетом 2:0, но не смогла удержать даже ничью. Причина в том, что у «горожан» выстроенная игра. Гости до последнего гнули свою линию и сумели спастись. Это, кстати, не первый случай, когда они одерживают волевые победы. Потому что команда хорошо укомплектована, имеет четкий игровой рисунок и чувствует свою силу.

Обращает на себя внимание тот факт, что в основе вышел только один воспитанник Матвей Сафонов, но это объяснимо – сегодня в приоритете уже не столько воспитание кадров, сколько высокий результат. После успехов прошлых лет никто не хочет уступать позиции. Никто никого за уши тянуть не будет. Все теперь зависит от самих ребят – Ивана Игнатьева, Магомеда-Шапи Сулейманова и других. Они должны самостоятельно выдерживать конкуренцию.

В понедельник стало известно, что в Лиге чемпионов «Краснодару» играть с «Порту». Соперник «быкам» достался очень сложный. Понятно, что фаворитом будут обладающие более квалифицированным составом португальцы, уже давно играющие в Лиге чемпионов и не раз выходившие в плей-офф турнира. Шанс команды Мурада Мусаева в том, что у них есть возможность через РПЛ набрать к очной встрече форму, новички успеют адаптироваться к командной игре.

ЦСКА – «Оренбург» – 2:1

Чалов в роли распасовщика заставляет взглянуть на себя по-новому

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Армейцы имели полнейшее преимущество и, хотя еле-еле отскочили от ничьей благодаря великолепному спасению Игоря Акинфеева, были намного ближе к победе. Однако стоит отметить, что гости не сдались на милость победителю, и когда игроки ЦСКА уверовали в победу, едва их ее не лишили.

В прошлом сезоне я отказывался видеть в Федоре Чалове кого-то кроме завершителя атак, но в этом году он заставляет взглянуть на себя под другим углом. Весной он отметился тремя голевыми передачами, а в игре с «Оренбургом» блестяще ассистировал Арнору Сигурдссону. Звание лучшего бомбардира дало ему уверенность в своих силах и возможность развиваться. Он уже участвует в комбинациях. Но когда о нем говорят, как о потенциальном игроке «Реала», это все еще вызывает смех. Надо прекратить дурить народ. Помните, как агент Денис Лахтер рассказывал, что его клиента Ивана Соловьева хочет «Манчестер Юнайтед»? И где он сейчас, этот Соловьев?

В обоих голах принял участие Никола Влашич, но для нас это не новость. Он уже прошел испытание молодого игрока вторым сезоном и нашел свою команду, в которой находится на своем месте. ЦСКА правильно сделал, что его приобрел. Уверен, они продадут его потом намного дороже.

«Ростов» – «Спартак» – 2:2

Красно-белые потерял царскую походку

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«Спартак» был лучше, чем в первом туре. Все говорят, что москвичам не хватило силенок на концовку, но я спрашиваю – кому не хватило? Александру Ташаеву и Георгию Мелкадзе, вышедшим на замену? Поэтому они встали в своей штрафной и только теряли мячи? Причина слабой игры в концовке – в психологии. «Спартак» потерял уверенность в своих силах и, я бы сказал, царскую походку.

Поэтому Луис Адриано, который должен был ждать передачи в центре поля, вместе со всеми отбивался в своей штрафной. Красно-белые в последние годы столько пропустили на последних минутах, что стали этого бояться. Прижались и опять пропустили. Олег Кононов должен был отогнать Адриано в центральную зону, а он молча наблюдал с бровки.

При этом не согласен с теми, кто говорит, что Кононов ошибся с заменами. Он менял уставших игроков на свежих в расчете на то, что последние будут проводить контратаки и заставлять соперника защищаться. Он же не знал, что эти двое будут только терять мячи. А если тренеру некем усилить игру по ходу матча, это значит, что «Спартак» плохо укомплектован.

Что до жалоб Александра Гацкана на судейство, то он жаловаться вообще не имеет права. Все соперники, игравшие против него, имеют на ногах отметки его шипов. И Валерий Карпин туда же попер. Кто мешал им забивать? Было несколько моментов, когда мячи пролетали мимо ворот, и судьи тут ни при чем.

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А после матча случился скандал с атакой правоохранителей на болельщиков гостей. Все знают, что болельщики «Спартака» не ангелы, но дубасить их дубинками – это безобразие. Если Росгвардия имеет в названии слово «гвардия», то и вести себя надо соответствующе, а не как люди, которым все дозволено. Они же стражи порядка, а не мстители. Поэтому я категорически против таких инцидентов.

«Динамо» – «Рубин» – 0:1

При Бердыеве казанцы только стояли бы в штрафной

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«Динамо» в этом году нормальное и в этом матче не заслуживало поражения. Игроки просто не знали, как распорядиться большинством – такое на тренировках не отрабатывается. Реализуй Мигел Кардозу хотя бы один из своих убойных моментов, игра сложилась бы иначе. По итогам сезона бело-голубые будут как минимум в середине турнирной таблицы, и все же с нападением им надо что-то решать.

И все же в первую очередь надо говорить о «Рубине». При Курбане Бердыеве команда только стояла бы в своей штрафной, а при Романе Шаронове ее стиль меняется. Появилось совершенно другое качество. Видно, что парням в кайф играть в такой футбол. Сегодняшний «Рубин» мне нравится тем, как играет в футбол.

«Локомотив» – «Тамбов» – 2:1

Григорян повел себя порядочно, когда пришел на ТВ за день до матча

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Многих возмутило, что Александр Григорян за день до матча пришел на ТВ. Я сам был на том эфире и первое, что ему сказал: «Ты что тут делаешь?». Он сказал очень правильную вещь: «Когда у меня были сложные времена, телевидение меня позвало и дало мне работу, поэтому, когда они попросили, а я находился в Москве, не мог им отказать».

В конце концов, сейчас он в Тамбове, а завтра его там может не быть. Считаю, что он повел себя очень порядочно. Это ведь произошло в свободное от тренировок время, поэтому ущерба команде он не нанес. «Тамбов» был очень хорошо настроен на игру, не боялся, открыл счет и вообще смотрелся вполне прилично. Это дорогого стоит.

«Крылья Советов» – «Арсенал» – 2:3

Пример Соболева доказывает, что таланты надо искать в регионах

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Мой друг Александр Градский после голов Александра Соболева в первом туре сказал мне: «Передай руководству «Спартака», что надо срочно брать этого парня, пока он еще не так дорого стоит». Узнав, что он из Барнаула, я начал осознавать, что футбол потихоньку уходит из больших городов – Москвы и Петербурга – с точки зрения увлеченности молодежи и их подготовки. Посмотрите на сборную России: Федор Кудряшов из Братска, Юрий Газинский из Комсомольска-на-Амуре, Александр Головин вообще из 20-тысячного Калтана. Это доказывает, что таланты надо искать в регионах.

Говорят, что Соболев по типажу похож на Артема Дзюбу. Наверное, по складу нечто общее между ними есть. Гол «Арсеналу» через себя показывает, что, несмотря на высокий рост, у Соболева все в порядке с координацией. Но пока это не значит, что он вырастет в большущего мастера. Ему еще предстоит работать над собой.

«Урал» – «Ахмат» – 3:0

После такого старта к уральцам станут относиться иначе

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Стоит отметить работы Дмитрия Парфенова, чей «Урал» в двух турах набрал шесть очков и забил столько же мячей. Я этой крупной победы не ожидал, у Рашида Рахимова всегда очень выстроенная игра и боевая команда. Собственно, до гола Владимира Ильина игра была равной, а во втором тайме грозненцы развалились. Пусть екатеринбуржцы и не будут бороться за чемпионство, после такого старта к ним будут относиться совершенно иначе.

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