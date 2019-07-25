Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 3-го тура РПЛ

В третьем туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет только одну игру:
28 июля
19.00 (здесь и далее – время мск). ЦСКА – «Локомотив» (комментаторы – Генич, Шнякин)
Остальные семь матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:
26 июля
20.00. «Динамо» – «Урал» (комментаторы – Казанский, Трушечкин)
27 июля
14.00. «Уфа» – «Крылья Советов» (комментаторы – Меламед, Кочешев)
16.30. «Тамбов» – «Спартак» (комментаторы – Поленов, Зигаев)
19.00. «Краснодар» – «Сочи» (комментаторы – Шмурнов, Журавель)
28 июля
14.00. «Оренбург» – «Зенит» (комментатор – Нагучев)
16.30. «Арсенал» – «Ростов» (комментаторы – Шмельков, Аксенов)
29 июля
20.00. «Рубин» – «Ахмат» (комментаторы – Титов, Керимов)
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. «Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену. Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона. Португальский журналист: «Порту» – фаворит пары и пройдет «Краснодар»О текущем положении дел в «Порту» мы расспросили Андре Монтейру – журналиста, освещающего «драконов» в одном из крупнейших спортивных изданий страны Record. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. «Нам шьют костюмы». Как омские «ястребы» готовятся к новому сезону КХЛЗащитник Вячеслав Войнов и вратарь Игорь Бобков – о планах «Авангарда» на новый сезон. Леонид Буряк: Слежу за Тулой из Украины по спутниковому телевидениюЗнаменитый в прошлом полузащитник сборной СССР и киевского «Динамо» тренировал в России только один клуб – «Арсенал», которому в четверг предстоит дебют в еврокубках. Мы позвонили 66-летнему специалисту. Талалаев рвется в премьер-лигу. Его «Химки» забивают по четыре за игруКвартет лидеров первого дивизиона после четвертого тура распался: «Ротор», «Торпедо» и «Шинник» потеряли очки, и только «Химки» продолжили много забивать и штамповать победы. Евгений Ловчев: Бойцы Росгвардии должны быть стражами порядка, а не мстителямиОбозреватель «Советского спорта» объясняет высокую результативность на старте сезона РПЛ, хвалит Александра Григоряна и критикует действия бойцов Росгвардии в Ростове-на-Дону. «Бузова или Леди Гага? Пусть обе приезжают!» Зернов – о гостях «Авангарда»Нападающий «Авангарда» Денис Зернов – о целях на новый сезон и звездах на арене в Балашихе. «Если веришь в себя, соглашайся на два миллиона». Славин обратился к ГусевуСегодня агент лучшего бомбардира КХЛ прошлого сезона Никиты Гусева сообщил, что в какой-то момент может вступить в переговоры со СКА, прежним клубом клиента. Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева. Леонид Калошин: Гонорары российских VAR-судей пока секретГенеральный менеджер проекта по внедрению в премьер-лиге видеопомощи арбитрам рассказал о дебюте системы во втором туре РПЛ и перспективах ее дальнейшего использования. Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов. «Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. Жердев, Анисин и еще пятеро плохих парней. Они загубили свои карьерыВспоминаем известных хоккеистов, которых погубила страсть к гулянкам и алкоголю. Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. «Выжить бы на предсезонке!» Потапов – о тренировках в новом клубеНападающий «Авангарда» Алексей Потапов – о подходе Боба Хартли к хоккею и игрокам. 15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить. Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо. Только Федор, только ветер, только мяч. В память о ЧеренковеНаш журналист вспоминает одного из лучших игроков отечественного футбола во все времена. 40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155. Андрей Панюков: Цель «Урала» – еврокубки24-летний нападающий клуба-лидера премьер-лиги после двух туров рассказал об удачном старте «Урала» в чемпионате и предстоящем в пятницу матче против «Динамо». Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год. Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.