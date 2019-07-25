Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 3-го тура РПЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 июля 2019 11:45Футбол

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 3-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.

В третьем туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет только одну игру:

28 июля

19.00 (здесь и далее – время мск). ЦСКА – «Локомотив» (комментаторы – Генич, Шнякин)

Остальные семь матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:

26 июля

20.00. «Динамо» – «Урал» (комментаторы – Казанский, Трушечкин)

27 июля

14.00. «Уфа» – «Крылья Советов» (комментаторы – Меламед, Кочешев)
16.30. «Тамбов» – «Спартак» (комментаторы – Поленов, Зигаев)
19.00. «Краснодар» – «Сочи» (комментаторы – Шмурнов, Журавель)

28 июля

14.00. «Оренбург» – «Зенит» (комментатор – Нагучев)
16.30. «Арсенал» – «Ростов» (комментаторы – Шмельков, Аксенов)

29 июля

20.00. «Рубин» – «Ахмат» (комментаторы – Титов, Керимов)

ТТРПЛ

21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
20/07 11:00Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
23/07 07:30Футбол
Португальский журналист: «Порту» – фаворит пары и пройдет «Краснодар»О текущем положении дел в «Порту» мы расспросили Андре Монтейру – журналиста, освещающего «драконов» в одном из крупнейших спортивных изданий страны Record.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
23/07 14:45Хоккей
«Нам шьют костюмы». Как омские «ястребы» готовятся к новому сезону КХЛЗащитник Вячеслав Войнов и вратарь Игорь Бобков – о планах «Авангарда» на новый сезон.
25/07 10:00Футбол
Леонид Буряк: Слежу за Тулой из Украины по спутниковому телевидениюЗнаменитый в прошлом полузащитник сборной СССР и киевского «Динамо» тренировал в России только один клуб – «Арсенал», которому в четверг предстоит дебют в еврокубках. Мы позвонили 66-летнему специалисту.
24/07 22:00Футбол
Талалаев рвется в премьер-лигу. Его «Химки» забивают по четыре за игруКвартет лидеров первого дивизиона после четвертого тура распался: «Ротор», «Торпедо» и «Шинник» потеряли очки, и только «Химки» продолжили много забивать и штамповать победы.
22/07 18:30Футбол
Евгений Ловчев: Бойцы Росгвардии должны быть стражами порядка, а не мстителямиОбозреватель «Советского спорта» объясняет высокую результативность на старте сезона РПЛ, хвалит Александра Григоряна и критикует действия бойцов Росгвардии в Ростове-на-Дону.
23/07 15:00Хоккей
«Бузова или Леди Гага? Пусть обе приезжают!» Зернов – о гостях «Авангарда»Нападающий «Авангарда» Денис Зернов – о целях на новый сезон и звездах на арене в Балашихе.
22/07 21:30Хоккей
«Если веришь в себя, соглашайся на два миллиона». Славин обратился к ГусевуСегодня агент лучшего бомбардира КХЛ прошлого сезона Никиты Гусева сообщил, что в какой-то момент может вступить в переговоры со СКА, прежним клубом клиента.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
22/07 22:00Футбол
Леонид Калошин: Гонорары российских VAR-судей пока секретГенеральный менеджер проекта по внедрению в премьер-лиге видеопомощи арбитрам рассказал о дебюте системы во втором туре РПЛ и перспективах ее дальнейшего использования.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
22/07 10:00Хоккей
Жердев, Анисин и еще пятеро плохих парней. Они загубили свои карьерыВспоминаем известных хоккеистов, которых погубила страсть к гулянкам и алкоголю.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
24/07 11:30Хоккей
«Выжить бы на предсезонке!» Потапов – о тренировках в новом клубеНападающий «Авангарда» Алексей Потапов – о подходе Боба Хартли к хоккею и игрокам.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
25/07 12:15Футбол
Только Федор, только ветер, только мяч. В память о ЧеренковеНаш журналист вспоминает одного из лучших игроков отечественного футбола во все времена.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
23/07 22:15Футбол
Андрей Панюков: Цель «Урала» – еврокубки24-летний нападающий клуба-лидера премьер-лиги после двух туров рассказал об удачном старте «Урала» в чемпионате и предстоящем в пятницу матче против «Динамо».
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
Новости
12:17 Футбол «Динамо» объявило о переходе Н’Жи (фото)
12:05 Футбол «ПСЖ» может купить Дубравку в случае ухода Траппа
11:56 ММА Хабиб Нурмагомедов о Дадашеве: В такие моменты я ненавижу спорт, в котором мы бьем друг друга
11:49 Футбол Сергей Семак: Смольников не сыграет с «Оренбургом», Дзюба будет готов на 100 процентов
11:41 Футбол Аршак Корян: В «Химках» все поставили на кон
11:33 Футбол Капитан «Енисея»: Два тура терпеть крупные поражения – это просто позор
11:26 Бокс Соперник Дадашева: Лети высоко, великий воин
11:18 Футбол Полузащитник «Порту» Перейра поссорился с Консейсау и покинул расположение клуба
11:01 ММА Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных звезд по версии Forbes
10:47 Теннис Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне из-за проблем с визой
10:39 Футбол Ибрагимович не будет дисквалифицирован за удар, которым сломал скулу соперника (видео)
10:15 Футбол Месси могут отстранить от матчей сборной Аргентины на срок от двух до шести месяцев
10:01 Футбол «Краснодар» договорился с «Сент-Этьеном» о переходе Кабеллы
09:52 Плавание Ефимова вышла в полуфинал чемпионата мира на дистанции 200 метров брассом, Кинг дисквалифицирована
09:37 Футбол «Тун» продал лучшего бомбардира в «Осер»
09:28 Футбол Виктор Булатов: Баду сыграл неплохо и помог «Спартаку-2»
09:13 Футбол «Арсенал» проведет с «Нефтчи» свой первый в истории матч в Лиге Европы
09:05 Футбол «Ливерпуль» сыграл вничью со «Спортингом»
07:40 Футбол Злобин помог «Бенфике» обыграть «Фиорентину» в Международном кубке чемпионов
01:50 Футбол Кечинова напугала игра «Спартака» в матче с «Сочи»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика