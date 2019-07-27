Видео всех голов 3-го тура РПЛ - Советский спорт
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27 июля 2019 11:40Футбол

Видео всех голов 3-го тура РПЛ

«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 3-го тура чемпионата России.

«Динамо» - «Урал» - 2:0

Голы: Юсупов, 16; Панченко, 31.

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