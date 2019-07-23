Андрей Панюков: Цель «Урала» – еврокубки - Советский спорт
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23 июля 2019 22:19ФутболГригорьевская Юлия

Андрей Панюков: Цель «Урала» – еврокубки

24-летний нападающий клуба-лидера премьер-лиги после двух туров рассказал об удачном старте «Урала» в чемпионате и предстоящем в пятницу матче против «Динамо».

«НЕ ИГРАЕМ В «БЕЙ-БЕГИ», А ДУМАЕМ НА ПОЛЕ»

– У «Урала» шесть очков из шести. Разность мячей – 6:2. Даже «Зенит» остался позади. Как удалось так успешно стартовать?
– Мы для этого и работали на сборах. Считаю, взяли свои очки, забили свои голы. Пока все складывается, слава богу, удачно. Но понятно, делать выводы рановато. Вот сыграем с лидерами – ЦСКА, «Зенитом», тогда и заглянем в таблицу.

– Но вы понимаете потенциал команды? Это борьба за какие места?
– Наша цель – попасть в Лигу Европы. Считаю, «Урал» к этому готов и по составу, и по игре. И у нас есть огромное желание показать такой результат.

– При этом вы демонстрируете очень зрелищную игру.
– Да мы и в прошлом году так играли, просто свои очки не набирали. При Дмитрии Парфенове мы нацелены исключительно на атаку, стараемся держать мяч, не играть в «бей-беги», а думать на поле. Мне в таком футболе очень комфортно.

– В прошлом чемпионате «Урал» пропускал мячи в 28 из 30 туров. Сейчас дела в обороне вроде бы наладились. Победа 3:0 над «Ахматом» – доказательство.
– А до этого было 3:2 с «Уфой». Опять же, по двум турам судить сложно… Но знаете, меня устроит, если мы будем пять пропускать и при этом шесть забивать. Нормальный расклад. Главное – всегда забивать на один больше соперника.

«СЛУХИ О ХОХЛОВЕ НА НАС НЕ ВЛИЯЮТ»

– В третьем туре вам играть в Москве с «Динамо». Видели матчи бело-голубых?
– Да. Игру с «Рубином» удалось посмотреть. «Динамо» показало очень неважный футбол. Шестьдесят минут команда играла в большинстве, столько моментов создала, а в итоге привезла мяч в свои ворота на девяносто третьей минуте. Впрочем, это не значит, что с нами динамовцы будут так же играть. Матч на матч не приходится.

– Вы же начинали профессиональную карьеру именно в «Динамо». Пересекались там с Дмитрием Хохловым?
– Конечно! Он тогда был тренером дубля, а я находился между дублем и основой. Мне очень нравилось с ним работать. Хохлов – требовательный тренер, как, впрочем, и любой другой.

– Говорят, если «Динамо» проиграет «Уралу», то Хохлова снимут и заменят на Курбана Бердыева. Как относитесь к этим разговорам?
– Да, я тоже читал об этом. Значит, что-то назревает. Но какой смысл комментировать слухи? Я же не в «Динамо» сейчас играю. Это их дела. Кого хотят, того пусть и ставят. На настрой «Урала» это точно не повлияет.

«БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВИЛОСЬ ВО ФРАНЦИИ»

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– На юношеском уровне вы поиграли не только за «Динамо», но и за другие московские команды, кроме ЦСКА. Как так получилось?
– Жизнь потрепала, погоняла (смеется). Где мне больше понравилось? Да в каждой команде были свои плюсы, от каждого тренера что-то почерпнул. Но я в любом случае останусь воспитанником «Динамо», которое дало мне путь в большой футбол.

– То есть для вас предстоящий в пятницу матч будет принципиальным?
– Не то чтобы принципиальным… Просто очень хочется сыграть на новой арене бело-голубых. Когда я еще был в академии «Динамо», на этом поле росли камыши (смеется). Интересно посмотреть, как стадион теперь выглядит, опробовать газон.

– Еще вы успели поиграть за границей. Где больше всего понравилось?
– Во Франции. Там атакующий футбол, который мне подходит. Все команды играют открыто. Сами созидают и соперникам дают. Когда я туда приехал, мне было всего двадцать лет. Очень хороший опыт. Сыграл в чемпионате Франции больше двадцати матчей. Это сто процентов лучше, чем ФНЛ.

– Почему не удалось задержаться в «Аяччо»?
– Варианты были, но у клуба возникли финансовые трудности – и французы не смогли выкупить мой контракт.

– Успели выучить французский?
– В контракте изучение языка было прописано. Шестьдесят часов отзанимался с репетитором. К концу сезона через общение с партнерами по команде неплохо освоил французский. Понимал почти все. Вот говорить было сложновато.

«У «КРАСНОДАРА» С «ПОРТУ» РАВНЫЕ ШАНСЫ»

– Еще до Франции вас и в Литву забросило. Помните, как забили четыре мяча в дебютном матч за «Атлантас»?
– Литовский чемпионат – не самый сильный, но команды доходят до четвертой стадии квалификации Лиги Европы, а это серьезный уровень. Примерно как ФНЛ. Правда, конкретно в той игре у нас действительно был слабенький соперник. Мы победили 5:1, я забил все моменты.

– А что дал вам непродолжительный португальский опыт после Франции?
– Константин Сарсания (ныне покойный футбольный агент. – Прим. ред.) занимался этими вопросами. У нас было так принято: он говорил, куда ехать, и я туда ехал. Мне было главное играть. А всем остальным занимался он. Я полностью доверял Сарсании.

– И как вам вторая португальская лига?
– Не понравилось. Слава богу, я там быстро отстрелялся.

– Почему?
– Да мне и Португалия, как страна, не очень. Язык, например. Спустя несколько месяцев уехал из «Браги» по своей инициативе. Вторая португальская лига – копия ФНЛ.

– Зато какой климат – курорт!
– (Смеется.) Ну, если ехать туда отдыхать, то, конечно, курорт. А я футболом занимаюсь.

– Что, как эксперт по португальскому футболу, думаете о шансах «Краснодара» пройти «Порту» в квалификации Лиги чемпионов?
– «Краснодар» – очень хорошая команда. И летом прилично усилилась. Против основного состава «Порту» я никогда не играл, а вот вторую команду мы победили 2:1. Как, кстати, и резервистов «Бенфики». Мне кажется, «Краснодар» способен пройти этот барьер. Шансы примерно равные. Не согласен с теми, кто говорит, что «Порту» на две или даже три головы сильнее.

«НАДЕЮСЬ ЕЩЕ ВЕРНУТЬСЯ В ПИТЕР»

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– Вернемся к вашей карьере. Как оцениваете зенитовский период?
– Я изначально знал, что еду в «Зенит-2». И не понимаю, почему все этому удивлялись. Неужели кто-то думал, что из Литвы меня сразу возьмут в основу питерцев? Да, тогда спортивным директором клуба был Сарсания. Но это ничего не меняло. Я планировал попытать счастья во второй команде. Так и получилось. Мог уйти уже через полгода, но все затянулось на сезон.

– В Россию возвращались без сожаления? Может, планировали строить зарубежную карьеру?
– Я уже сказал: главное для меня – играть. Не важно, где. Хотя… С возрастом уже, конечно, важно (смеется). Но главное – выходить на поле.

– Именно ради практики уходили из «Зенита» в «Урал»?
– Конечно. Но надеюсь еще вернуться в Питер. А там видно будет.

– «Урал» последний год приковывает внимание. Весной был финал Кубка России, теперь такой роскошный старт в РПЛ. Посещают мысли о сборной?
– Мы всего лишь два матча провели. О чем речь? (Смеется). Вот хлопнули бы ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», тогда бы и задумался о сборной.

– Президент «Урала» Григорий Иванов остается, пожалуй, единственным противником введения в РПЛ системы VAR. Вы с ним солидарны?
– Да. Все-таки VAR забирает какую-то изюминку футбола. Особенно – в России. У нас так много спорных моментов, и в этом есть особая прелесть игры. Судьи же тоже люди – и они ошибаются, как футболисты. А при наличии VAR вообще непонятно, зачем нужны арбитры.

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