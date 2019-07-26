Дмитрий Парфенов: Нам не хватило души и страсти

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– Первый тайм получился провальным, – сказал Парфенов. – Нам не хватило души и страсти, что как раз присутствовало у «Динамо». Этим наш соперник и воспользовался. Во второй половине вернулись в игру, но 0:2 – и здесь уже такой момент… Не получалось, медленно двигался мяч – все это и было следствием отсутствия страсти. У футболистов не было агрессии на поле – того, о чем мы просили. Это и сыграло ключевую роль в первом тайме.

– Как оцените действия Отмана Эль-Кабира?

– По индивидуальным моментам мы поговорим и разберем игру внутри команды – я не люблю публично говорить на эту тему и анализировать действия конкретных игроков. Это дело раздевалки.

– Какова ситуация по Чернову?

– По какому? Который в «Ростове», Евгений?

– Нет, Никита, защитник ЦСКА, который может перейти в «Урал»?

– Сейчас ничего не могу сказать по этому поводу.

– Лидерство в таблице премьер-лиге после двух стартовых туров не давило на команду психологически?

– Это как раз к вопросу про первый тайм. Что медные трубы – это тоже испытание для футболистов. Мы получили сегодня урок, и теперь важно сделать правильные выводы. Я игрокам постоянно говорю, что все в их руках, в наших руках. И соперник в любом матче будет играть так, как мы будем ему позволять.

– В прошлом сезоне ваша команда проиграла «Динамо» в Химках 0:4, теперь – снова сухое поражение. Нет ли в этом тенденции?

– Наверное, так получается, что в такое неудачное для нас время приезжаем в гости к «Динамо».

– Вы сказали об отсутствии страсти и агрессии у футболистов «Урала» – это стало следствием шести забитых мячей в двух первых матчей? Теперь игроки подумали, что мяч сам будет залетать в ворота, переоценили свои возможности?

– За нас эти шесть мячей никто не забивал. Делала это команда своим трудом, так что это не случайный момент. У вас свое мнение, у меня свое: я людей вижу каждый день, знаю, как они работают. И вижу, как они хотят выполнять требования тренеров и выполняют их.