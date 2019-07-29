Шалимов против Кононова и «руки» Карасева. Чем запомнился 3-й тур - Советский спорт
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29 июля 2019 08:00ФутболБезъязычный Алексей

Шалимов против Кононова и «руки» Карасева. Чем запомнился 3-й тур

Самые знаковые события 3-го тура РПЛ.

11 секунд потратил «Зенит» на то, чтобы открыть счет в матче с «Оренбургом», гол Сердара Азмуна стал самым быстрым в РПЛ для питерского клуба

4 раза попадали игроки «Спартака» в каркас ворот «Тамбова», чуть-чуть до гола не хватило Аязу Гулиеву, Георгию Джикии, Джано Ананидзе и Самюэлю Жиго

1-ю победу на «ВТБ Арене» одержало «Динамо», которое до этого не смогло переиграть на своем обновленном стадионе «Арсенал» (3:3) и «Рубин» (0:1)

РУКИ ВЫХОДНЫХ

КОЗЛОВ И БАРРИОС

Судья матча «Оренбург» – «Зенит» Сергей Карасев проявил удивительную непоследовательность при назначении пенальти. На 55-й минуте он посчитал, что Савелий Козлов нарушил правила в своей штрафной, хотя рука защитника «Оренбурга», в которую попал мяч, была прижата к корпусу. При этом на 84-й минуте Карасев не стал наказывать «Зенит» 11-метровым, когда мяч угодил в выставленное Вильмаром Барриосом плечо. Грядет новый судейский скандал.

VAR ВЫХОДНЫХ

Владислав БЕЗБОРОДОВ

Питерский арбитр первым в истории премьер-лиги прибег к помощи видеоповтора. Это произошло на 7-й минуте дерби ЦСКА – «Локомотив», когда защитник гостей Дмитрий Живоглядов, подрабатывая мяч в своей штрафной, случайно попал себе в руку. Казалось, Безбородов пошел смотреть видео для проверки места нарушения. Но в итоге он посчитал игру рукой неумышленной и вместо пенальти назначил спорный. Впрочем, 11-метровый в ворота «Локо» все равно состоялся. И вновь не без помощи VAR.

АРЕНДА ВЫХОДНЫХ

Александр ЛОМОВИЦКИЙ

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Полузащитник «Спартака», успевший сыграть за красно-белых в первом туре против «Сочи», перешел на правах аренды в «Арсенал» – и сразу же вышел в стартовом составе тульского клуба. Правда, дебют 21-летнего полузащитника успешным не получился. Ломовицкий был заменен на 79-й минуте при счете 1:2, показав крайне низкий КПД.

ТРОЛЛЬ ВЫХОДНЫХ

Игорь ШАЛИМОВ

Бывший полузащитник «Спартака» и экс-главный тренер «Краснодара» грубо обозвал в соцсетях нынешнего наставника красно-белых Олега Кононова. Поводом послужила речь последнего на могиле Федора Черенкова. «Конечно, мощно поздравить Черенкова с днем рождения и юбилеем. Что «Спартак» хочет добиться с этим дебилом? Ходить на кладбище и поздравлять с юбилеем Черенкова – высшая степень дебилизма. А «Спартаку» – успеха», – написал Шалимов накануне 3-го тура. Уже после поражения команды Кононова от «Тамбова» главный интернет-тролль выходных удалил свой пост, сославшись на то, что «его достала реакция окружающих». Ну а чего вы ждали, Игорь Михайлович, в ответ на такую провокацию?

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ОЖИДАНИЕ ВЫХОДНЫХ

Андре ШЮРРЛЕ

Скорее всего, уже скоро состав «Спартака» пополнит чемпион мира 2014 года, автор голевого паса на Марио Гетце в финале того турнира Германия – Аргентина (1:0). 28-летний немец уже оформил российскую визу. Права на Шюррле принадлежат дортмундской «Боруссии», которая готова отдать полузащитника «Спартаку» в аренду. Напомним, что в нашем чемпионате уже выступает один победитель ЧМ-2014 – защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес.

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