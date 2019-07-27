Сенсация дня: «Спартак» проиграл дебютанту премьер-лиги

ПЕРЕЙРО К НАМ НЕ ПОЕХАЛ. ЖДЕМ ШЮРРЛЕ?

Накануне третьего матча «Спартака» в нынешнем сезоне наибольшее внимание привлекли к себе две темы: фанатская и кадровая. Первая, понятное дело, стала актуальной после того беспредела, который случился с представителями красно-белой торсиды в Ростове-на-Дону неделю назад. Попав под горячую руку ОМОНа, вооруженную дубинками, спартаковские болельщики вполне могли «оторваться» на следующем выезде – в Саранск, где пока вынужденно принимает соперников «Тамбов».

В последние часы перед игрой на «Мордовия Арене» пришло немало сообщений о том, как фанаты разогревают себя перед визитом на местный 44-тысячник, построенный к чемпионату мира. Говорилось и о том, что в Саранске в субботу будут предприняты повышенные меры безопасности, в частности, за порядком будут следить три сотни сотрудников Росгвардии. В итоге трибуны оказались заполненными более чем наполовину, доля красно-белой публики получилась весьма солидной, но до крупных инцидентов на матче и вокруг него вроде бы удалось обойтись.

Что касается второй – кадровой – темы, интерес к ней постоянно поддерживает на высоком уровне возросшая активность красно-белых на трансферном рынке. В центре внимания – две позиции: левый атакующий хавбек и плеймейкер. «Спартак» уже отправил в аренду в Тулу Александра Ломовицкого, вполне возможно, через некоторое время покинет московский клуб и Лоренсо Мельгарехо, а все с нетерпением ждут дебюта за красно-белых Резиуаана Мирзова. На сей раз новичок попал в заявку на матч, но, если верить предматчевому интервью наставника «Спартака» Олега Кононова, пока готов сыграть лишь 20-30 минут. Поэтому в стартовом составе позиция левого хавбека досталась Эсекиэлю Понсе.

С плейкейером у красно-белых пока тоже мало определенности. Переход 24-летнего уругвайца Гастона Перейро из ПСВ вдруг был заблокирован на последней стадии, и теперь пошли разговоры о приобретении у дортмундской «Боруссии» 28-летнего чемпиона мира-2014 Андре Шюррле. Немецкий форвард, который может сыграть и на позиции под нападающим, прошлый сезон провел в английском «Фулхэме», а сейчас вроде бы уже договорился со «Спартаком» и даже оформляет российскую визу.

МИЛОСТИ ОТ ВИЛКОВА НЕ ДОЖДАЛИСЬ

Пока же москвичам приходится обходиться теми ресурсами, что есть на данный момент. Поэтому роль центрального атакующего хавбека досталась Аязу Гулиеву – но лишь на один тайм: после перерыва его сменил Джано Ананидзе. Кононов продолжает тасовать колоду, пытаясь найти удачное сочетание в центре поля. Кстати, на предматчевую церемониию спартаковцы вышли в памятных футболках с изображением Федора Черенкова, которому в минувший четверг могло бы исполниться 60 лет. О креативном полузащитнике такого уровня красно-белым нынче остается лишь мечтать…

В том, что дебютант премьер-лиги готов создать «Спартаку» массу проблем, убедили уже стартовые минуты встречи. После того как Гулиев «нагрузился» быстрой желтой карточкой, «Тамбов» провел лихую атаку, в завершении которой Валериу Чуперка из хорошей позиции пробил в Самюэля Жиго, а Михаил Костюков из абсолютно голевого положения умудрился послать мяч выше пустого угла ворот.

Москвичи первую более или менее запоминающуюся атаку организовали ближе к десятой минуте. Она зародилась на правом фланге, где привычно старателен был Зелимхан Бакаев, продолжилась метаниями мяча по штрафной, а увенчалась подбором Георгия Джикия и навесным ударом в направлении верхнего угла ворот. Но – лишь в направлении.

Богатой на события получилась середина первого тайма. На 23-й минуте Гулиев первый – и, пожалуй, единственный – раз напомнил о себе в этой встрече, дальним уларом попав в перекладину. Спустя пару минут «Спартак» получил право на штрафной, и Фернандо так напугал стоящих в стенке игроков «Тамбова», что один из них встретил мяч локтем, чтобы не встретить лицом. Дело было в штрафной площади, однако арбитр Михаил Вилков о назначении пенальти, похоже, даже не задумался.

А еще через четыре минуты красно-белые поняли, что на лояльное судейство в этот день им рассчитывать не стоит. Штрафной, разыгранный около их ворот, принес забитый мяч. После подачи Владислава Кулика скидку головой сделал Михаил Костюков, а завершающий удар нанес Седрик Гогуа. Центральный защитник с ивуарийским паспортом и грузинской фамилией, как показал видеоповтор, при первом пасе точно был в офсайде, после скидки – в сомнительном. Кстати, и лайнсмен об этом сигнализировал поднятым флажком. Однако после консультаций с Вилковым было принято совместное решение – гол забит правильно.

МИРЗОВ ДЕБЮТИРОВАЛ В «СПАРТАКЕ». НО НЕ ПОМОГ

«Какой смысл о «Спартаке» говорить – с ним надо играть», – в своем неповторимом стиле заявил прямо перед матчем главный тренер «Тамбова» Александр Григорян. И его подопечные действительно играли, а не мучились на поле. Как, впрочем, делали это и в первом туре на петербургской «Газпром Арене», отыграв у чемпиона один мяч после двух пропущенных, и во второй своей встрече в РПЛ с «Локомотивом» в Черкизово, где им вообще удалось открыть счет. Те соперники, конечно, оказались дебютанту премьер-лиги не по зубам. А вот против нестабильного «Спартака» волчьей хватки тамбовчан вполне хватило.

Хотя в первой половине второго тайма номинальным хозяевам пришлось пережить несколько неприятных минут, когда поочередно в обе штанги их ворот угодили Джикия, хитро исполнивший штрафной удар, и Ананидзе, пробивший в динамике с игры. Однако между этими эпизодами отличный голевой момент был и у «Тамбова». Адесойе Ойеволе легко выиграл воздух у Николая Рассказова после продольного навеса со штрафного, а чрезвычайно активный Костюков столь же непринужденно опередил Фернандо и с линии вратарской пробил выше цели. Интересно, где в этот момент были оба спартаковских центральных защитника?

Примерно так же Жиго с Джикией обозначили свое отсутствие в игровом эпизоде, приведшем ко второму голу «Тамбова». Подача Павла Карасева от углового флажка была простой, как яблоко, однако по непонятной причине выпрыгнуть и нанести разящий удар головой Сослану Таказову никто из красно-белых даже не подумал. С такой игрой в обороне команде Кононова лучше не показываться даже в Лиге Европы, где москвичам вскоре предстоит встреча со швейцарским «Туном» в третьем квалификационном раунде турнира.

К моменту второго пропущенного мяча на поле у красно-белых уже был Мирзов, но чем может помочь команде, испытывающей творческий (и управленческий?) кризис, отдельно взятый футболист? Новобранец красно-белых, конечно, старался с ходу проявить себя, но заработал лишь желтую карточку за симуляцию. Было у «Спартака» в самой концовке еще одно (уже четвертое за матч!) попадание в каркас ворот – после удара Жиго головой, но сетовать на невезение при такой невыразительной в целом игре было бы проявлением слабости характера.

Собственно, в этом и обвиняют спартаковские фанаты Кононова, призвав его после окончания бездарно проигранного матча дебютанту РПЛ уйти в отставку.

РПЛ. 3-й тур

«Тамбов» (Тамбов) – «Спартак» (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: Гогуа (Костюков), 29 – 1:0. Таказов (Карасев), 69 – 2:0

«Тамбов»: Шелия – Тетрашвили, Гогуа, Ойеволе, Таказов – В.Кулик (к) (Чернышов, 57) – Килин (Маркелов, 76), Карасев, Чуперка, Костюков (Муйива, 67) – Аппаев

«Спартак»: Максименко – Рассказов (Ташаев, 82), Жиго, Джикия (к), Айртон – Зобнин, Фернандо – З.Бакаев, Гулиев (Ананидзе, 46), Э.Понсе (Мирзов, 65) – Луис Адриано

Предупреждения: Таказов, 53. Гогуа, 54. Шелия, 90 – Гулиев, 3. Э.Понсе, 59. Жиго, 69. Мирзов, 82

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

27 июля. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 23 238 зрителей