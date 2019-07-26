Теперь Хохлова не уволят? Бело-голубые победили «Урал»

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«МАРСЕЛЬСКОЕ ДЕЖАВЮ», ИЛИ КАК ОБОЙТИСЬ БЕЗ Н’ЖИ

В минувший четверг, накануне матча с «Уралом», болельщики бело-голубых, словно на машине времени, перенеслись на пять лет назад. Ну или, по крайней мере, оказались в состоянии дежавю. Вновь, как и в августе 2014-го, на новогорской базе «Динамо» появился новичок из марсельского «Олимпика». Пятилетку назад это была звезда европейского уровня – достаточно известный на тот момент игрок сборной Франции Матье Вальбуэна, в «нагрузку» к которому прилагался бельгийский полузащитник Вильям Венкер. Теперь же руководство клуба презентовало форварда сборной Камеруна Клинтона Н’Жи, сменившего один бело-голубой клуб – французский – на другой.

На этом параллели между двумя событиями заканчиваются. И на первый план выходят различия. Причем различия вопиющие. Насколько летом 2014 года все было благополучно (по крайней мере, внешне) в стане бело-голубых, настолько же сейчас там царят хаос и раздрай. Пять лет назад команда Станислава Черчесова планомерно усиливалась под Лигу Европы, в которой выдала шесть побед в шести матчах группового этапа с ПСВ, «Эшторилом» и «Панатинаикосом», а затем в плей-офф прошла «Андерлехт» и споткнулась лишь на «Наполи».

Теперь же московский клуб усугубил малопонятную трансферную политику нынешнего лета с приобретением толпы оборонительных игроков при очевидных проблемах в атаке откровенно плохими результатами и блеклой игрой в двух стартовых турах чемпионата. И сразу над головой главного тренера команды Дмитрия Хохлова повис дамоклов меч увольнения. Кое-кто даже утверждал, что если москвичи проиграют в пятницу на своем поле неожиданному лидеру чемпионата с Уральских гор, то оргвыводы в стане бело-голубых последуют незамедлительно. Назывались даже фамилии возможных сменщиков Хохлова – Курбан Бердыев и даже Массимо Каррера.

Приобретение Н’Жи, о котором было рассказано выше, безусловно, должно усилить и разнообразить игру «Динамо» в атаке, однако в конкретном поединке с «Уралом» камерунский новобранец не попал даже в заявку. Видимо, прибыл в новую команду не в лучших кондициях. Поэтому рассчитывать Хохлову пришлось на прежний набор исполнителей, имевшихся в его распоряжении.

Разумеется, после поражения от «Рубина» в прошлом туре изменения в стартовом составе бело-голубых были неизбежны. И они получились масштабными, не затронув лишь вратарскую позицию и дуэт опорных хавбеков. Линия обороны обновилась наполовину, причем – с левой стороны, где вместо Романа Евгеньева и Заурбека Плиева появились более опытные Владимир Рыков и Константин Рауш.

В группе атакующих полузащитников предсказуемо не оказалось Мигела Кардозу, умудрившегося запороть в матче с «Рубином» 120-процентный момент (выход «4 в 1»), зато вернулся в «основу» Кирилл Панченко, а Себастиан Шиманьски сместился на правый фланг. Наконец, роль единственного форварда была доверена Рамилю Шейдаеву.

ПЕТРОВСКИЙ ПАРК – НЕСЧАСТЛИВОЕ МЕСТО ДЛЯ УРАЛЬЦЕВ

А вот наставник уральцев Дмитрий Парфенов состав, разгромивший в прошлый уик-энд «Ахмат» (3:0), менять почти не стал. Разве что вернул в «основу» Эрика Бикфалви вместо Андрея Панюкова. И было любопытно последить, как новоявленный лидер премьер-лиги будет выглядеть на первом для себя выезде в сезоне.

Выглядел в первой половине «Урал», прямо скажем, очень слабо. Логично было предположить, что начало встречи останется за москвичами, жаждущими реабилитации перед своими болельщиками. И действительно, первый голевой момент бело-голубые создали уже на третьей минуте, когда Панченко выкатил мяч свободному Шиманьски, но поляк замешкался, не рискнув пробить с правой ноги и перекладывая ответственность на левую.

Но и в дальнейшем игровое превосходство хозяев было значительным. Поняв, что соперник излишне жмется к своим воротам, «Динамо» быстро перестроилось на игру фактически с одним опорником и двумя нападающими – поскольку Юсупов выдвинулся в группу атаки, а Панченко составил ударный дуэт с Шейдаевым.

Своей сверхагрессивной игрой «Динамо» быстро подавило соперника и с интервалом в четверть часа фактически решило судьбу матча. Сначала забил Юсупов, удачно подвернувшийся под мяч после навеса Жоаозиньо слева. А затем постоянно критикуемый Шейдаев внес сумятицу в защитные порядки гостей и, хотя не сумел устоять на ногах в противоборстве с защитником, расчистил плацдарм для результативного удара Панченко.

А перед самым перерывом счет мог стать крупным, когда все тот же Панченко пробил выше ворот с угла вратарской площади.

Парфенов в перерыве попытался перезарядить подопечных и крепким словом, и заменой, выпустив на правый фланг Николая Димитрова. И вскоре болгарский полузащитник удачно навесил на голову Бикфалви, удар которого эффектно вытащил Антон Шунин. Затем Димитров и сам пробил в направлении дальней девятки, но в створ не попал.

Впрочем, и динамовцы, наученные горьким опытом упущенной победы в первом туре в выездном поединке с «Арсеналом», отсиживаться у своих ворот не собирались. Моменты были у Шейдаева, Панченко и даже Рыкова, от души запулившего мяч выше перекладины после розыгрыша углового.

…В середине второго тайма вдруг вспомнилось, что в самом начале нынешнего года, 4 января, хоккейное «Динамо» в самом первом матче на новенькой Ледовой арене в Петровском парке со счетом 2:0 обыграло екатеринбургский «Автомобилист». Среди зрителей того поединка был и Дмитрий Хохлов. Футбольную «ВТБ Арену», правда, открывали уже дважды – на финише прошлого сезона и на старте нынешнего, но первая победа – с третьей попытки – пришла к бело-голубым тоже в противостоянии с командой из Екатеринбурга. И с тем же счетом.

Совпадение? Наверное. Но весьма счастливое для всего динамовского сообщества.

РПЛ. 3-й тур

«Динамо» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 2:0 (2:0)

Голы: Юсупов (Жоаозиньо), 16 – 1:0. Панченко (Шейдаев), 31 – 2:0

«Динамо»: Шунин (к) – Паршивлюк, Рыков, Шуньич, Рауш (Морозов, 81) – Каборе, Юсупов (Тетте, 70) – С.Шиманьски, Панченко, Жоаозиньо (Кардозу, 79) – Шейдаев

«Урал»: Годзюр – Кулаков (к), Ароян (Погребняк, 84), Емельянов, Меркулов – Августиняк, Бумаль (Димитров, 46) – Егорычев (Бавин, 70), Бикфалви, Эль-Кабир – Ильин

Предупреждения: Каборе, 39. Рыков, 59 – Ароян, 56

Судья: Павел Кукуян (Сочи)

26 июля. Москва. Стадион «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо». 13 349 зрителей