Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 3-го тура РПЛ

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянии Американские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.

Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 лет Швейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 века Карен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.

Португальский журналист: «Порту» – фаворит пары и пройдет «Краснодар» О текущем положении дел в «Порту» мы расспросили Андре Монтейру – журналиста, освещающего «драконов» в одном из крупнейших спортивных изданий страны Record.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

«Нам шьют костюмы». Как омские «ястребы» готовятся к новому сезону КХЛ Защитник Вячеслав Войнов и вратарь Игорь Бобков – о планах «Авангарда» на новый сезон.

Леонид Буряк: Слежу за Тулой из Украины по спутниковому телевидению Знаменитый в прошлом полузащитник сборной СССР и киевского «Динамо» тренировал в России только один клуб – «Арсенал», которому в четверг предстоит дебют в еврокубках. Мы позвонили 66-летнему специалисту.

Талалаев рвется в премьер-лигу. Его «Химки» забивают по четыре за игру Квартет лидеров первого дивизиона после четвертого тура распался: «Ротор», «Торпедо» и «Шинник» потеряли очки, и только «Химки» продолжили много забивать и штамповать победы.

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«Бузова или Леди Гага? Пусть обе приезжают!» Зернов – о гостях «Авангарда» Нападающий «Авангарда» Денис Зернов – о целях на новый сезон и звездах на арене в Балашихе.

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