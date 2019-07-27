Время подключаться Федуну. Сколько еще продлится кризис в «Спартаке»? - Советский спорт
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27 июля 2019 21:52ФутболЯременко Николай, Тузин Максим

Время подключаться Федуну. Сколько еще продлится кризис в «Спартаке»?

Главный редактор (с дивана в Москве) и наш корреспондент (со стадиона в Саранске) анализируют, что происходит в красно-белом клубе.

Кононов оставил впечатление абсолютно беспомощного человека с потухшими глазами, Григорян же хорош - как на поле, так и вне его.

Саранская пресс-конференция оппонента спартаковцев определенно разлетится на цитаты, особенно про Седрика Гогуа («Этого лося мы в дубле заметили») и про свою команду («Если футболист у тебя в бою спрашивает, когда будет зарплата, то это означает одно: тебе крындец»).

В целом РПЛ спустя три с хвостиком года вернулась в Саранск ярко, ремейком фильма «Титаник» и надеждой на предыдущего итальянского капитана корабля. Местные жители, впрочем, уверены, что с «Арсеналом» через неделю интрига будет посильнее. А еще страшно удивляются, что беспорядков удалось избежать. Матч «Спартака» - и без беспорядков на трибунах или в подтрибунных помещениях? Сегодня этот факт уже сам по себе многих удивляет.

А вот беспорядка в игре «Спартака» хватало. Если обращаться к стороне фактов, то «Спартак» проиграл впервые в сезоне. Хотя – если уж совсем по-честному – он мог проиграть все три матча. Красивые слова о том, кто именно проиграл – Кононов, Федун или сам клуб – произносить сейчас не стоит. Это вообще никакого отношения к ситуации не имеет.

Все это было крайне неприятно для красно-белого клуба. Солнечная погода, приподнятая атмосфера, красивый стадион, который помнит еще битвы чемпионата мира. Игроки выходят на поле в футболках с изображением Федора Черенкова, которому на днях исполнилось бы 60… Но в спину выходящему вместе с ними тренеру Олегу Кононову летят заряды. Сначала – «Отдай пиджак, сними пиджак». Весь фан-сектор увешан пиджаками. Потом – нараспев: «А Шалимов прав, а Шалимов прав». И наконец – громче всего и протяжней всего – «A Tutti Avanti, Массимо Каррера».

Откровения с трибун неслись после игры в течение довольно долгого времени. Источник: телеграм-канал «Мог Дома Сдеть»

Кононов пришел не в лучший исторический период, пришел в абсолютно разболтанный и разобранный «Спартак». Но умудрился сказать правильные сова (в том числе на страницах «Советского спорта») и недоверие болельщиков обратить в симпатию. Пусть и недолгую.

Позади девять месяцев, а футбола нет. И ладно футбол – нет результата.

Ему можно посочувствовать, ему можно даже симпатизировать. Человек-то, говорят, хороший, хоть и мягкий. Но теперь вновь наступает время не тренера, а владельца клуба. Время выйти на авансцену уже Федуну. Время принятия решений.

Пауза чересчур затянулась. Аленичева увольняли в августе, и «Спартак» не получил полноценной предсезонки с новым тренером. Карреру – глубокой осенью, снова все то же самое. Но это не повод терпеть отсутствие игры до мая 2020-го.

И ведь это не та ситуация, когда надо чуть-чуть потерпеть – и все будет. Футболисты клуба не подходят под манеру игры Кононова – это очевидно. И очевидно, что ситуация не изменится.

Психологическое давление, затянувшаяся трансферная кампания – это все тоже есть, и это уже не к тренеру. Но Кононов отвечает за результат. Но с ним результат не приходит. Теперь место в таблице зависит от того, насколько решительно может быть настроен Федун.

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