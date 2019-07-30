Евгений Ловчев: Дзюба пошутил насчет Аршавина, а все поверили… - Советский спорт
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30 июля 2019 08:00ФутболЛовчев Евгений

Евгений Ловчев: Дзюба пошутил насчет Аршавина, а все поверили…

Наш постоянный автор, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, по традиции подвел основные итоги тура.

ЦСКА – «ЛОКОМОТИВ» – 1:0

У СЕМИНА СЛИШКОМ КОРОТКАЯ СКАМЕЙКА

Центральный матч тура получился таким, каким и должно быть дерби, – напряженным. Сейчас много разговоров о VAR, а я бы отметил маленькое количество голевых моментов. Защищаться всегда проще, чем атаковать. И команды не рисковали напрасно. Тем более, что ни те, ни другие не располагают большой группой созидателей.

Логично, что все атаки у ЦСКА шли через Марио Фернандеса и Николу Влашича, которые индивидуально резко выделяются на общем фоне. А у «Локо» не было Антона Миранчука и сразу исчез почти весь креатив. Потом вышел Федор Смолов, но картину не исправил. Не получается у него пока раскрыть свой потенциал, как было в «Краснодаре». Там вокруг него строилась вся игра, а Юрий Семин делать такую же ставку на Смолова не намерен. И я его понимаю. Смолов не Лионель Месси. А Палыч для «Локо», как говорят болельщики, «наше все». Он знает, что нужно команде.

А Смолову нужно терпеть, доказывать. Даже чемпион мира Бенедикт Хеведес поначалу у Семина не играл, а ближе к концу прошлого сезона закрепился в составе… И еще я понимаю, почему Семин возмущался тем, что без его ведома купили бразильца Мурило. Парень уже третью игру «порет», с ЦСКА, вот, привез пенальти. И Дмитрий Баринов тоже потерялся. Забивать красивыми ножницами это, конечно, хорошо, но игрока его зоны в первую очередь должна отличать стабильность, надежность. А Баринов, в отличие от Гжегожа Крыховяка, частенько тушуется.

Впрочем, Семин неслучайно использовал всего две замены. Скамейка у «Локо» коротковата особенно если говорить об атакующей группе. Выбыл один Миранчук и ставить некого. Так что победа ЦСКА, которой, конечно, могло и не быть, вполне логична. Армейцы выжали максимум из того минимума, что создали. И я рад, что в нашем чемпионате судьи начали использовать VAR. И не надо говорить о паузах в игре. Эти две-три минуты тоже зрелище для болельщиков, часть шоу.

Другое дело, я не уверен, что действительно был пенальти на Федоре Чалове. И я согласен с Семиным: эпизод с падением Смолова тоже надо было пересматривать. Но это все нюансы.

«ОРЕНБУРГ» – «ЗЕНИТ» – 0:2

ПУСТЬ СУДЬИ РАЗБИРАЮТ ТАКИЕ ПЕНАЛЬТИ

«Зенит» вторым после ЦСКА набрал в чемпионатах России 1000 очков. Что ж, два этих клуба действительно можно назвать лидерами современного российского футбола. В нулевые было соперничество Валерия Газзаева и Семина, до этого всех заметно превосходил «Спартак», а сейчас спор ведут армейцы и питерцы. Причем разными методами. «Зенит» опирается на мощную финансовую подпитку, которая позволяет задумываться о покупке у «Барселоны» за 40 миллионов евро Малкома. ЦСКА, наоборот, пытается ужаться, как может, не устраивает чехарду с тренерами, выгодно продает своих лидеров за границу.

Хорошо, что в Питере сейчас тоже остановились на кандидатуре Сергея Семака. Ему дают спокойно работать отсюда результат. При Семаке уверенно чувствует себя Артем Дзюба, который забил в воскресенье 103-й гол в чемпионатах России, опередив на один мяч… своего главного тренера. Правда, сравнивать их бессмысленно. Семак везде был организатором атак. А Дзюбе нужно, чтобы на него играли. Он как семафор. Его отовсюду видно.

И еще слышно. Удивляюсь, как все купились на фразу Артема о том, что «Андрей Аршавин не разбирается в футболе». Ну, понятно же, что Дзюба пошутил. Но почему-то все поверили… Сам я раньше тоже был не лучшего мнения об Аршавине. Особенно после его фразы про «ваши ожидания». Но познакомившись с ним на ТВ, убедился, насколько он, Саша Кержаков и Володя Быстров достойные ребята.

А вот пенальти в ворота «Оренбурга», если честно, обсуждать не хочу. Честно признаюсь, мне не хватает знания всех современных судейских нюансов, чтобы давать категоричные оценки. И комментаторам посоветовал бы воздержаться от поспешных выводов. А то часто можно услышать во время репортажа: здесь ставить 11-метровый нужно, там нельзя. Да откуда такая уверенность? Я этого не понимаю. Такие сложные эпизоды должны разбирать профессионалы.

«КРАСНОДАР» – «СОЧИ» – 3:0

«БЫКИ» ХОРОШО РАЗМЯЛИСЬ ПЕРЕД ПИТЕРОМ

Команда Мурада Мусаева второй тур кряду забивает три мяча. Это хороший знак перед ее выездом в Санкт-Петербург, где я жду такого же яркого зрелища, как весной в матче тех же команд в Краснодаре. «Зенит» все равно будет фаворитом, но у «быков» имеются весомые контраргументы.

Видно, что атака краснодарцев на ходу, в игру органично вписались многочисленные новички, которые показывают высокий класс. При этом голы в ворота «Сочи» забивали свои воспитанники Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев. «Краснодар» продолжает двигаться курсом Сергея Галицкого. И этот курс правильный. Хватило бы только после Питера сил на Лигу чемпионов…

«ТАМБОВ» – «СПАРТАК» – 2:0

РАЗВЕ ШЮРРЛЕ – СТАРИК ХОТТАБЫЧ?

Красно-белые очередной раз продемонстрировали свою неконкурентоспособность. Команда недоукомплектована. И с этим составом Олег Кононов точно ничего не добьется. Хотя, вопросы есть и к самому главному тренеру. Допустим, ему навязали никакущего Эсекиэля Понсе. Но никто же не заставлял отказываться от услуг Софьяна Ханни и Лоренсо Мельгарехо! А эти двое точно посильнее будут, чем те полузащитники, которые выходят на поле сейчас в форме «Спартака».

Спасет ли положение Андре Шюррле?.. Ну, как вам сказать. Шюррле не старик Хоттабыч. Игра «Спартака» трещит по всем швам. Что в атаке, что в защите. Немец в одиночку ничего не исправит. Да и кто знает, в каком он сейчас состоянии. То, что Шюррле выиграл в 2014 году чемпионат мира, ничего не значит. Хеведес был в той же сборной и что?

«АРСЕНАЛ» – «РОСТОВ» – 2:3

В РПЛ-2018/19 ТУЛА ПРЫГНУЛА ВЫШЕ ГОЛОВЫ

У «Арсенала» большие проблемы в защите. А оборона, как известно, начинается с нападения. Те ребята, которые заменили ушедших летом Резиуана Мирзова, Зелимхана Бакаева, Луку Джорджевича, не отрабатывают сзади, как надо. Потому туляки, которые весной почти не пропускали, теперь получают второй матч подряд сразу три.

А ведь была еще игра Лиги Европы против «Нефтчи». И там все могло закончиться хуже, чем 0:1. Хотя и этот счет больших надежд на выход в следующий раунд не оставляет. Очевидно, «Арсенал» в прошлом сезоне прыгнул выше головы. Сейчас эта команда заметно уступает тому же «Ростову».

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