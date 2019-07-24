Талалаев рвется в премьер-лигу! Его «Химки» забивают по четыре за игру - Советский спорт
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24 июля 2019 22:08ФутболМощенко Захар

Талалаев рвется в премьер-лигу! Его «Химки» забивают по четыре за игру

Квартет лидеров первого дивизиона после четвертого тура распался: «Ротор», «Торпедо» и «Шинник» потеряли очки, и только «Химки» продолжили много забивать и штамповать победы.

САПЕТА «НЕДОЖАРИЛ МЯСО», БАДУ ДЕБЮТИРОВАЛ ЗА КРАСНО-БЕЛЫХ

Тур начался со смены лидера – правда, временной, всего лишь на несколько часов. «Томь», воспользовавшись разницей в четыре часовых пояса с городами Центральной России, свой поединок с одним из аутсайдеров турнира «Авангардом» начала раньше всех. И закончила уверенной победой, благодаря которой обошла на одно очко группу из четырех команд. Куряне сумели продержаться в Томске лишь час игрового времени, после чего пропустили дважды за шесть минут, а когда за четверть часа до конца основного времени остались в меньшинстве, встречу можно было заканчивать досрочно.

Во встрече «Спартака-2» и «Нижнего Новгорода» многие ждали от гостей реабилитации за смазанный старт чемпионата: участник стыковых матчей минувшего сезона в трех турах набрал всего одно очко, дважды проиграв. Однако команда Дмитрия Черышева продолжила буксовать. Уже к началу второго тайма красно-белые вели с преимуществом в два мяча, а волжане безрезультатно пытались хотя бы размочить голкипера москвичей Тимура Акмурзина. Казалось, на 84-й минуте интрига в матче может возродиться – в ворота хозяев был назначен пенальти. Однако полузащитник нижегородцев Александр Сапета, постоянно выражающий на поле свое отношение к любой спартаковской команде характерным жестом (будто бы он переворачивает шампуры, жаря мясо), с «точки» пробил выше перекладины. Мясо так и осталось недожаренным…

В составе «Спартака-2» дебютировал защитник Малкольм Баду, недавно приобретенный у «Вольфсбурга». 22-летний темнокожий защитник с ганскими корнями и немецким паспортом отыграл полный матч и на 53-й минуте заработал желтую карточку. Еще один новичок красно-белых – итальянский голкипер Андреа Романьоли – находился в запасе второй команды «Спартака». А регулярно привлекающийся к играм за основной состав атакующий хавбек Михаил Игнатов вышел на поле в «старте» и был заменен на 65-й минуте.

Но главные интриги тура несли в себе вечерние матчи с участием лидеров. Кто из «четверки первачей» первым допустит осечку и потеряет очки впервые в чемпионате? Пропустит ли «Торпедо» первый мяч в нынешнем сезоне, доведя сухую серию в стартовых турах до 270 минут?

«ТОРПЕДО» ПРОПУСТИЛО НА 304-Й МИНУТЕ, «РОТОР» БИТ В «ЛУЖНИКАХ»

Ответ на последний из этих вопросов был дан уже к концу первого тайма домашнего поединка автозаводцев с «Мордовией». Оформленный за четыре минуты нападающим Иваном Сергеевым дубль несколько расслабил подопечных Сергея Игнашевича, и на 34-й минуте они позволили отличиться Даниле Буранову, который первый в сезоне «разрезал ленточку» на воротах Николая Цыгана. Серия без пропущенных мячей у черно-белых продлилась 303 минуты.

А там где первый – там и второй. За десять минут до конца встречи отправить мяч в ворота «Торпедо» сумел еще один игрок «Мордовии» – Владислав Адаев. И этот гол установил ничейный результат матча – 2:2.

Еще до команды Игнашевича недосчитались очков в этот игровой день футболисты «Шинника». И тоже не смогли выиграть дома. «Армавир» оказался крепким орешком: открыв счет в середине первого тайма, южане позволили ярославцам только забить ответный мяч – и не более того.

Впрочем, ничьи на своем поле – это, как выяснилось, еще не самый худший вариант для представителей лидировавшего квартета. Если не верите – спросите у игроков «Ротора». Волгоградцы в центральном поединке тура играли на одном из полей в «Лужниках» с «Чертаново». И пропустили уже в дебюте встречи. Затем в игре хватало огня: на 33-й минуте поле из-за второго предупреждения покинул защитник хозяев Александр Михайлов, однако волжане так и не сумели использовать численное преимущество. Более того, на 76-й минуте составы снова стали равными, когда подряд две желтые карточки схлопотал форвард гостей Анзор Саная.

В итоге счет так до финального свистка и не изменился, и это поражение отбросило «Ротор» со второго места в таблице на шестое. При этом на пятую строчку взобрались чертановцы, присоединившиеся с десятью набранными очками к «Томи», «Торпедо» и «Шиннику».

А единоличным лидером первенства ФНЛ после четвертого тура стали «Химки». Команда Андрея Талалаева дома разгромила «Енисей», забив по два мяча в каждом тайме. Вообще результативность у подмосковного клуба завидная – 16 голов в четырех матчах! Интересно, кто из соперников химчан первым сумеет найти противоядие против взятого ими на вооружение бразильского принципа: «вы нам забьете, сколько сможете, а мы вам – сколько захотим»? Может, это сделает уже в ближайшее воскресенье разозленный первым поражением в турнире «Ротор»?

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

1

ФНЛ. 4-й тур

ТОМЬ – АВАНГАРД – 2:0 (0:0)
Голы: ЖИТНЕВ, 61 – 1:0. КАЗАНКОВ, 67 – с пенальти – 2:0

СПАРТАК-2 – НИЖНИЙ НОВГОРОД – 2:0 (1:0)
Голы: БАКАЛЮК, 32 – 1:0. РУДЕНКО, 47 – 2:0

КРАСНОДАР-2 – ТЕСТИЛЬЩИК – 1:1 (0:0)
Голы: ГАЙДУКОВ, 67 – 0:1. ТАРАНОВ, 74 – с пенальти – 1:1

НЕФТЕХИМИК – ЛУЧ – 1:1 (0:1)
Голы: ГОРДИЕНКО, 38 – 0:1. Д.МАКАРОВ, 59 – с пенальти – 1:1

ШИННИК – АРМАВИР – 1:1 (1:1)
Голы: КАЛМЫКОВ, 24 – 0:1. ЗИНКОВ, 32 – 1:1

ФАКЕЛ – БАЛТИКА – 1:2 (0:2)
Голы: МАРКИН, 19 – 0:1. АЛЬШИН, 32 – 0:2. О.ДМИТРИЕВ, 46 – 1:2

ТОРПЕДО – МОРДОВИЯ – 2:2 (2:1)
Голы: И.СЕРГЕЕВ, 20 – 1:0; 24 – 2:0. БУРАНОВ, 34 – 2:1. АДАЕВ, 80 – 2:2

ХИМКИ – ЕНИСЕЙ – 4:0 (2:0)
Голы: СКВОРЦОВ, 19 – 1:0. КОРЯН, 25 – 2:0. ФИЛИН, 64 – 3:0. МЕНДЕЛЬ, 88 – 4:0

ЧЕРТАНОВО – РОТОР – 1:0 (1:0)
Гол: Н.ПРУДНИКОВ, 7

ЧАЙКА – СКА-ХАБАРОВСК – 0:2 (0:2)
Голы: И.ОБУХОВ, 9 – 0:1. КАЦАЕВ, 12 – с пенальти – 0:2

5-й тур. 28 июля. СКА-Хабаровск – Факел, Луч – Шинник, Енисей – Краснодар-2, Томь – Текстильщик, Мордовия – Чайка, Нижний Новгород – Торпедо, Балтика – Чертаново, Авангард – Нефтехимик, Ротор – Химки. 29 июля. Армавир – Спартак-2.

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