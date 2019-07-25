Леонид Буряк: Слежу за Тулой из Украины по спутниковому телевидению - Советский спорт
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25 июля 2019 10:03ФутболАртамонов Антон

Леонид Буряк: Слежу за Тулой из Украины по спутниковому телевидению

Знаменитый в прошлом полузащитник сборной СССР и киевского «Динамо» тренировал в России только один клуб – «Арсенал», которому в четверг предстоит дебют в еврокубках. Мы позвонили 66-летнему специалисту.

«В 1999-м РЕКОМЕНДОВАЛ АНДРАДИНУ В «ДИНАМО» КИЕВ»

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Об этом мало кто сейчас помнит, но болельщики «Арсенала» ждали международного футбола в Туле еще в конце прошлого века. В 1998-м команда Евгения Кучеревского с 12 бразильцами в составе шумела в первой лиге и добралась до четвертьфинала Кубка России. Именно тогда с трибун неслось: «Через годик, через два Тула будет в УЕФА»…

Увы, красивая сказка оборвалась на полуслове. А вернее – на дефолте. Как раз Кучеревского и сменил Леонид Буряк в 1999-м. Правда, и этот украинский специалист в «Арсенале» не задержался. А потом о симпатичном клубе надолго забыли. Тульский проект был заново перезапущен десять лет спустя…

– Полгода вы не проработали в том «Арсенале», который болельщики ждали если не в Кубке УЕФА, то в высшей лиге – точно. Как вас тогда занесло в Тулу?
– В то время «Арсенал» по уровню развития инфраструктуры был готов к высшей российской лиге. Стадион прекрасный, база прекрасная. Люди, которые занимались командой, жили футболом, хотели идти вперед, но в один прекрасный момент оказалось, что футбол нужен не всем.

– Ту базу, кстати, отдали под пансионат?
– Могу только сожалеть об этом. Там были отличные условия, два прекрасных поля, Ясная поляна рядом. Изумительная природа. Я-то по сей день считал, что успехи клуба связаны с той базой.

– У вас, наверное, остались не самые лучшие воспоминания о единственном российском клубе в тренерской карьере?
– Совсем нет. Просто вмешались посторонние факторы. А «Арсенал» той поры, думаю, все помнят, хотя бы потому, что Тула первой завезла на постсоветское пространство неплохих бразильцев. Одного из них я даже рекомендовал в киевское «Динамо», но не сложилось. Команда у нас была хорошая и задачу по выходу в высшую лигу могли решать, но помешали, повторюсь, околофутбольные факторы, в которых я так и не разобрался.

– В Киев сватали Андрадину?
– Да. Но не он один умел играть. Тот же Валера Климов, который сейчас тренер «Арсенала», был сильным нападающим. Саша Призетко был у нас. И, главное, болельщик ходил – и под аплодисменты играли. Но нездоровая ситуация вокруг привела к моему отъезду.

– Говорят, что из-за долгов уже и не тренировались толком.
– Не верьте сплетням. Нормально работали, а когда начались проблемы с финансами, то пошли разговоры: мол, давайте создавать команду из молодежи. Когда говорят о молодой команде, значит, дела не очень. Я не против молодежи, но всему свое время.

«НЕ УДИВЛЮСЬ, ЕСЛИ У «АРСЕНАЛА» В ЛИГЕ ЕВРОПЫ МНОГОЕ ПОЛУЧИТСЯ»

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– К крестному отцу тульского футбола Владимиру Соколовскому, который вас позвал в «Арсенал», претензий нет? Он, кстати, сейчас почетный президент клуба.
– Все нормально. Хороший человек. Я у него и в гостях бывал. Конечно, не слишком разбирается в футболе, как и все меценаты, но очень много сделал для Тулы, жил командой. Я даже в свое время инициировал его приезд в Киев, чтобы он мог познакомиться с инфраструктурой клуба, с президентом «Динамо» Игорем Суркисом. Тогда киевляне были значительно впереди по уровню развития, и было чему поучиться. Но, видите, и без этого не без стараний Соколовского «Арсенал» в итоге добрался до еврокубков.

– Путь «Арсенала» к еврокубкам получился длиннее, чем мог бы быть при наличии средств?
– В еврокубки попасть не так просто. Главное, что постепенно команда развивалась. Я внимательно наблюдал по спутниковым каналам за игрой при возможности. Мне нравился «Арсенал» при Миодраге Божовиче, при Олеге Кононове – и сейчас при Игоре Черевченко туляки выглядят очень прилично. Лига Европы по уровню на порядок выше чемпионата России и Украины, но не удивлюсь, если у команды многое получится.

– Действительно такая хорошая память о Туле осталась, что смотрите матчи «Арсенала»?
– Не только смотрю матчи, но и проявляю интерес, если встречаю кого-то из футбольного мира, кто может рассказать, как там дела. Но на самом деле я стараюсь все смотреть: и Англию, и Италию. Всем нашим сопереживаю. Вот не выпускают, допустим, Генриха Мхитаряна – я с ним не знаком, знал его папу, – но все равно переживаю, что человек не в составе. А забьет – я радуюсь.

«НИКОГДА НЕ СКАЖУ: ТОГО КЛОУНА НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ»

– Удивительно слышать, что вы так интересуетесь футболом, но при этом с 2012 года не работаете, в прессе ваши интервью – тоже редкость в последнее время. Подумалось, что вы устали.
– Я занимаюсь футболом, помогаю одной из зарубежных команд.

– Вроде бы где-то мелькало, что в Англии. Так и есть?
– Не хочу афишировать. Я оказываю, скажем так, консультационные услуги. У меня даже контракта нет. Мне хватает футбола. Я сыграл порядка 500 матчей за киевское «Динамо», еще за Харьков, «Торпедо» и «Черноморец». Плюс сборная СССР. Потом тренировал. Без меня выросли дети. С семьей виделся только по ночам, а сейчас у меня пятеро внуков, и я просто наслаждаюсь жизнью. Болею за киевское «Динамо», радуюсь, что подрастает столько прекрасной молодежи. И жду, чтобы ребята поскорее заиграли.

– Но в СМИ с вашим опытом, авторитетом, кажется, все равно появляетесь совсем мало.
– Меня приглашают на футбольные передачи, но, видимо, дело в том, что я не сторонник кого-то критиковать или давать оценку командам. Тем более, киевскому «Динамо», который дал мне жизнь футболе. Считаю, что не имею права на негативный комментарий, даже если мне что-то не нравится.

Могу прийти домой и жене высказать, или, наоборот, приду со стадиона и молчу. Понятно, что сейчас другая жизнь, но я привык к победам, к успеху, и для нас было трагедией, если вничью играли. Но я даже не люблю публично вспоминать те времена. «Я играл, мы играли, побеждали» – не говорю об этом. Есть история – поднимайте вы, журналисты. Сплетнями я тоже не занимаюсь, и никогда не скажу: «Того клоуна нельзя ставить». Анализ надо делать, куда мы идем, зачем мы идем, но не в категоричных формах. Поэтому, наверное, и не слишком интересен СМИ. Впрочем, меня такой статус устраивает.

– В России какие команды вам сейчас симпатичны?
– Хорошая команда у Дмитрия Парфенова, в ЦСКА много интересных молодых футболистов. Вот сейчас парень забил три мяча за «Крылья Советов» – очень понравился. Со временем он станет кандидатом в сборную. К счастью, и в России, и в Украине сейчас много молодых футболистов. Будет из кого выбирать. Вот в тульском «Арсенале» есть наш воспитанник киевского «Динамо» Даниил Лесовой, считался одним из самых больших талантов, но был вынужден уехать с мамой по семейным обстоятельствам. Мне очень нравится этот мальчик.

– На чемпионат мира в прошлом году приезжали?
– Не получилось, так как был в то время занят. Главное, что осталась прекрасная футбольная инфраструктура, стадионы, дороги. Теперь надо эти арены наполнять. Очень мудрое решение, например, перевезти в Сочи команду. Обе наши страны идут вперед. Хочется быстро, но сейчас нам немножко не до футбола, поэтому двигаемся помаленьку. Мы идем, и вы идете вперед. У Украины прекрасная национальная команда с большим количеством молодежи. Так и у вас.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Леонид БУРЯК

Родился 10 июля 1953 года в Одессе.

Полузащитник. Выступал за «Черноморец» (1971, 1972), киевское «Динамо» (1973-1984), «Торпедо» (1985, 1986), «Металлист» (1987, 1988), «КПТ-85» (1988, 1989), «Ван Па» (1990).

Работал главным тренером «Черноморца» (1994-1998), «Арсенала» (1999), сборной Украины (2002, 2003), киевского «Динамо» (2005) и «Александрии» (2012).

5-кратный чемпион СССР. 6-кратный обладатель Кубка СССР. Обладатель Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года.

44 матча и 8 голов в составе сборной СССР. Бронзовый призер Олимпиады-1976.

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