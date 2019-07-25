«Спартак» проиграет, или Кто играет в истомную скуку. Колонка Кушанашвили

Паскаль заметил, что, если бы у Клеопатры был другой нос, мировая история пошла бы другим путем.

Что объединит в следующем туре «Спартак» и «Локомотив»?

Оба клуба проиграют, а Гилерме, который, не стоя и 449 лари, выбил из родного клуба ВВП Марокко за последние 449 лет, будет уходить с поля, как он привык и далее будет уходить в ЛЧ, – с выражением «Мир гол и пуст, и я не тот, что прежде. Вот жизнь прошла, а где ее следы?».

Если он стоит таких денег, тогда бурбон – это лимонад «Буратино», Буффон – секс-инструктор, а Потап и Настя войдут в тренерский штаб донецкого «Шахтера».

Во что играл бы «Локо», когда б у него не было Миранчуков, чьих мизинцев не стоит Гилерме?

Ответ: в истомную скуку.

Речь ведь не о том, чтобы Гилерме питался акридами и диким медом, паренек уже столько заработал, что может качественным медом и устрицами накормить всех жителей Уэльса и Бангладеш; дело первее всего во вранье, которое выставило идиотом Кикнадзе.

Человек, показавший себя трехсотпроцентным рвачом, теперь утверждает, что перейти в «Спартак» и в помышлении не было.

Жаль, оказался бы в команде, родственной ему по духу.

Вот тренер этой команды утверждает, что, если бы не судьи (см. начало про нос Клеопатры), евойная команда заработала бы уже шесть очков.

Что тут скажешь? Таких, как Олег К., в Голливуде, где, вестимо, очень ценят фантазеров, титуловали бы MAVERICK – «отбившийся от стада», но там индустрия отторгает их подсознательно и иррационально, словно чувствуя в них чужой ген, хотя сами они, кононовы, полагают, что плоть от плоти самой системы, где – и то правда – самой эффективной защитой считается оголтелое нападение.

Нет, оба колоритных персонажа, выбравших беззастенчивое вранье ключевым методом самосохранения, один из которых в гробу видал «родной дом» без денег, а второй обречен всю жизнь ходить с выражением «сейчас мне плохо, но дальше будет только хуже», в новом туре будут биты.