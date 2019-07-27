«Краснодар» разгромил «Сочи». И пригрозил португальским «драконам» - Советский спорт
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27 июля 2019 21:31ФутболМощенко Захар

«Краснодар» разгромил «Сочи». И пригрозил португальским «драконам»

В новом для российской премьер-лиги дерби Краснодарского края «быки» обыграли дебютанта высшего дивизиона.

ЧЕРНО-ЗЕЛЕНЫЕ – АНТИПОД КРАСНО-БЕЛЫХ

В субботней программе игрового дня в РПЛ словно по заказу одна за другой шли похожие по составу участников и смысловым характеристикам встречи: представитель топ-5, готовящийся к старту в третьем отборочном раунде еврокубка против новичка премьер-лиги. Казалось бы, можно ожидать в обоих поединках похожие сюжеты при аналогичном соотношении сил.

Но на самом деле между игрой «Спартака» с «Тамбовом» и «Краснодара» с «Сочи» отличия были гигантские. Причем меньше всего они касались стороны теоретического аутсайдера матча: и «Тамбов», и «Сочи» против своих серьезных соперников держались более чем достойно. А вот контраст между черно-зелеными и красно-белыми выглядел до неприличия огромным.

А ведь «быкам» нынешним летом буквально на ходу приходится решать не только кадровые проблемы, но и технические – те, что по инициативе УЕФА препятствуют полноценному исполнению профессиональных обязанностей фактическим наставником команды Мурадом Мусаевым. Молодому специалисту приходится «шифроваться», не привлекая к себе внимания в технической зоне у бровки, что не может не сказываться на коммуникации тренера с подопечными.

Если же вернуться к вопросам комплектования состава, они у «Краснодара», в отличие от «Спартака», осложняются травмами ключевых полузащитников. Но это, как мы видим, ничуть не мешает тренерскому штабу производить перестройку на ходу, и практически без потери качества. Да, была осечка южан в первом туре в Грозном, но после этого команда поступательно движется вперед, прибавляя не только от игры к игре, но даже от тайма к тайму внутри одного поединка. Как это случилось в прошлом туре в Уфе.

Случившаяся на днях самая громкая и крупная в истории клуба покупка – ряды «быков» пополнил французский атакующий хавбек Реми Кабелла – еще будет во всех деталях обсуждаться в ближайших матчах «Краснодара». А пока южане и прежним набором игроков убедительно доказали, как они способны перестраиваться к наиболее эффективной схеме, учитывая особенности каждого конкретного соперника.

Понимая, что его команде предстоит преодолевать чрезвычайно насыщенную, физически мощную и подвижную оборону сочинцев, Мусаев решил усилить группу атаки и численно, оставив в опорной зоне одного Руслана Камболова, и за счет интересных тактических решений. Например, Юнес Намли сместился ближе к левой бровке, Ари с позиции второго форварда отходил в глубину настолько далеко, что порой оказывался рядом с Камболовым, а Тони Вильена получил игровой карт-бланш в роли свободного художника.

ПУШКА ВИЛЬЕНЫ, ДУБЛЬ ИГНАТЬЕВА, ДЕБЮТ БЕРГА. И ШЕДЕВР ШАПИ!

Речь сейчас в большей степени, как вы обратили внимание, шла об игроках, пришедших в «Краснодар» нынешним летом, и все они уже играют ключевые роли в команде. Для сравнения: можно ли сказать подобное о «Спартаке»? Но, впрочем, это лирическое отступление. А если говорить о «быках», в их составе и старая гвардия не дает повода усомниться в своем мастерстве. На беду «Сочи», например, в этот вечер жуть как хорош у хозяев был Вандерсон.

Для начала бразилец мог забить сам, когда вместе с партнерами поучаствовал в экспромт-прессинге возле чужой штрафной и в подарок получил удобнейший пас от Ари. Оставалось выиграть дуэль у Николая Заболотного, но вратарь гостей каким-то чудом ухитрился не пропустить.

Но мяч в его воротах все равно вскоре оказался. На сей раз Вандерсон выступил в роли ассистента, выполнив нацеленный прострел справа – Ивану Игнатьеву нужно было лишь правильно подставить ногу.

Нельзя не отметить, что подопечные Александра Точилина на зависть стоически перенесли неудачу. На их отлаженные взаимодействия в середине поля и быстрые выходы в контратаки любо-дорого было смотреть. Как минимум трижды за первый тайм гостям удавалось доставить мяч на хорошую позицию для взятия ворот, однако Дмитрию Полозу и Андрею Мостовому не удалось переиграть Матвея Сафонова, либо мяч летел мимо ворот.

За три минуты до перерыва сочинцев поджидало еще одно потрясение – как в прямом, так и в переносном смысле. После матча в Уфе всем известно, как может потрясти воображение болельщиков и соперников Вильена, разрядив свою пушку. Очередной залп голландца достался «Сочи», и Заболотный тоже испытал на себе все силу и коварство удара полузащитника «быков». К неудачно отраженному голкипером мячу вовремя подоспел Игнатьев и без помех оформил дубль.

Во втором тайме обе команды продолжали играть в зрелищный футбол – с разным, правда, эффектом. Но главное, на что хотелось бы обратить внимание, – еще одно существенное отличие «Краснодара» от несчастного «Спартака». Выходящие на замену футболисты реально усиливают игру команды, демонстрируя прекрасное взаимопонимание с партнерами на поле.

Какую изящную «двоечку» с последним пасом пяткой, например, разыграл шведский дуэт Кристофер Олссон – Маркус Берг (последний, кстати, провел дебютный матч за «быков»), после чего лишь перекладина уберегла гостей от гола. А третий мяч хозяев получился не только эффектным (Магомед-Шапи Сулейманов с разворота попал в дальнюю девятку), но и поучительным. Отдававший результативную передачу Сергей Петров продемонстрировал, какой может быть разумная альтернатива бездумным кроссам в штрафную.

Что ж, после такой победы свидание с «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов уже не выглядит для «Краснодара» совсем уж безнадежным.

Чемпионат России
3-й тур

«Краснодар» (Краснодар) – «Сочи» (Сочи) – 3:0 (2:0)

Голы: И.Игнатьев (Вандерсон), 14 – 1:0. И.Игнатьев, 42 – 2:0. Сулейманов (Петров), 80 – 3:0

«Краснодар»: Сафонов – Петров, Мартынович (к), Спайич, Рамирес – Камболов – Вандерсон, Вильена, Намли (Сулейманов, 62) – Ари (Берг, 73), И.Игнатьев (Олссон, 67)

«Сочи»: Н.Заболотный – Калугин, Юрганов, Миладинович, Кудряшов, Набиуллин – Цаллагов (Казаев, 86), Песегов (к) (Померко, 62), Бурмистров – Мостовой, Полоз (Лагатор, 81)

Предупреждения: Ари, 32. Камболов, 86 – Набиуллин, 25. Цаллагов, 53

Удаление: Набиуллин, 77 (вторая желтая карточка)

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

27 июля. Краснодар. Стадион «Краснодар». 32 177 зрителей

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