Юрий Семин: VAR сыграл против «Локомотива», но не против футбола - Советский спорт
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28 июля 2019 22:18ФутболМощенко Захар

Юрий Семин: VAR сыграл против «Локомотива», но не против футбола

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал минимальное поражение его команды в столичном дерби с ЦСКА.

– Очень напряженный матч, – отметил Юрий Семин. – Не было много моментов, но борьба была очень серьезная. Футбол – тоже хорошего уровня. Одна-единственная ошибка сыграла ключевую роль. По моментам, думаю, был ничейный результат, но, наверное, не хватило удачи: мы два года выигрывали здесь, в гостях у ЦСКА, а теперь не получилось.

– Вы еще в прошлом сезоне активно выступали за внедрение системы VAR в нашем футболе, но в матче с ЦСКА получилось так, что видеоповторы сыграли против «Локомотива». Что скажете по этому поводу?
– Ну что значит «против «Локомотива»? Против «Локомотива», но не против футбола. Но единственный непонятный момент: почему не посмотреть тот эпизод в концовке, когда, возможно, был фол на Смолове в штрафной площади? Мне кажется, там тоже был совсем не обязательный фол, как и в том случае, когда нам поставили пенальти. Почему этот момент не посмотреть? Тогда была бы объективность полная.

– В первом тайме был эпизод, когда гол Алексея Миранчука отменили из-за офсайда, который был у Эдера, делавшего передачу Алексею. Вы тогда реагировали эмоционально, требуя просмотра видеоповтора. Как вам судьи объяснили нежелание использовать VAR?
– Мне никто ничего не объяснял. Наверное, был офсайд. Единственное – надо смотреть все спорные моменты. Почему одни смотрят, другие – нет. А в целом VAR, конечно, должен быть в нашем чемпионате. Объективность для футбола очень важна.

– Мурило уже не в первом матче допускает результативные ошибки. Это проблемы адаптации или его реальный уровень мастерства? И когда будут готовы вернуться в основной состав после травм Соломон Кверквелия и Бенедикт Хеведес?
– Хеведес и Кверквелия уже тренируются в общей группе и вот-вот подойдут к тому, чтобы выходить в стартовом составе. А ошибки – они бывают у каждого, что, Мурило за это казнить? Хотя ошибок, конечно, чересчур много.

– В начале второго тайма вы заменили Дмитрия Живоглядова, который держался за плечо. Что с ним?
– Думаю, все будет нормально. Столкновение было достаточно серьезным – наверное, сильный ушиб. Но на самом деле нам нужно было менять оборонительного игрока и усиливать атаку. И в принципе мы опоздали с этой заменой: планировали Смолова выпускать как второго нападающего, а Игнатьева сдвигать на его любимую позицию (правого вингера. – Прим.ред.).

– Почему с самого начала матча отдали инициативу ЦСКА?
– Мы ничего не отдавали – ЦСКА взял инициативу. Они всегда начинают матчи мощно и сильно. Но я не видел моментов, которые можно назвать проблемными для нас. Преимущество – да, ЦСКА имел, но моментов у наших ворот не было.

– Насколько сказалось отсутствие Антона Миранчука?
– Антон – важная фигура, особенно в атакующих действиях. Как раз его и не хватало в этой ситуации. У нас ограниченное количество игроков, поэтому Антон Миранчук очень важен. Хотя ко всем остальным футболистам у меня нет претензий по работе и самоотдаче. Все ребята молодцы.

– Насколько помогают матчи РПЛ «Локомотиву» готовиться к Лиге чемпионов? И насколько уровень того же ЦСКА соответствует уровню команд, с которыми придется встречаться в главном еврокубке?
– Давайте, прежде всего, начнем играть во всех турнирах. Но, наверное, в нашей премьер-лиге нет столько звезд, сколько в чемпионатах Англии, Испании и других ведущих стран. Это же объективно. В какой-то степени они сильнее нас. Но футбол – коллективная игра, и многое будет зависеть от того, как мы подойдем к тому или иному матчу. Какими будут наши резервы, будут ли все игроки живы-здоровы – есть много факторов, которые играют роль. Важно и то, каким будет предыдущий матч перед игрой Лиги чемпионов, за сколько дней он пройдет. Вот, например, сейчас очень сложный календарь у тульского «Арсенала»: сыграли в воскресенье с «Ростовом», а через три дня уже ответный матч Лиги Европы в Баку. Это сложнейший календарь!

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