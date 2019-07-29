Дмитрий Селюк: Гол Гогуа «Спартаку» в Кот-д’Ивуаре видела целая улица Агент автора победного гола в ворота «Спартака» Седрика Гогуа считает историю ивуарийского защитника «Тамбова» весьма показательной для РПЛ.

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«И КАК ЕВСЕЕВ НЕ ДАЛ СЕДРИКУ НИ МИНУТЫ В ХАБАРОВСКЕ?!»

– Я говорил с Гогуа после игры. «Спартак» он уже забыл, воскресенье провел за просмотром следующего соперника – «Арсенала». Так что никакой звездной болезни у Седрика не предвидится. Зато возникает резонный вопрос: как такой защитник не провел ни одной минуты за «СКА-Хабаровск», куда я привез его еще в 2018-м? Сейчас вот Александр Григорян выпустил его в стартовом составе «Тамбова». Это был его дебют в РПЛ. А в Хабаровске парню вообще не давали играть!

– Главным тренером там был Валим Евсеев, который сейчас руководит «Уфой». Чем же он руководствовался?

– Я лично звонил Евсееву и спрашивал: «Ты же защитник, неужели не видишь, что парень хорош?»

– И какой был ответ?

– Очень простой. Если бы Гогуа хоть раз вышел, его было бы уже не посадить. Все бы увидели, что он лучший в команде… А это опасно! Вот поэтому многие клубы и сидят в глубокой заднице, что формируют состав по принципу: с этим я выпил, с тем закусил, этот отстегнул, другой откатил. Я бы в Хабаровске провел расследование – как так вышло с Гогуа? Ведь тратились бюджетные деньги.

– Ну а зачем Гогуа звали в СКА?

– Спасибо бывшему президенту клуба Аркадию Мкртычеву, который поверил. К тому же я всегда оговариваю возможность разорвать контракт с игроком без компенсации. Но, видимо, чтобы продолжать заводить свой, извините, шлак, другой руководитель Алексей Поддубский и Евсеев не могли показать, что Селюк привел им хорошего футболиста. Хотя я как человек простой предложил им такой вариант: если Гогуа по объективным показателям не окажется лучшим центральным защитником в команде, плачу Евсееву зарплату за полгода!

– И?

– Отказались. Дело не в Гогуа, а в системе. Поэтому я и хочу обратиться к нашим тренерам. Если вы берете где-то маленькие откатики, подкатики, помните: лучше взять игроков, которые сделают результат, – и карьера пойдет в гору. Больше же сами заработаете. Надо выпускать сильнейших – тогда и выгонять вас не будут.

«ЕГО УРОВЕНЬ – ДОБРОТНЫЙ КЛУБ АПЛ»

– Если бы вас сделали директором клуба РПЛ и дали возможность завозить своих африканцев, каких результатов добились бы?

– Приличных. Это можно было бы проверить на примере «Тамбова», но там, увы, тоже есть свои подводные камни. Не всем моим дают играть. Пока выпустили Бенито и Гогуа, хотя подписано восемь человек. Бенито уже забил «Зениту», Гогуа был лучшим против «Спартака». Если Григорян будет выпускать одновременно трех-четырех – увидим сильную команду. Еще важный момент: Гогуа показал себя в дебютном матче. Хотя мы все время слышим от топ-клубов, что легионерам нужна адаптация…

– Вы упомянули Бенито. Но он сам говорит, что в глаза вас не видел…

– Я не того уровня агент, который игрокам приносит вино или помогает выбрать квартиру. Наша цель – сделать достойную карьеру. Беру ребят в 18-19 лет и веду их. Смотрю каждую игру, постоянно обсуждаем матчи с ними. Не со всеми, понятно. Шарлю Каборе мне нет смысла звонить после каждого матча.

– Телефонного общения достаточно, чтобы оградить того же Гогуа от тамбовских девчонок, которые наверняка начнут на него вешаться в каждом кафе?

– Конечно. Я держу руку на пульсе настолько, что голландские тренеры, которые тренировали мой донецкий «Металлург», рассказывали: «Нам только стоило сказать игрокам, что звонил мистер Дмитрий, так они все вставали». Я свою репутацию зарабатывал годами, поэтому в меня верят. Вот лечился сейчас Борис Ротенберг в «Барселоне», а с ним вместе Бенжамен Менди из «Манчестер Сити». Не мой игрок, но очень большое уважение выказывал. Поэтому просто поверьте: даже агенты уровня Жорже Мендеша или Мино Райолы часть своих клиентов тоже не видели.

– Когда Гогуа сказал, что его выпустят со «Спартаком», как его напутствовали?

– Ему полгода не давали сыграть ни минуты. Представляете мотивацию! Он же должен был тому же Евсееву доказать, что тот ошибался… Ну а мне всегда есть о чем поговорить с игроками. Знаю их семьи, знаю, какой путь они прошли. Кстати, этот матч в Кот-д’Ивуаре смотрела целая улица, как-то нашли трансляцию. Болели и радовались голу Седрика! А я помню самые тяжелые периоды карьеры Гогуа – путь с самых низов. Неслучайно он свой приз лучшему игроку матча посвятил мне. Хотя парень уже чемпион Финляндии и Сербии. Пока.

– Как далеко Гогуа может пойти?

– Основной игрок добротного клуба английской премьер-лиги – это его уровень. Очень хорошо знаю Эрика Байи из «Манчестер Юнайтед» – так Гогуа ничем не хуже. Если брать наш чемпионат, то Седрик уже сейчас готов играть за ЦСКА или «Локомотив». Купленные этими командами Звонимир Шарлия или Мурило точно не сильнее.

«РАЗОЧАРОВАЛСЯ В КОНОНОВЕ, КОГДА ОН НЕ ВЗЯЛ КАБОРЕ»

– Вы не предлагали Гогуа ЦСКА?

– Предлагал «Крыльям». Там отвечают, что в Хабаровске нам наговорили про нарушения режима, что неправда, и прочую грязь. Кстати, Гогуа уволил Миодрага Божовича из «Црвены Звезды» – забил гол и принес первое за десять лет чемпионство «Партизану». Может, тоже сказалось?.. А гендиру «Тамбова» Павлу Худякову гадостей про Седрика прислали на трех листах! Но, слава богу, он поверил мне, а не разным дегенератам.

– Голом и блестящей игрой против «Спартака» он многим открыл глаза.

– Но вряд ли сломал систему… Я ведь Седрика и в «Ростов» привозил, на сборы в Австрии. Леонид Кучук посмотрел на него 20 минут и сразу сказал: мне такой не нужен. Наверное, им двигала обида на меня по каким-то делам в «Кубани». И где сейчас этот Кучук? Во второй украинской лиге, а два года сидел без работы. Теперь, полагаю, за ним поедет и Олег Кононов. Пора возвращаться к истокам.

– Кононов настолько плох?

– Как специалист Кононов не плох. Знающий. Но в «Спартаке» этого мало… Я же разочаровался в Кононове после того, как красно-белые не взяли бесплатно Каборе! Я за него даже комиссию не просил, думал – пусть Шарль заработает…

Кононов знает его по «Краснодару», но продавить кандидатуру не получилось. Характера, наверное, не хватило. Или, наоборот, мне надо было 10 миллионов поставить комиссию… Уверен, Каборе стал бы лидером этого «Спартака», связал бы оборону и атаку, а они взяли какого-то Малкольма Баду.

А Каборе тем временем заключил контракт с «Динамо» – и уже лучший. Выходит, дело в комиссионных. В Европе они 10, ну максимум 15 процентов, а у нас какой-нибудь Илья Геркус подписывает вратаря Никиту Медведева в «Локо» за три миллиона. Только за подписание! А потом рассказывает, как собрал чемпионскую команду…