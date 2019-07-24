Раз в пять лет и палка стреляет? Почему сезон в РПЛ порадовал обилием голов - Советский спорт
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24 июля 2019 08:00ФутболМощенко Захар

Раз в пять лет и палка стреляет? Почему сезон в РПЛ порадовал обилием голов

Премьер-лига радует на старте нового сезона не только посещаемостью, но и результативностью: в 16 матчах двух первых туров забито 45 мячей (2,8 гола в среднем за игру).

Разбираемся, что стало причиной этой феерии, и осторожно надеемся, что дождемся продолжения банкета в следующих турах.

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«АВТОБУСНЫЙ» ВЕКТОР МЕНЯЕТСЯ НА ОСТРОАТАКУЮЩИЙ?

Сразу отметим, что нынешний показатель результативности – третий за те семь лет, что прошли после перехода нашего футбола на систему «осень – весна». Больше российские клубы совместными усилиями в двух стартовых турах забивали лишь в сезоне-2013/14 (48 мячей) и спустя год (58).

Сразу отметаем такие объяснения, как «раз в пять лет и палка стреляет» – потому что за этот срок подобных «выстрелов» уже случилось больше одного. Можно было бы поискать закономерность в том, что проявлению снайперских качеств у игроков российских клубов способствуют комфортные погодные условия и идеальное состояние полей (по сравнению с тем, что было во времена, когда чемпионат начинался на промерзших мартовских «огородах»).

Но и здесь выходит неувязочка: а почему тогда летом 2016 года все наши команды с натугой родили лишь 24 гола в 16 стартовых матчах (в среднем – полтора за игру), а год назад, после волшебного для российских болельщиков чемпионата мира – и вовсе жалкие 22? Хотели вернуть своих поклонников на грешную землю суровым отечественным чемпионатом?

Нет, заниматься поиском неких закономерностей в российском футболе, особенно в том, что касается результативности, – занятие неблагодарное и, скорее всего, бессмысленное. Поэтому попробуем выяснить причины всплеска бомбардирского энтузиазма конкретно в текущем сезоне.

Первое, что бросается в глаза – весьма приличные цифры в графе «забитые мячи» у тех команд, от которых этого, скажем прямо, не ждали. По четыре раза в двух матчах огорчили соперников «Уфа», «Крылья Советов», «Ростов» (сюда же добавим более «веселый» уже по прошлому сезону «Арсенал») – такой же показатель у действующего чемпиона «Зенита» и больше, чем у остальных представителей топ-5: «Локомотива», «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА.

Далеко идущие выводы делать после двух туров, разумеется, рано, но робким росткам надежды дадим шанс взойти: неужели в РПЛ действительно начинается ментально-тактическая революция, в результате которой «автобусный» вектор развития нашего элитного дивизиона сменится остроатакующим?

В этой связи жаль, конечно, что прежде очень ориентированная на оборону «Уфа» не конвертировала хотя бы в одно набранное очко четыре своих гола, проиграв оба матча со счетом 2:3 (причем во втором случае – с «Краснодаром» – упустив преимущество в эти самые два мяча, что особенно обидно). Как бы, обжегшись на этом «убежавшем в атаку молоке», подопечные Вадима Евсеева не принялись дуть на оборонительный ров с водой, вновь спрятавшись за ним и поднимая этим «дутьем» волны, мешающие забить сопернику.

КАЗАНСКИЙ ПРИНЦИП «ОТКРЫТОГО ЗАБРАЛА» И ДОЗРЕВШИЕ «ШМЕЛИ»

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Говоря об изменении игровой философии клубов в начавшемся сезоне РПЛ, нельзя отдельно не упомянуть «Рубин». Казанцы забили в стартовых турах лишь два мяча – не много и не мало, но, во-первых, это было сделано в выездных встречах в Москве, где всегда забивать непросто, а во-вторах, как же преобразилась игра команды при Романе Шаронове! С вице-чемпионом страны «Локомотивом» «Рубин» играл без малейшего пиетета и вполне заслужил ничью, а у «Динамо» гости из столицы Татарстана и вовсе вырвали победу в компенсированное время, почти час играя в меньшинстве. Если подопечные Шаронова и дальше будут следовать принципу «открытого забрала» в каждом матче, то наш чемпионат получит еще одну интересную, симпатичную – и результативную! – команду, а сам наставник быстренько избавится от приставки «и.о.» перед названием своей должности.

Вернемся, однако, к цифири. Лидером по забитым мячам после двух проведенных встреч стал «Урал». Голов у «оранжевых» шесть – по три в ворота «Уфы» и «Ахмата». Не Бог весть какие соперники, к тому же оба поединка волею календаря подопечные Дмитрия Парфенова провели дома. Но не только поэтому уральцы отметились обильной результативностью. Очевидно, что команда еще в прошлом сезоне созрела для серьезного шага вперед. Что, собственно, и подтвердил ее выход в финал Кубка России. Между прочим, уже второй за последние три года.

Не станем утверждать, что сейчас «шмели» готовы включиться в борьбу за призовые места и путевки в Лигу чемпионов. Но закрепиться на уровне «Арсенала», готовящегося дебютировать в Лиге Европы, уральцам вполне по силам. Команде в целом удалось сохранить состав, а наличие в передней линии таких персонажей, как Андрей Панюков, Эрик Бикфалви, Отман Эль-Кабир (и даже Павел Погребняк!) позволяет Парфенову строить игру с акцентом на атаку. Да что там говорить, если «опорник» Юрий Бавин уже отметился забитыми мячами в каждом из проведенных матчей!

В ближайшую пятницу «Урал» впервые отравится на выезд – и сразу в столицу, где сыграет с «Динамо». Вот и посмотрим, насколько эффективно будет действовать нападение «оранжевых», оказавшись вдали от родных стен.

«САМАРСКИЙ КРИШТИАНУ» И ГРУЗИНСКАЯ ДИАСПОРА В КАЗАНИ – НОВЫЕ БОМБАРДИРЫ РПЛ?

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До сих пор мы говорили о «командных» причинах увеличения результативности в дебюте нынешнего сезона, но есть же еще и «индивидуальные». Сразу несколько клубов явили на суд публики новых игроков атаки, которые могут стать настоящими звездами РПЛ. Это, в первую очередь, «самарский Криштиану» («Ибрагимович», «Дзюба», «Корниленко» – нужное подчеркнуть) Александр Соболев, возглавивший список бомбардиров с тремя голами один другого краше. В этом же ряду – краснодарский голландец-«дальнобойщик» Тони Вилена, тамбовский нигериец Бенито, забивший в первом туре на «Газпром Арене» и едва не сравнявший счет в Черкизове, румынский новобранец «Арсенала» Александру Тудорие, принесший своей команде три очка в Самаре и призванный сделать залпы «канониров» в Лиге Европы более убойными.

И, конечно же, не забудем про заводную грузинскую диаспору в Казани (Хвича Кварацхелия, Бека Микелтадзе, Зурико Давиташвили), которая придает на глазах преображающейся игре «Рубина» неповторимый национальный колорит. Двое первых из этого трио, кстати, уже по разу отличились в этом чемпионате, принеся команде четыре полновесных очка в московском мини-турне.

Впрочем, давайте пока не будем рисовать совсем уж благостные пейзажи и портреты с участием российских клубов и их отдельных футболистов. Со стартом еврокубковой кампании у участников отборочных раундов («Арсенала», «Краснодара», «Спартака») уже к концу августа могут появиться первые признаки перегруженности матчами, идущими через каждые три-четыре дня, что почти неизбежно скажется на результативности. Кроме того, почти наверняка в чемпионате вскоре образуется группа аутсайдеров, для которых на первый план выйдут не красивая игра и ворох забитых мячей, а сверхнадежная оборона и добытые тяжким трудом на поле очки. Следовательно, с большой вероятностью в матчах этих команд голы тоже регулярно станут попадать в разряд дефицитного товара.

И все же давайте надеяться, что голевое пиршество, участниками которого нас пригласили стать команды РПЛ на старте сезона, не ограничится двумя прошедшими турами чемпионата.

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